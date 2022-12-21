Разочаровали Роналду, Де Брюйне и чемпионы мира. Символическая антисборная ЧМ-2022

В составе звезды, от которых ждали другой футбол.
Нет смысла издеваться над парнями из Катара, выбирая их в подобный состав. Не разочаровывает тот, от кого ничего не ждешь. Поэтому концентрируемся на футболистах, которые легко могли сыграть роскошно, а вместо этого…
Вратарь
Мануэль Нойер (Германия)
Не было приличного голкипера, который провалился многократно, но Навас, Менди, Симон, Зоммер и Кошта точно не запишут себе в актив ЧМ. И особенно — Нойер. Мануэль пропустил пять мячей после тринадцати ударов. Но в этом составе чемпион мира не только из-за игры. Важно, что голкипер потерял связь с защитой – ужасное управление линией, чуть от Коста-Рики трижды не пропустили вместо двух. Также именно Нойер был у истоков конфликта в раздевалке. Лучше бы они голы в плей-офф праздновали, закрывая рот рукой, а не отвлекались до матча. После ЧМ еще и с логикой не дружил – полез на горный склон на лыжах, сломал ногу. «Бавария» ищет ему замену.
Защитники
Сержиньо Дест (США)
Кэш – польский фанат собирания футболок (заполучил майки Месси и Мбаппе), не был разочарованием на правом фланге. Зюле и Павара не выпускали часто, чтобы постоянно ошибались, поэтому надо копать глубже. Остановимся на Десте. Футболист сборной США не только плохо сыграл против родных ему Нидерландов, но и неважно смотрелся с валлийцами и неярко с англичанами. Один удачный матч против сборной Ирана, где Сержиньо помог в атаке, не мешает отметить, что от Деста ждали большего. И на ЧМ, и в целом в карьере.
Антонио Рюдигер (Германия)
Неуважение к сопернику – раз, ведь Антонио издевался над японцем, пробежавшись рядом, высоко подняв ноги. Все последующие объяснения не имеют значения, немец хотел посмеяться над «коротконогими» соперниками, в ответ Япония обыграла Германию. Антонио не победил против Испании, а условный успех с Коста-Рикой не значит, что оборона Нойера играла хорошо. Немцы провалились, а Рюдигер – один из самых сильных защитников клубного футбола последних лет.
Милош Велькович (Сербия)
Надеемся, игрока «Вердера» не запихнут зимой в РПЛ, чтобы получить щедрые комиссионные. Милош и в Бундеслиге не впечатлял, а против бразильцев, камерунцев и швейцарцев вовсе показал футбол, после которого лучше прощаться с местом в составе серьезной национальной сборной. У Коста-Рики было разовое помутнение в защите, а у сербов оно растянулось на три матча. Велькович ошибался многократно, со Швейцарией у тренера лопнуло терпение – снял Милоша после третьего пропущенного мяча.
Янник Карраско (Бельгия)
Альфонсо Дэвис хотя бы дергался в атаке, Бартош Берешиньски хотя бы рубил соперников по ногам – не красит его, но показывает отношение. Янник Карраско присутствовал в матчах против Канады, где отскочили чудом – случайно забили мяч и Куртуа отразил пенальти как раз от Дэвиса, и против Хорватии. Карраско вышел в основе на решающий поединок, его страховал Кастань, но даже помощь не помогла. Юранович и Модрич не испугались соперника, Карраско был заменен во втором тайме.
Полузащитники
Кевин де Брюйне (Бельгия)
Только не надо шутить, что де Брюйне оправдывает успех Марокко и Хорватии в плей-офф. По тому, что эти команды показали в группе, от них ждали вылета если не от Испании и Японии, то от Португалии и Бразилии через стадию. Кевин и такую высоту не осилил. Пока Холанд снимался в римейке «Один дома» на пустующей базе «Манчестер Сити», диспетчер Бельгии раздавал передачи, как умеет, но ужасно играл без мяча и не сделал ни одного ассиста на чемпионате мира. Также Кевин выдал интервью о «пенсионном возрасте» коллег, рассорив коллектив.
Петр Зелиньски (Польша)
Оставим в покое увальня Белика, он играет за «Бирмингем», жизнь его еще до поездки в Катар не жалела. Можно пнуть Крыховяка – благодаря его медлительности игра Польши смотрелась еще хуже, чем была. Но эти ребята не играли роскошно за «Наполи» — лидера Серии А, до начала турнира. Зелиньски должен был стать лидером, успевая в обороне и атаке. Вместо этого бегал с каменным лицом, и хотя класс позволял найти пасом напарников – как и Де Брюйне, результата нет. Щесны тащил поляков, пока его не сбил поезд по имени Килиан.
Кристиан Эриксен (Дания)
Кроме Бельгии, которая провалилась на ЧМ, в первой десятке рейтинга ФИФА найдете еще одну мощную команду с классными результатами до турнира – Дания финишировала второй в группе Лиги Наций с хорватами и французами, опередив сборную Мбаппе. Уступили место в финале четырех Модричу, но кто мог подумать, что не затолкают гол Тунису, а потом еще и Австралии проиграют? Эриксен в первом туре ЧМ сыграл хорошо, но решающие поединки провел, словно играл за МЮ в решающем матче еврокубков — вылетел.
Нападающие
Дарвин Нуньес (Уругвай)
Можно поругать Бэйла, но Гарет давно гольфист, плюс и так вытащил слабый Уэльс в финальную часть. Мазилы Лукаку здесь не будет, ведь сказалась травма, бил мимо в одной игре. Дольберг плохо сыграл у Дании, но за него не платил уйму денег «Ливерпуль». Дарвин провел на поле ненамного меньше времени, чем Суарес и Кавани вместе. За три матча у Нуньеса ноль голевых действий, три удара в сторону чужих ворот – у хавбека Вальверде, например, семь. Молодой форвард лишь раз нашел ударную позицию в чужой штрафной площади. У Дарвина 38 % передач мимо.
Лаутаро Мартинес (Аргентина)
Второй после Нойера чемпион мира в составе. Именно игра Лаутаро – иллюстрация, почему сборная Аргентины могла не стать первой. Во-первых, Мартинес ехал на турнир как основной нападающий. Задачу не выполнил, бил мимо – сел на скамейку. Во-вторых, когда Лаутаро появлялся на поле, то его промахи запоминались. Промахивался многократно. Повезло еще, что Франция не забила четвертый. Мартинес – одно из разочарований турнира, еще и радовался чуть ли не активнее всех.
Криштиану Роналду (Португалия)
Самый очевидный участник состава. Как вообще в почти сорок лет можно не уметь выяснить отношения с тренером и напарниками на берегу? Роналду мешал Португалии на поле, мешал за его пределами. Результатом слал глупый вылет от Марокко плей-офф, хотя и разгромную победу над Швейцарией капитан решил не праздновать. Также очевидно, что португалец «говорил» с миром через своих сестер. Родственницы несли дичь, а брат их не остановил. Интересно, с каким лицом Роналду встретил победу Месси? Тот случай, когда даже Губерниев прав.
Главный тренер
Роберто Мартинес (Бельгия)
Круг кандидатов широкий, но важны критерии отбора. Например, Флик многое делал верно, но не увидел реализации и не настроил футболистов на бой. Ван Гала можно поругать за желание сделать из Нидерландов сборную Италии хрестоматийного образца – не может новогодний «мандарин» так играть, если планирует достичь успеха. Точно ошибался Луис Энрике, который хочет в АПЛ, но испанцу отчасти не повезло. Уругваец Диего Алонсо неприятно удивил. Но перечисленные сборные не вторые в рейтинге ФИФА, как Бельгия. Роберто Мартинес испортил «золотое поколение».