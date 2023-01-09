Моуриньо откажется возглавить сборную Бразилии. С ним связывался Роналдо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может не принять приглашение Федерации футбола Бразилии.
Как сообщает Corriere dello Sport, наставник римлян откажется от предложения возглавить национальную команду. В последние дни по этому поводу с ним контактировал Роналдо. Легендарный футболист прошлым летом также пытался убедить Моуриньо стать новым главным тренером «селесао».
Сам португалец подтвердил свою готовность продолжать работу в клубе, поэтому собирается отклонить любые поступающие предложения о работе со сборными.
Моуриньо вынужден отказаться после того как с ним связывался дон Роналдо.
Моуриньо вынужден отказаться после того как с ним связывался дон Роналдо.