Мевля ушёл из «Спартака»

«Спартак» и защитник Миха Мевля расторгли контракт по обоюдному согласию. В заявлении клуба сказано:
Желаем Михе удачи в дальнейшей карьере!
Мевля присоединился к «красно-белым» осенью 2022 года, за команду он провел 7 матчей.
«Спартак» и защитник Миха Мевля расторгли контракт по обоюдному согласию. В заявлении клуба сказано:
Желаем Михе удачи в дальнейшей карьере!
Мевля присоединился к «красно-белым» осенью 2022 года, за команду он провел 7 матчей.
Не зима, а праздник какой-то! )))
Не зима, а праздник какой-то! )))
Не будем ругать его в Крещенские купания...)
Не будем ругать его в Крещенские купания...)
Да и там не уверен, что его возьмут.
Вспоминаю, как он у нас в Зените голы привозил...
Да и там не уверен, что его возьмут.
Вспоминаю, как он у нас в Зените голы привозил...