В «Челси» полностью доверяют Поттеру

1673251056

вчера, 10:57

В «Челси» полностью доверяют главному тренеру , несмотря на результаты команды. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Когда специалист принял команду, то хотел получить гарантии того, что ему дадут достаточно времени для улучшения ситуации. Владельцы считают, что Поттеру достался не лучший состав, а также учитывают проблемы с травмами и переходный период. Руководство рассчитывает на длительное сотрудничество с наставником.