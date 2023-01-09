Зидан, Анчелотти и Моуриньо отказывают «селесао». В Бразилии неудачный переворот

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вчера, 23:51

Жизнь тесно пересекается с футболом.

До революции очень далеко

Свежая странная попытка переворота в Бразилии иллюстрирует футбольные будни страны. Фанаты бывшего президента Болсонару, завернувшись в национальные флаги, крушили помещения Верховного суда, признавшего результаты выборов в пользу Лулы. Пытались занять президентский дворец и здание парламента. Сам Болсонару, обещавший воевать за власть до последнего патрона, в это время отдыхал во Флориде, ел бургеры и запивал газировкой.

Чиновника обвиняют в коррупции. Наверное, спрячется за адвокатами. А фанаты повторили неудачный штурм Капитолия в Вашингтоне, который завершится тем же, что в Бразилии – ничем, кроме солидных сроков участникам. Банды обезьянок, ворующие у туристов личные вещи, продумывают свои преступления лучше. Более трехсот фанатов Болсонару получат обвинения разной степени тяжести, их арестовали. Такой «переворот» перекликается с футболом.

Как фанатам Болсонару легко вкачать в головы популистские лозунги, так игроков из веселой страны легко отвлечь глупостями – деньгами, разгульным образом жизни, азартными играми и алкоголем. Новых Каземиро мало. Все клубы ищут «нового Неймара», а стоило совершить революцию в детском и юношеском футболе, чтобы количество переходило в качество. С этим есть проблемы, хотя шоу создать умеют.

Как при «штурме» государственных зданий, так на футбольном поле. Но затем придет полиция — хорват с рикошетом и другой хорват с сэйвом, в результате «избранные» минимум на 24 года останутся без Кубка мира. Инфантильность фанатов Болсонару сочетается с инфантильностью игроков и тренеров. Помните, как год назад футболисты просили не принимать второй подряд Кубок Америки, ведь в стране с проваленной вакцинацией люди умирали тысячами?

Тогда Каземиро и остальных послали куда подальше. Всех заставили играть. Команда Тите уступила в финале Аргентине, открыв Месси двери к Кубку мира. Тот Кубок Америки с пустыми трибунами стал переломным для Скалони и для Мартинеса, выигравшего серию пенальти у Колумбии. А теперь впервые с 2016 года Бразилия ищет нового тренера, ведь Тите не смог бы с каменным лицом готовить карнавал в США , Канаде и Мексике.

Требуют местного мастера

Интересно, современные фанаты «селесао» в курсе, что Висенте Феола, выигравший для Бразилии первый Кубок мира, был итальянцем по отцу и маме? Понятно, что иностранные тренеры такой сборной обычно не нужны, а Феола – бразилец по месту рождения, но ставка на своего человека, как хочет Ривалдо, должна в этом случае обрастать вескими аргументами. Иначе получится, как у протестующих маргиналов. Не знали толком, чего хотят, и зачем занимались вандализмом.

Назначить слабого тренера – разгромить надежды целого поколения бразильских игроков. Нужен человек, у которого Неймар доиграет до 2026 года, а не уйдет из сборной в ближайшее время. Нужен авторитетный наставник, для которого перечить футбольным властям, если делают глупости – норма. Например, когда президент Федерации футбола Франции Ле Грэ заявил, что не ответил бы на звонок Зидана – начался настоящий шторм.

Мбаппе, «Реал» и многие другие справедливо защитили Зинедина. Вот это пример человека, которого уважают, будут стоять за него горой. У кого из бразильских тренеров есть такой авторитет? Кроме Тите, пожалуй, никто больше не приходит на ум. Возвращение Сколари не выведет на новый уровень, а предложенный ранее Фернандо Динис вряд ли устроит чиновников, даже если симпатичен футболистам.

Европейцы пока отказывают

Бразилец Роналдо подумать не мог, что обратится к Моуриньо, Зидану и Анчелотти, которых знает лично, но получит три отказа. Гвардиола тоже не спешит бросать «Манчестер Сити». Луис Энрике ждёт клуб из плей-офф Лиги чемпионов. Аргентинец Сампаоли и португалец Жезус, наверное, готовы работать с Бразилией. Но тут стоит хорошо подумать, что они смогут нового дать команде? К сожалению, лучшие кандидаты сомневаются.

Представьте, что вы – главный тренер мирового класса. Пошли бы обучать бразильцев? Вряд ли. Если молодой наставник, как Зидан, то хочется работать с клубами и родной сборной. Французы к ЧМ -2026 подойдут с опытным Мбаппе и многими солидными игроками. У Англии, Испании и Португалии будет шанс. У Германии – попытка реванша. Бразильцы были первыми у букмекеров, но игра показала, что нужен переворот сознания.

Как правильно говорили после серии пенальти с Хорватией: лучшие снайперы не пошли первыми, хотя стоило собрать волю в кулак. Тите сделал Бразилию мощной, это первая команда рейтинга ФИФА прямо сейчас, но понятны мотивы всех – от Анчелотти до Зидана, кто отказывается от работы в «селесао». Возможно, кого-то из списка переубедят. Готовы ждать до лета. Остался запас времени. Но для поколения Алвеса поезд ушел, не быть им чемпионами мира.