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Зидан, Анчелотти и Моуриньо отказывают «селесао». В Бразилии неудачный переворот

вчера, 23:51
Сборная Бразилии

Жизнь тесно пересекается с футболом.

До революции очень далеко

Свежая странная попытка переворота в Бразилии иллюстрирует футбольные будни страны. Фанаты бывшего президента Болсонару, завернувшись в национальные флаги, крушили помещения Верховного суда, признавшего результаты выборов в пользу Лулы. Пытались занять президентский дворец и здание парламента. Сам Болсонару, обещавший воевать за власть до последнего патрона, в это время отдыхал во Флориде, ел бургеры и запивал газировкой.

Чиновника обвиняют в коррупции. Наверное, спрячется за адвокатами. А фанаты повторили неудачный штурм Капитолия в Вашингтоне, который завершится тем же, что в Бразилии – ничем, кроме солидных сроков участникам. Банды обезьянок, ворующие у туристов личные вещи, продумывают свои преступления лучше. Более трехсот фанатов Болсонару получат обвинения разной степени тяжести, их арестовали. Такой «переворот» перекликается с футболом.

Как фанатам Болсонару легко вкачать в головы популистские лозунги, так игроков из веселой страны легко отвлечь глупостями – деньгами, разгульным образом жизни, азартными играми и алкоголем. Новых Каземиро мало. Все клубы ищут «нового Неймара», а стоило совершить революцию в детском и юношеском футболе, чтобы количество переходило в качество. С этим есть проблемы, хотя шоу создать умеют.

Как при «штурме» государственных зданий, так на футбольном поле. Но затем придет полиция — хорват с рикошетом и другой хорват с сэйвом, в результате «избранные» минимум на 24 года останутся без Кубка мира. Инфантильность фанатов Болсонару сочетается с инфантильностью игроков и тренеров. Помните, как год назад футболисты просили не принимать второй подряд Кубок Америки, ведь в стране с проваленной вакцинацией люди умирали тысячами?

Тогда Каземиро и остальных послали куда подальше. Всех заставили играть. Команда Тите уступила в финале Аргентине, открыв Месси двери к Кубку мира. Тот Кубок Америки с пустыми трибунами стал переломным для Скалони и для Мартинеса, выигравшего серию пенальти у Колумбии. А теперь впервые с 2016 года Бразилия ищет нового тренера, ведь Тите не смог бы с каменным лицом готовить карнавал в США, Канаде и Мексике.

Требуют местного мастера

Интересно, современные фанаты «селесао» в курсе, что Висенте Феола, выигравший для Бразилии первый Кубок мира, был итальянцем по отцу и маме? Понятно, что иностранные тренеры такой сборной обычно не нужны, а Феола – бразилец по месту рождения, но ставка на своего человека, как хочет Ривалдо, должна в этом случае обрастать вескими аргументами. Иначе получится, как у протестующих маргиналов. Не знали толком, чего хотят, и зачем занимались вандализмом.

Назначить слабого тренера – разгромить надежды целого поколения бразильских игроков. Нужен человек, у которого Неймар доиграет до 2026 года, а не уйдет из сборной в ближайшее время. Нужен авторитетный наставник, для которого перечить футбольным властям, если делают глупости – норма. Например, когда президент Федерации футбола Франции Ле Грэ заявил, что не ответил бы на звонок Зидана – начался настоящий шторм.

Мбаппе, «Реал» и многие другие справедливо защитили Зинедина. Вот это пример человека, которого уважают, будут стоять за него горой. У кого из бразильских тренеров есть такой авторитет? Кроме Тите, пожалуй, никто больше не приходит на ум. Возвращение Сколари не выведет на новый уровень, а предложенный ранее Фернандо Динис вряд ли устроит чиновников, даже если симпатичен футболистам.

Европейцы пока отказывают

Бразилец Роналдо подумать не мог, что обратится к Моуриньо, Зидану и Анчелотти, которых знает лично, но получит три отказа. Гвардиола тоже не спешит бросать «Манчестер Сити». Луис Энрике ждёт клуб из плей-офф Лиги чемпионов. Аргентинец Сампаоли и португалец Жезус, наверное, готовы работать с Бразилией. Но тут стоит хорошо подумать, что они смогут нового дать команде? К сожалению, лучшие кандидаты сомневаются.

Представьте, что вы – главный тренер мирового класса. Пошли бы обучать бразильцев? Вряд ли. Если молодой наставник, как Зидан, то хочется работать с клубами и родной сборной. Французы к ЧМ-2026 подойдут с опытным Мбаппе и многими солидными игроками. У Англии, Испании и Португалии будет шанс. У Германии – попытка реванша. Бразильцы были первыми у букмекеров, но игра показала, что нужен переворот сознания.

Как правильно говорили после серии пенальти с Хорватией: лучшие снайперы не пошли первыми, хотя стоило собрать волю в кулак. Тите сделал Бразилию мощной, это первая команда рейтинга ФИФА прямо сейчас, но понятны мотивы всех – от Анчелотти до Зидана, кто отказывается от работы в «селесао». Возможно, кого-то из списка переубедят. Готовы ждать до лета. Остался запас времени. Но для поколения Алвеса поезд ушел, не быть им чемпионами мира.

Жаль, но такова жизнь. Кто обманываться рад – тот проиграет. Не сказать, что Бразилия провалилась на ЧМ, ведь в группе играли солидно, первого соперника в плей-офф не заметили. Но класс исполнителей не настолько высокий, как в 2002 году. Спустя двадцать лет Неймар плакал, а затем Роналдо пошел на неудачные поиски тренера. Анчелотти казался интересным кандидатом, но не хочет. Кто же сделает сборную Бразилии первой в мире футбола?

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:50
Им бы идеально Тухель подошел , но он сборные не тренирует
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:09, ред.
"Свято место пусто не бывает!"

В конце концов тренер будет найден. Руководить такой сборной и почётно и престижно.

Но в тоже время ответственность колоссальная, ведь малейшая осечка будет сопровождаться чудовищным прессингом со стороны руководства, болельщиков, журналистов, и многих других разнообразных критиков.

Поэтому не важно какой специалист придёт на эту должность европейский или будет местный, главное чтобы у него были крепкие нервы и достаточный опыт чтобы руководить такой сборной. А самое главное - это найти общий язык с футболистами и добиться уважения с их стороны.

Сильная бразильская сборная интересна очень многим любителям футбола!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:01
Бразильцам не нужен европеец, им нужен свой Лионель Скалони! Вот вам простой пример. Есть результат!
Из топовых тренеров только Зидан свободен. Маур давно сбитый лётчик, Анчи не хватит сил чтобы учить и готовить селесао к ЧМ - 2026. Гвардиола пока точно не покинет свой пост.
volga.kot
volga.kot
сегодня в 00:25
Найдут достойного! Лучше конечно местного!
q72r99ehxkk8
q72r99ehxkk8
сегодня в 00:24
Может в России подыскать им тренера, с которым они будут бочкам проигрывать как в анекдоте!)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:16
Сложно работать в команде где каждый может послать
Гость
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