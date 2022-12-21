Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСимволические антисборныеСимволические сборныеЧемпионат мира 2022

Разочаровали Роналду, Де Брюйне и чемпионы мира. Символическая антисборная ЧМ-2022

вчера, 12:04
Роналду
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
Нойер Мануэль
Нойер Мануэль
Вратарь

В составе звезды, от которых ждали другой футбол.

Нет смысла издеваться над парнями из Катара, выбирая их в подобный состав. Не разочаровывает тот, от кого ничего не ждешь. Поэтому концентрируемся на футболистах, которые легко могли сыграть роскошно, а вместо этого…

Вратарь

Мануэль Нойер (Германия)

Не было приличного голкипера, который провалился многократно, но Навас, Менди, Симон, Зоммер и Кошта точно не запишут себе в актив ЧМ. И особенно — Нойер. Мануэль пропустил пять мячей после тринадцати ударов. Но в этом составе чемпион мира не только из-за игры. Важно, что голкипер потерял связь с защитой – ужасное управление линией, чуть от Коста-Рики трижды не пропустили вместо двух. Также именно Нойер был у истоков конфликта в раздевалке. Лучше бы они голы в плей-офф праздновали, закрывая рот рукой, а не отвлекались до матча. После ЧМ еще и с логикой не дружил – полез на горный склон на лыжах, сломал ногу. «Бавария» ищет ему замену.

Защитники

Сержиньо Дест (США)

Кэш – польский фанат собирания футболок (заполучил майки Месси и Мбаппе), не был разочарованием на правом фланге. Зюле и Павара не выпускали часто, чтобы постоянно ошибались, поэтому надо копать глубже. Остановимся на Десте. Футболист сборной США не только плохо сыграл против родных ему Нидерландов, но и неважно смотрелся с валлийцами и неярко с англичанами. Один удачный матч против сборной Ирана, где Сержиньо помог в атаке, не мешает отметить, что от Деста ждали большего. И на ЧМ, и в целом в карьере.

Антонио Рюдигер (Германия)

Неуважение к сопернику – раз, ведь Антонио издевался над японцем, пробежавшись рядом, высоко подняв ноги. Все последующие объяснения не имеют значения, немец хотел посмеяться над «коротконогими» соперниками, в ответ Япония обыграла Германию. Антонио не победил против Испании, а условный успех с Коста-Рикой не значит, что оборона Нойера играла хорошо. Немцы провалились, а Рюдигер – один из самых сильных защитников клубного футбола последних лет.

Милош Велькович (Сербия)

Надеемся, игрока «Вердера» не запихнут зимой в РПЛ, чтобы получить щедрые комиссионные. Милош и в Бундеслиге не впечатлял, а против бразильцев, камерунцев и швейцарцев вовсе показал футбол, после которого лучше прощаться с местом в составе серьезной национальной сборной. У Коста-Рики было разовое помутнение в защите, а у сербов оно растянулось на три матча. Велькович ошибался многократно, со Швейцарией у тренера лопнуло терпение – снял Милоша после третьего пропущенного мяча.

Янник Карраско (Бельгия)

Альфонсо Дэвис хотя бы дергался в атаке, Бартош Берешиньски хотя бы рубил соперников по ногам – не красит его, но показывает отношение. Янник Карраско присутствовал в матчах против Канады, где отскочили чудом – случайно забили мяч и Куртуа отразил пенальти как раз от Дэвиса, и против Хорватии. Карраско вышел в основе на решающий поединок, его страховал Кастань, но даже помощь не помогла. Юранович и Модрич не испугались соперника, Карраско был заменен во втором тайме.

Полузащитники

Кевин де Брюйне (Бельгия)

Только не надо шутить, что де Брюйне оправдывает успех Марокко и Хорватии в плей-офф. По тому, что эти команды показали в группе, от них ждали вылета если не от Испании и Японии, то от Португалии и Бразилии через стадию. Кевин и такую высоту не осилил. Пока Холанд снимался в римейке «Один дома» на пустующей базе «Манчестер Сити», диспетчер Бельгии раздавал передачи, как умеет, но ужасно играл без мяча и не сделал ни одного ассиста на чемпионате мира. Также Кевин выдал интервью о «пенсионном возрасте» коллег, рассорив коллектив.

Петр Зелиньски (Польша)

Оставим в покое увальня Белика, он играет за «Бирмингем», жизнь его еще до поездки в Катар не жалела. Можно пнуть Крыховяка – благодаря его медлительности игра Польши смотрелась еще хуже, чем была. Но эти ребята не играли роскошно за «Наполи» — лидера Серии А, до начала турнира. Зелиньски должен был стать лидером, успевая в обороне и атаке. Вместо этого бегал с каменным лицом, и хотя класс позволял найти пасом напарников – как и Де Брюйне, результата нет. Щесны тащил поляков, пока его не сбил поезд по имени Килиан.

Кристиан Эриксен (Дания)

Кроме Бельгии, которая провалилась на ЧМ, в первой десятке рейтинга ФИФА найдете еще одну мощную команду с классными результатами до турнира – Дания финишировала второй в группе Лиги Наций с хорватами и французами, опередив сборную Мбаппе. Уступили место в финале четырех Модричу, но кто мог подумать, что не затолкают гол Тунису, а потом еще и Австралии проиграют? Эриксен в первом туре ЧМ сыграл хорошо, но решающие поединки провел, словно играл за МЮ в решающем матче еврокубков — вылетел.

Нападающие

Дарвин Нуньес (Уругвай)

Можно поругать Бэйла, но Гарет давно гольфист, плюс и так вытащил слабый Уэльс в финальную часть. Мазилы Лукаку здесь не будет, ведь сказалась травма, бил мимо в одной игре. Дольберг плохо сыграл у Дании, но за него не платил уйму денег «Ливерпуль». Дарвин провел на поле ненамного меньше времени, чем Суарес и Кавани вместе. За три матча у Нуньеса ноль голевых действий, три удара в сторону чужих ворот – у хавбека Вальверде, например, семь. Молодой форвард лишь раз нашел ударную позицию в чужой штрафной площади. У Дарвина 38 % передач мимо.

Лаутаро Мартинес (Аргентина)

Второй после Нойера чемпион мира в составе. Именно игра Лаутаро – иллюстрация, почему сборная Аргентины могла не стать первой. Во-первых, Мартинес ехал на турнир как основной нападающий. Задачу не выполнил, бил мимо – сел на скамейку. Во-вторых, когда Лаутаро появлялся на поле, то его промахи запоминались. Промахивался многократно. Повезло еще, что Франция не забила четвертый. Мартинес – одно из разочарований турнира, еще и радовался чуть ли не активнее всех.

Криштиану Роналду (Португалия)

Самый очевидный участник состава. Как вообще в почти сорок лет можно не уметь выяснить отношения с тренером и напарниками на берегу? Роналду мешал Португалии на поле, мешал за его пределами. Результатом слал глупый вылет от Марокко плей-офф, хотя и разгромную победу над Швейцарией капитан решил не праздновать. Также очевидно, что португалец «говорил» с миром через своих сестер. Родственницы несли дичь, а брат их не остановил. Интересно, с каким лицом Роналду встретил победу Месси? Тот случай, когда даже Губерниев прав.

Главный тренер

Роберто Мартинес (Бельгия)

Круг кандидатов широкий, но важны критерии отбора. Например, Флик многое делал верно, но не увидел реализации и не настроил футболистов на бой. Ван Гала можно поругать за желание сделать из Нидерландов сборную Италии хрестоматийного образца – не может новогодний «мандарин» так играть, если планирует достичь успеха. Точно ошибался Луис Энрике, который хочет в АПЛ, но испанцу отчасти не повезло. Уругваец Диего Алонсо неприятно удивил. Но перечисленные сборные не вторые в рейтинге ФИФА, как Бельгия. Роберто Мартинес испортил «золотое поколение».

Роналду попал в сборную худших игроков чемпионата мира
20 декабря Фото
Портал WhoScored опубликовал символическую сборную ЧМ-2022
19 декабря
Символическая сборная ЧМ-2022. Великий Месси и невероятный Мбаппе в магическом составе
19 декабряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии15
Opta опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2022
19 декабря
Газета L’Équipe опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2022
19 декабря
Статистический портал объявил символическую сборную полуфиналов ЧМ
15 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:30
Хороший выбор
112910415
112910415
вчера в 18:11
ну, не может у всех всё получиться ...
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:42
Он в этих промахах напомнил мне Гризманна. Когда-то у него тоже начинали дрожать коленки как только Месси ему пасовал.
Elliada
Elliada ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 17:40
Ну не скажи. Вилья и Суарес отлично играли с Месси. В сборной возможно. Но несмотря на это, к Лаутаро претензий нет. Забил пенальти и поучаствовал в голе Месси в финале. Конечно, игрок его уровня не должен так играть и когда-то его ошибки могут аукнуться команде, но пока все нормально
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:27
Чел на видео определенно разбирается в футболе и знает все тонкости жизни футболистов.
У меня вопрос другой. Почему все нормальные напы когда играют с месси становятся рагатками по голубям?
Elliada
Elliada ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 16:57
Посмеялся от души
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 15:39
извини, футбол смотрю без звука. я сам чётко говорю, зачем мне чужие мысли
xajaks
xajaks
вчера в 14:42
Боюсь представить что бы сделали с Лаутаро в дома, если бы не выиграли финал
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
Тут все сказано четко))
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:01
Лаутаро сильно разочаровал на этом чемпионате. В Серии А он один из лучших нападающих, а в Катаре его как-будто подменили.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 12:55, ред.
Постепенно заканчивается эпоха великого Мануэля Нойера - вратаря, который выиграл всё. За его игрой на пике формы было приятно наблюдать, и даже после тяжелых травм в 2017-18 годах он смог восстановиться и показал былой уровень в ЛЧ 2019-20. Теперь Ману уже не такой надежный, а после новой травмы он уже вряд ли вернет былую форму. Пока не известно, кто будет стоять в воротах Баварии вместо Мануэля в этом сезоне - Ливакович, Нюбель или Эмилиано Мартинес, но, скорее всего, этот кто-то навсегда вытеснит прославленного немца из основы клуба. В любом случае, Нойер - один из величайших вратарей в истории.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:42
Еденица за статью, не увидел взрослых и крепких аргументов, а вот предвзятость на лицо.
Роналду вывел в плэй-офф Прртугалию, это факт, который подтвердили все эксперты, его прыжок дизорентиовал вратаря и именно этот гол вывел в следущую часть портов.
Игра в плэй-офф? Марокко? провал всей полузащиты портов и в первую очередь Бруну.
Вратарь Льорис должен быть. Караско тут лишний, скорее Бернарду Силва.
Защитники Ман Сити сюда оба, их провал.
Усман Дембеле сюда.

А вот поставить сюда Лаутаро это самая большая несправедливость, парень сделал гол с игры, который спас аргов в финале.
Elliada
Elliada ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 12:16
Вырастил сына из пробирки, чтобы был на него похож. Учит играть в футбол так, как сам играет. Имя дал такое же. Он не поедет с сыном, а поедет вместо сына по его документам. Пластику сделает и можно до 2050 года учавствовать
Elliada
Elliada
вчера в 12:14
Балласт не разочаровал. Разочарование - это когда игрок показывает хорошую игру перед ЧМ, а на мундиале сам не свой, не показывает привычный для себя уровень. А балласт в этом плане стабилен. Сидел на лавке в клубе, присел и в сборной. Разругался с тренером в клубе и в сборной. Мало забивал в клубе и в сборной. Скандалы устраивал в клубе и в сборной. К нему претензий нет. Всё было ожидаемо. Остальные разочаровали.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 12:13
Ждем Роналду со своим сыном на 2026-ом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 