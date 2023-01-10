Неожиданное решение. Бэйл завершил карьеру в 33 года

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вчера, 08:56

Кто-то скажет, что он это сделал еще раньше.

Один из самых внезапных шагов в январе был сделан отнюдь не на трансферном рынке, как того следовало ожидать. Он вообще пришел из-за океана. Гарет Бэйл объявил, что больше не будет играть в футбол. В 33 года. Что для звездного успешного игрока очень рано. Впрочем, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что все лучшее Бэйл уже сделал, и едва ли мог бы добиться чего-то существенно большего, если бы продолжил свою карьеру. Скорее это было бы номинальное решение, и Гарет постепенно затерялся бы где-то на просторах Америки или Ближнего Востока. А так получилось хотя бы напоследок всех огорошить.

Карьеру Бэйла нельзя назвать неудачной, несмотря на несколько скомканный финал. Уроженец Кардиффа проделал путь из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм», потом за рекордную сумму перебрался в «Реал», а в июне 2022 года перешел в «Лос-Анджелес».

Он был лидером сборной Уэльса, которая добилась участия в Евро-2016 и Евро-2020, а также ЧМ -2022, ставшим первым чемпионатом мира для валлийцев с 1958 года. Бэйл завершил международную карьеру, сыграв 111 матчей и забив 41 мяч.

Валлиец дважды признавался футболистом года в «Тоттенхэме»: в сезоне-2010/11 и 2012/13. А в сентябре 2013 года Бэйл перешел в «Реал» за рекордные на тот момент 85 миллионов фунтов стерлингов. За время пребывания в испанской столице Гарет помог «Реалу» выиграть три чемпионских титула и пять трофеев в Лиге чемпионов. Это рекордное количество побед в ЛЧ среди всех британских игроков. И к ним можно добавить три Суперкубка УЕФА и три Клубных чемпионата мира.

От «Саутгемптона» к «Реалу»

Бэйл перешел в «Тоттенхэм» всего за 10 миллионов фунтов в 2007 году. За «святых» он провел 45 матчей и забил пять мячей. Стоит отметить, что на старте карьеры Бэйл играл в основном на позиции левого защитника. Постепенно он стал перемещаться ближе к атаке. Это происходило в «Тоттенхэме». И его игра в нападении привлекала все больше и больше внимания. А пиком, пожалуй, стал хет-трик в ворота «Интера» в Милане в Лиге чемпионов.

Блестящая игра Бэйла в «Тоттенхэме» обеспечила ему переход в «Реал», где выступления валлийца не всегда были идеальными, хотя Гарет забил 106 мячей в более чем 250 матчах за мадридцев. В том числе два гола в победном финале Лиги чемпионов 2018 года против «Ливерпуля». Это почему-то многие забывают, припоминая только негатив, связанный с последними сезонами Гарета в «Реале».

Всего же Бэйл выиграл пять титулов в Лиге чемпионов с «Реалом». Хотя травмы и нестабильность формы привели к тому, что он стал катастрофически мало играть. Возможно, лицо удалось бы сохранить, уйди он из Мадрида пораньше. Однако эпопея с покиданием «Реала» шла очень тяжело. То Бэйл упирался зачем-то, то клуб. В 2019 году, например, Гарет был близок к переезду в Китай, но трансфер не состоялся, и сам Бэйл обвинил в этом «сливочных», сказав, что мадридцы заблокировали переход.

В отношениях между «Реалом» и Бэйлом клинья вбивались многократно, по многим причинам и многими людьми, включая агента валлийца. Причем и Бэйл, и его агент делали многое, чтобы рассориться даже не столько с клубом, сколько с болельщиками, что особенно пагубно сказалось на репутации футболиста и том следе, который он оставит в «Реале». Нередко ведь игроки и клубы ссорились в ситуациях, когда фанаты оставались на стороне футболиста, а не боссов команды. Но Бэйл будто бы сам отталкивал всех.

Взять его празднование квалификации сборной Уэльса на Евро-2020, когда Бэйл отмечал это событие с флагом своей сборной, на котором было написано «Уэльс. Гольф. Мадрид. В такой последовательности». Выглядело как насмешка над фанатами «Реала» в непростой ситуации.

Вырвался из Мадрида

В сезоне-2021/22 случилось вроде бы невозможное. После долгих слухов и попыток разрыва «Реал» и Бэйл все же разбежались. Гарет вернулся в «Тоттенхэм» на правах аренды. За «шпор» он забил еще 17 голов, доведя общий счет в этой команде до 72 мячей в 237 матчах. И вот как раз в «Тоттенхэме» он остается легендой – отношений с клубом и фанатами Бэйл не портил.

А после окончания срока контракта с «Реалом» валлийский футболист перебрался в «Лос-Анджелес». Классический путь для того, кто намеревается завершить карьеру, немного ее встряхнув. Контракт с калифорнийским клубом был заключен на 12 месяцев, но там пребывание Бэйла омрачилось проблемами со здоровьем. В «Лос-Анджелесе» он провел 13 матчей, в том числе два – в стартовом составе. Тем не менее Бэйл успел помочь команде выиграть первый в ее истории Кубок MLS . Он сравнял счет в самой концовке дополнительного времени, переведя игру в серию пенальти, где «Лос-Анджелесу» улыбнулась удача.

Лучший в истории

И если в клубном футболе Бэйл оставил неоднозначный след из-за сложных отношений с «Реалом», то в сборной статус Гарета сомнению не подвергается. Фанаты его боготворят. Пусть на чемпионате мира в Катаре Уэльс не смог выйти из группы, проиграв в последнем матче валлийца Англии.

Гарет дебютировал в «Саутгемптоне» в 16 лет в апреле 2006 года. А через несколько недель последовал его дебют в сборной Уэльса. Это случилось в 16 лет и 315 дней. На тот момент это был рекорд. Потом его побил Харри Уилсон, сыгравший в сборной в 2013 году в 16 лет и 207 дней. Но именно Бэйл вдохновил свою сборную на ее лучший период в истории. И роль Гарета отрицать не стоит.

На Евро-2016 Уэльс, прервав 58-летнее ожидание участия в крупном турнире, дошел до полуфинала, где уступил только Португалии, одержавшей победу в чемпионате. Потом Уэльс пробился и на Евро-2020, а продолжил серию выходом на ЧМ -2022.

Еще цифры

У Бэйла немало достижений. Например, он стал первым игроком сборной Уэльса, который оформил два хет-трика. Это случилось в игре с Китаем в 2018 году и с Белоруссией в 2021-м. На Евро-2016 он стал первым футболистом, забившим на чемпионате Европы два мяча ударами со штрафных, с 1992 года, когда это сделал в составе сборной Германии Томас Хасслер.

В 2016 году он забил в группе ЧЕ в ворота Англии, Словакии и России, то есть во всех трех матчах группового этапа. В последний раз это получалось у Милана Бароша и Руда ван Нистелроя в 2004 году. За сборную Уэльса всего Бэйл забил 41 мяч. И это рекорд, который вряд ли скоро побьют. Предыдущим рекордсменом был Иан Раш с 28 мячами.