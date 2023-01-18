Мевля ушёл из «Спартака»

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вчера, 16:51

«Спартак» и защитник расторгли контракт по обоюдному согласию. В заявлении клуба сказано:

Желаем Михе удачи в дальнейшей карьере!

Мевля присоединился к «красно-белым» осенью 2022 года, за команду он провел 7 матчей.