Первая осечка «Наполи», кризис «Аталанты» и «Лацио». Серия А вернулась с неожиданными результатами

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вчера, 12:40

Лидеры начинают ошибаться.

Из европейских топ-чемпионатов пауза продолжается только в Бундеслиге. Английская Премьер-Лига вернулась раньше всех (26 декабря), незадолго до Нового года сыграть успели французы и испанцы. Начиная с 4 января, возвращается чемпионат Италии – и уже в первом туре после паузы есть несколько интересных результатов. Кардинально они расстановку сил в Серии А, конечно не поменяли – но раззадорили точно.

Первое поражение «Наполи»

За неаполитанцами интересно следить сразу по нескольким причинам. Во-первых, проект Лучано Спаллетти стал довольно крепким – настолько, чтобы не допускать случайных поражений, претендовать на чемпионство и обыгрывать «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Во-вторых, среди игроков, которые минувшим летом усилили «Наполи», есть знакомый по выступлениям за «Рубин» Хвича Кварацхелия. К тому же молодой грузин очень быстро стал своим в итальянской команде – забил 6 мячей, отдал 5 результативных передач в 13 матчах Серии А.

В еврокубках, несмотря на поражение от мерсисайдцев, удалось выйти из группы с первого места. Теперь случилась первая осечка в национальном чемпионате.

«Наполи» в 16-м туре Серии А отправился на выезд к «Интеру». «Нерадзурри» ужасно провели осенний этап сезона – начали даже появляться слухи, что главный тренер Симоне Индзаги может быть отправлен в отставку, если не исправит турнирное положение миланцев к ноябрю. Уже в середине октября «Интер» начал подъем – в ЛЧ обыграл «Барсу», а в Серии А перед паузой на ЧМ потерпел одно поражение в семи встречах. К поединку с «Наполи» «нерадзурри» подходили уже на пятой строчке в таблице.

Подопечные Симоне Индзаги меньше владели мячом – но в первом тайме большинство опасных моментов создавали они. Ромелу Лукаку набрал форму – основная опасность исходила от его действий. Бельгиец смещался к флангам прикрывал мяч и оперативно отдавал под удар, выводил на ударные позиции Димарко, Дармиана и Бареллу. Правда, единственный гол в матче произошел без его участия – Эдин Джеко замкнул подачу Димарко.

Как выяснилось, этого было достаточно для победы. «Наполи», который до этого обеспечил себе отрыв в 8 очков на лидирующей позиции, теперь имеет в запасе лишь 5. «Нерадзурри» тем временем врываются в зону ЛЧ , воспользовавшись осечкой «Лацио».

Падение «Аталанты» и «Лацио»

Оба клуба допустили необязательные ошибки с командами-середняками. «Орлы» не имеют проблем с травмированными игроками, но период с конца октября давался им особенно тяжело – подопечные Маурицио Сарри уступили «Салернитане», «Ювентусу», в Лиге Европы – «Фейеноорду» и курсировали между второй и пятой строчкой Серии А. На паузу «бело-голубые» хотя бы уходили в зоне ЛЧ .

А сейчас лишились и ее. «Лацио» активно пользовался забросами на ход, выводя Иммобиле на удар – так гости повели в счете. При этом римлянам не хватало жесткости в своей штрафной – отсюда и моменты «Лечче» во втором тайме. Первая попытка наказать «бело-голубых», предпринятая Умтити и Антонино Галло, не удалась, зато со второго раза Габриэль Стрефецца удачно сыграл на добивании. Расчерченная атака на 71-й минуте вывела «Лечче» вперед и принесла 3 очка. Хозяева поднялись на 12-е место, а вот «Лацио» снова оказался на окраине еврокубковой зоны.

Только вот если римляне просто опустились на 5-е место, то «Аталанта» вывалилась из зоны еврокубков. Спад коснулся всей атакующей группы бергамасков – ни Малиновский, ни Пашалич, ни Сапата не показывают прежней результативности. Команда первое время гналась за лидирующим в чемпионате «Наполи», но поражения от «Лацио», неаполитанцев, «Лечче» и «Интера» сильно испортили турнирное положение.

«Аталанта» отвалилась от группы борцов за скудетто. 2:2 со «Специей» поставили под вопрос даже участие в еврокубках. В игре с 17-й командой Серии А сказалась неподвижность линии обороны – оба мяча выросли из того, что центральные защитники не накрывали бьющего. В случае со вторым голом центрбеки и форвард Нзола стартовали с одной линии, но анголец легко вышел один-на-один с вратарем. Спасти игру «Аталанте» удалось за счет индивидуального мастерства датчанина Хелунда и Пашалича. Единственное, что радует Джан Пьеро Гасперини – отыгрывать у 5-й и 6-й команды чемпионата надо только 2 очка.

«Торино» рвется в еврокубки

Не сказать, что Алексею Миранчуку повезло покинуть «Аталанту» — да, в «Торино» в разы больше игровой практики, но с кризисом бергамасков Гасперини мог дать шанс россиянину. Но плюсов от аренды все-таки больше – помимо постоянного места в основе хавбек работает в более позитивной атмосфере. «Быки» только начинают свой подъем с Иваном Юричем из статуса середняка. С середины октября коллектив уступил лишь «Болонье», а 4 января сыграл вничью с «Вероной» — и очки «гранатовым» принес гол Миранчука.

Вероятно, Алексей станет полноценным игроком «Торино». Боссы туринцев хотят, чтобы с командой остался главный тренер – а Юрич согласен продлить контракт при выполнении ряда условий. И одно из них – сохранение россиянина, а также усиление состава. Если все действительно так, хавбек не только получит статус основного игрока «быков», но и поможет им забраться в еврокубковую зону. На данный момент отставание от 5-6 мест составляет 8 очков.