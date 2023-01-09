«Тоттенхэм» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Арсенал», который состоится 15 января 2023 года

«Тоттенхэм»

На текущий момент «шпоры» в чемпионате Англии входят в пятёрку лучших команд. Предлагаем вспомнить результаты недавних матчей с участием «лилово-белых». В позапрошлом туре Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» дома уступил «вилланам», пропустив пару мячей во втором тайме. С большим счётом всухую «шпоры» на выезде обыграли команду «Кристал Пэлас».

В 1/32 Кубка Англии «Тоттенхэм» с минимальным счётом взял верх над «Портсмутом».

«Арсенал»

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата после семнадцати матчей сезона. Рассмотрим несколько крайних матчей «красно-белых». Проигрывая после первого тайма, «Арсенал» одержал победу над «молотобойцами» в матче 17-го тура Премьер-лиги. «Чайки» в позапрошлом туре чемпионата проиграли дома лондонской команде с разницей в пару мячей.

«Нулёвку» раскатали «канониры» с «Ньюкаслом» в 19-ом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 3.30

Ничья – 3.50

Победит «Арсенал» – 2.11

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти за последнее время

Из пяти матчей в двух «шпоры» обыграли своих оппонентов

За тот же период «канониры» выиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

На своём поле «шпоры» обыгрывали уже «канониров», но спрогнозировать, кто окажется сильнее в предстоящем поединке, непросто. На исход «тотал больше 2.5 голов за матч» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.74. Ставка на «тотал» является оптимальным вариантом для ставки в условиях, когда обе команды находятся в оптимальной форме.