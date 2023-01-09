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В «Челси» полностью доверяют Поттеру

вчера, 10:57

В «Челси» полностью доверяют главному тренеру Грэму Поттеру, несмотря на результаты команды. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Когда специалист принял команду, то хотел получить гарантии того, что ему дадут достаточно времени для улучшения ситуации. Владельцы считают, что Поттеру достался не лучший состав, а также учитывают проблемы с травмами и переходный период. Руководство рассчитывает на длительное сотрудничество с наставником.

«Синие» вылетели из всех турниров в текущем сезоне. В АПЛ команда идёт на 10-м месте с 25 очками после 17 игр.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 00:59
Да уж, лучше бы Тухелю так доверяли. Команда в *опе, Поттер, как оказалось, далеко не волшебник и ничего путёвого с ним не получится. Уже пора бы решать вопрос с тренером, он никакой, неужели не видно.
протон
протон
вчера в 15:33
Интересно, чем Боули и компанию так прельстила его кандидатура. Далеко не суперзвезда по тренерским меркам, вес в профессии несопоставим с Клоппом, Гвардиолой и другими топами. Ну добивался успехов в Брайтоне, но мало ли было тренеров, делавших хорошую работу в середняке и проваливавшихся при повышении в топ-клуб? Но гляди ж ты, с чего-то безграничным доверием пользуется, даже условия какие-то ставит. Как бы не вышло так, что сейчас закупятся под него на сотни миллионов, а потом будут мучительно голову ломать, куда девать всё это наследие.
Malhira
Malhira ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 15:16
Причем здесь таблица? В самом низу новости подитог: «Синие» вылетели из всех турниров в текущем сезоне. Внимательней читай.
Узбагойся
Узбагойся ответ Malhira (раскрыть)
вчера в 14:49
Абы что написать? Хоть бы в таблицу глянул.
Malhira
Malhira
вчера в 14:38
Лига Чемпионов еще есть.
h6xn9pk3mh29
h6xn9pk3mh29
вчера в 11:07
Потратили кучу денег и все равно состав слабый...
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