Моуриньо откажется возглавить сборную Бразилии. С ним связывался Роналдо

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вчера, 12:18

Главный тренер «Ромы» может не принять приглашение Федерации футбола Бразилии.

Как сообщает Corriere dello Sport, наставник римлян откажется от предложения возглавить национальную команду. В последние дни по этому поводу с ним контактировал . Легендарный футболист прошлым летом также пытался убедить Моуриньо стать новым главным тренером «селесао».

Сам португалец подтвердил свою готовность продолжать работу в клубе, поэтому собирается отклонить любые поступающие предложения о работе со сборными.