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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мевля ушёл из «Спартака»

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:30
Ошиблись, когда брали
АТГ
АТГ
вчера в 21:59
В Ростове был хорош
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:26
Наконец-то!
vova505
vova505
вчера в 21:09
Отлично!!
makkie
makkie
вчера в 20:48
Ушёл Мевля, вот-вот уйдёт Рассказов.
Не зима, а праздник какой-то! )))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:41
Пожелаем М. удачи!
Не будем ругать его в Крещенские купания...)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:24
Этому косячнику место где-нибужю в Андорре или Сан-Марино!
Да и там не уверен, что его возьмут.
Вспоминаю, как он у нас в Зените голы привозил...
морозз
морозз
вчера в 19:50
Команда не заметит потерю бойца!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:19
А я сразу намекал, что он не для Спартака. В защите минимум должны быть уровня Жиги. Индивидуум, мощь, уверенность. Миха ведомый, а не ведущий.
Аспект
Аспект ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:57
Еще лучше настроение у спартаковских болельщиков.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:14
Интересно работает трансферный отдел...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:14, ред.
У некоторых как видим....Новогодние желания сбылись уже в январе...)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:12
Постоянная чехарда игроков и тренеров в Спартаке.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:52
Недаром Михе давеча приснилось:Пришёл,ушёл-и ничего не изменилось!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:51
отличная новость! ждём решения по Рыбусу, этого пассажира в Спартаке не хочется видеть как и Миху Мевлю...по Таварешу пока всё мутно, перейдёт/ не перейдёт ещё не ясно, а вот центральный защитник из Парагвая похоже будет первым новичком команды в этом году, скоро Дуарте должен прилететь в Москву и подписать контракт со Спартаком до 2027 года
5bahuwwag2ck
5bahuwwag2ck
вчера в 17:45
Он не будет горевать
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:41
Мбаппе ушёл из Спартака... показалось
112910415
112910415
вчера в 17:30
случайный пассажир
Loko57
Loko57
вчера в 17:16
Ничем не обоснованное было приобретение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Салюты над Тарасовкой видны и слышны даже в Ленинградской области...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:06
Редкостная орясина..Ему в 3 лигу Словении надо..
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 16:59
Это он явно поторопился - мог бы спокойно ещё 3 сезона отыграть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:55
Предположу, что мевля бесконечно счастлив.
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