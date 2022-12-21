Разочаровали Роналду, Де Брюйне и чемпионы мира. Символическая антисборная ЧМ-2022

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вчера, 12:04

В составе звезды, от которых ждали другой футбол.

Нет смысла издеваться над парнями из Катара, выбирая их в подобный состав. Не разочаровывает тот, от кого ничего не ждешь. Поэтому концентрируемся на футболистах, которые легко могли сыграть роскошно, а вместо этого…

Вратарь

Мануэль Нойер (Германия)

Не было приличного голкипера, который провалился многократно, но Навас, Менди, Симон, Зоммер и Кошта точно не запишут себе в актив ЧМ . И особенно — Нойер. Мануэль пропустил пять мячей после тринадцати ударов. Но в этом составе чемпион мира не только из-за игры. Важно, что голкипер потерял связь с защитой – ужасное управление линией, чуть от Коста-Рики трижды не пропустили вместо двух. Также именно Нойер был у истоков конфликта в раздевалке. Лучше бы они голы в плей-офф праздновали, закрывая рот рукой, а не отвлекались до матча. После ЧМ еще и с логикой не дружил – полез на горный склон на лыжах, сломал ногу. «Бавария» ищет ему замену.

Защитники

Сержиньо Дест ( США )

Кэш – польский фанат собирания футболок (заполучил майки Месси и Мбаппе), не был разочарованием на правом фланге. Зюле и Павара не выпускали часто, чтобы постоянно ошибались, поэтому надо копать глубже. Остановимся на Десте. Футболист сборной США не только плохо сыграл против родных ему Нидерландов, но и неважно смотрелся с валлийцами и неярко с англичанами. Один удачный матч против сборной Ирана, где Сержиньо помог в атаке, не мешает отметить, что от Деста ждали большего. И на ЧМ , и в целом в карьере.

Антонио Рюдигер (Германия)

Неуважение к сопернику – раз, ведь Антонио издевался над японцем, пробежавшись рядом, высоко подняв ноги. Все последующие объяснения не имеют значения, немец хотел посмеяться над «коротконогими» соперниками, в ответ Япония обыграла Германию. Антонио не победил против Испании, а условный успех с Коста-Рикой не значит, что оборона Нойера играла хорошо. Немцы провалились, а Рюдигер – один из самых сильных защитников клубного футбола последних лет.

Милош Велькович (Сербия)

Надеемся, игрока «Вердера» не запихнут зимой в РПЛ , чтобы получить щедрые комиссионные. Милош и в Бундеслиге не впечатлял, а против бразильцев, камерунцев и швейцарцев вовсе показал футбол, после которого лучше прощаться с местом в составе серьезной национальной сборной. У Коста-Рики было разовое помутнение в защите, а у сербов оно растянулось на три матча. Велькович ошибался многократно, со Швейцарией у тренера лопнуло терпение – снял Милоша после третьего пропущенного мяча.

Янник Карраско (Бельгия)

Альфонсо Дэвис хотя бы дергался в атаке, Бартош Берешиньски хотя бы рубил соперников по ногам – не красит его, но показывает отношение. Янник Карраско присутствовал в матчах против Канады, где отскочили чудом – случайно забили мяч и Куртуа отразил пенальти как раз от Дэвиса, и против Хорватии. Карраско вышел в основе на решающий поединок, его страховал Кастань, но даже помощь не помогла. Юранович и Модрич не испугались соперника, Карраско был заменен во втором тайме.

Полузащитники

Кевин де Брюйне (Бельгия)

Только не надо шутить, что де Брюйне оправдывает успех Марокко и Хорватии в плей-офф. По тому, что эти команды показали в группе, от них ждали вылета если не от Испании и Японии, то от Португалии и Бразилии через стадию. Кевин и такую высоту не осилил. Пока Холанд снимался в римейке «Один дома» на пустующей базе «Манчестер Сити», диспетчер Бельгии раздавал передачи, как умеет, но ужасно играл без мяча и не сделал ни одного ассиста на чемпионате мира. Также Кевин выдал интервью о «пенсионном возрасте» коллег, рассорив коллектив.

Петр Зелиньски (Польша)

Оставим в покое увальня Белика, он играет за «Бирмингем», жизнь его еще до поездки в Катар не жалела. Можно пнуть Крыховяка – благодаря его медлительности игра Польши смотрелась еще хуже, чем была. Но эти ребята не играли роскошно за «Наполи» — лидера Серии А, до начала турнира. Зелиньски должен был стать лидером, успевая в обороне и атаке. Вместо этого бегал с каменным лицом, и хотя класс позволял найти пасом напарников – как и Де Брюйне, результата нет. Щесны тащил поляков, пока его не сбил поезд по имени Килиан.

Кристиан Эриксен (Дания)

Кроме Бельгии, которая провалилась на ЧМ , в первой десятке рейтинга ФИФА найдете еще одну мощную команду с классными результатами до турнира – Дания финишировала второй в группе Лиги Наций с хорватами и французами, опередив сборную Мбаппе. Уступили место в финале четырех Модричу, но кто мог подумать, что не затолкают гол Тунису, а потом еще и Австралии проиграют? Эриксен в первом туре ЧМ сыграл хорошо, но решающие поединки провел, словно играл за МЮ в решающем матче еврокубков — вылетел.

Нападающие

Дарвин Нуньес (Уругвай)

Можно поругать Бэйла, но Гарет давно гольфист, плюс и так вытащил слабый Уэльс в финальную часть. Мазилы Лукаку здесь не будет, ведь сказалась травма, бил мимо в одной игре. Дольберг плохо сыграл у Дании, но за него не платил уйму денег «Ливерпуль». Дарвин провел на поле ненамного меньше времени, чем Суарес и Кавани вместе. За три матча у Нуньеса ноль голевых действий, три удара в сторону чужих ворот – у хавбека Вальверде, например, семь. Молодой форвард лишь раз нашел ударную позицию в чужой штрафной площади. У Дарвина 38 % передач мимо.

Лаутаро Мартинес (Аргентина)

Второй после Нойера чемпион мира в составе. Именно игра Лаутаро – иллюстрация, почему сборная Аргентины могла не стать первой. Во-первых, Мартинес ехал на турнир как основной нападающий. Задачу не выполнил, бил мимо – сел на скамейку. Во-вторых, когда Лаутаро появлялся на поле, то его промахи запоминались. Промахивался многократно. Повезло еще, что Франция не забила четвертый. Мартинес – одно из разочарований турнира, еще и радовался чуть ли не активнее всех.

Криштиану Роналду (Португалия)

Самый очевидный участник состава. Как вообще в почти сорок лет можно не уметь выяснить отношения с тренером и напарниками на берегу? Роналду мешал Португалии на поле, мешал за его пределами. Результатом слал глупый вылет от Марокко плей-офф, хотя и разгромную победу над Швейцарией капитан решил не праздновать. Также очевидно, что португалец «говорил» с миром через своих сестер. Родственницы несли дичь, а брат их не остановил. Интересно, с каким лицом Роналду встретил победу Месси? Тот случай, когда даже Губерниев прав.

Главный тренер

Роберто Мартинес (Бельгия)