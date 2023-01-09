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Моуриньо откажется возглавить сборную Бразилии. С ним связывался Роналдо

вчера, 12:18

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может не принять приглашение Федерации футбола Бразилии.

Как сообщает Corriere dello Sport, наставник римлян откажется от предложения возглавить национальную команду. В последние дни по этому поводу с ним контактировал Роналдо. Легендарный футболист прошлым летом также пытался убедить Моуриньо стать новым главным тренером «селесао».

Сам португалец подтвердил свою готовность продолжать работу в клубе, поэтому собирается отклонить любые поступающие предложения о работе со сборными.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:00
Вы ,че там Бразилия,курнули что ли?!!! Вы хоть себя слышите,что вы несете!!! Вам там,что бабосы и кокс вобще мозги высушил,если это правда,хоть немного себя уважайте!!! Когда-то великая футбольная держава,никогда бы неопустилася,до такого позора!!!! Хоть Пеле,это не услышал покойный!!!!
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Опасный хулиган (раскрыть)
вчера в 13:54
ха ха ха узнай сперва кто такой Роналдо феномен
Цуцык
Цуцык ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 13:38
Разными способами опозориться можно. Например, кучей ошибок в нескольких предложениях. А Моур уже всë всем доказал.
Цуцык
Цуцык ответ НЕ Э Г О И С Т (раскрыть)
вчера в 13:36
А. Так это вы никак еще одного насровца впарить не можете? Фелиша. Или все-таки португальца?
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:28
Куда ему до Зборной Бразилии. Понимает и чувствует что не потянет ее и только лишь опозорился на весь мир. Вот и якобы отказывает, ето не Рому тренировать, будешь на виду круглосуточно. И он сам ето прекрасно осознает и не хочет подписываться на такую авантюру, ктобы не уговаривал!!!
протон
протон
вчера в 13:11
Думаю Моуринью бы смог чуть-чуть дисциплинировать бразильцев и команда стала бы лучшей в мире
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т ответ Опасный хулиган (раскрыть)
вчера в 13:11
Роналдо это который бразилец, а не насровец..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:08
Кончились в Бразилии тренеры,пошли по миру собирать
lotsman
lotsman
вчера в 12:54
Не фига себе, персона! Он уже главных тренеров национальных сборных утверждает.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 12:50
вот Роналдо воду мутит, сидел бы в своем Насре и не высовывался
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:31
Заголовок как будто из гангстерской саги.
Моуриньо вынужден отказаться после того как с ним связывался дон Роналдо.
drug01
drug01
вчера в 12:28
Зачем ему эти заботы он хитрый лис знает своё дело
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 12:20
Дунгу пусть опять позовут, или Зико. Вариантов не так много у бразильцев.
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