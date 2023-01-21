Игра равных. Между «Ливерпулем» и «Челси» в третий раз подряд нулевая ничья

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вчера, 23:21

Команды с середины таблицы показали футбол не самого высокого качества.

В первом тайме недостатки коллективов проявились наиболее показательно

В матчах между «Ливерпулем» и «Челси» сложилась некоторая тенденция. Уже пятый поединок кряду они завершают ничейным результатом. Более того, в играх между оппонентами не было забитых мячей уже на протяжении 375 минут. За это время команды набили аж 10.1 xG.

Матч двух клубов, сезон которых складывается максимально скомканно, оправдал свои ожидания. Нельзя было сказать, что один из них будет гарантированно чаще владеть мячом и контролировать игру. Инициатива переходила от одного к другому и наоборот.

Команды в этом сезоне в некотором роде схожи. У обеих много игровых проблем и некий кризис, обе страдают от изобилия травм и переживают спад — таблица Премьер-Лиги не даст соврать. Поэтому и ничейный результат нельзя назвать нелогичным. Теперь борьба за топ-4 и попадание в Лигу чемпионов еще более призрачны для клубов. Хотя, казалось бы, они закончили предыдущий сезон в топ-3, боролись между собой в обоих финалах национальных кубков, «Ливерпуль» в дополнение ко всему дошел и до финала Лиги чемпионов.

«Красные» практически отказались от фирменного прессинга, а состав команды сегодня был чуть ли не полуосновным: на скамейке запасных остались Трент, Матип, Фабиньо, Хендерсон и Дарвин. Формация игры не поменялась — это были все те же привычные 4-3-3, но без высокого прессинга и со средним блоком, вынуждающим играть флангами.

Наиболее опасные ситуации создавались лишь благодаря забросам из глубины, либо стандартам. У «Ливерпуля» основным и единственным источником угрозы являлся Салах, который раз за разом убегал от Кукурельи. У «Челси» таковым стал Кай Хаверц, несколько раз пользовавшийся свободным пространством между Гомесом и Робертсоном. Самый опасный момент матча произошел на 32-й минуте, когда после навеса со штрафного мяч пролетел мимо всех защитников «красных» и нашел ногу Бадьяшиля, который, казалось, бил наверняка, но сейв Алиссона в очередной раз спас мерсисайдцев.

Кроме того, у команд были удручающе низкие показатели точности передач при построении атак. У хозяев он достиг 78,8% — второй худший результат сезона, в то время, как у «Челси» чуть выше среднего по лиге — 81,9%. Нередко ухудшение данных параметров вызывается высоким и качественным прессингом со стороны противника, но сегодня не тот случай. В матче на «Энфилде» причиной тому послужило большое количество невынужденных ошибок с обеих сторон.

Второй тайм был более событийным, но, как и первый, больше напоминал качели

Первые 10 минут после перерыва получились для хозяев максимально ударными. «Красные» агрессивнее действовали в прессинге, что приносило пользу — игрокам удавалось вернуть мяч сразу после потери, благодаря чему «Челси» был буквально заперт на своей половине поля. Первое касание на трети поля противника «аристократы» совершили лишь на 57 минуте. За этот промежуток времени «Ливерпуль» создал наибольшую угрозу у чужих ворот и набрал больше xG, чем во всем оставшемся матче.

Поттер смог ответить на такую игру подопечных Юргена Клоппа. Если в первом тайме при розыгрыше мяча участвовали Чалоба, Силва и Бадьяшиль, то после стартовых 10 минут второго тайма к ним присоединились Кукурелья и Жоржиньо, опускавшиеся к защитникам. Итальянец использовался в качестве раздающего опорника, а Маунт и Галлахер при этом играли в роли бокс-ту-бокс.

Выход Мудрика дал дополнительную динамику игре в нападении «Челси». У «Ливерпуля» более-менее положительно сыграли все сделанные замены. Дарвин дал активности хозяевам, Трент играл против Мудрика явно лучше, нежели Милнер. Благодаря заменам игра раскрылась в обе стороны, встреча была вполне ничейная, и обе команды имели достаточно полумоментов, которые зачастую не удавалось довести до удара, а если и получалось что-то создать, то опасность у этих ударов была минимальна.

Из положительных моментов в игре «Челси» можно отметить действия Зиеша и Мудрика, которые классно пользовались создаваемой шириной на флангах и здорово обостряли игру. А если уж сравнивать игру команд, то игроки гостей действовали более организованно. «Ливерпуль», в свою очередь, показал не самую вменяемую игру. В построении атак не было какой-либо задумки, а в обороне не раз возникала неразбериха.

Новички клубов показали себя абсолютно по-разному

Единственный новичок «Ливерпуля» в это трансферное окно Коди Гакпо проводил уже четвертую встречу за команду. Прошедший матч против «Челси», как и любой другой, не был насыщен большим количеством полезных действий. Сегодня он отметился лишь несколькими ударами, среди которых вряд ли найдется достаточно опасный для взятия ворот. Начало его карьеры в клубе явно не задалось.

Центральный защитник Бенуа Бадьяшиль проводил уже второй матч за лондонский клуб. С момента его дебюта «Челси» не только не пропустил ни одного мяча, но и не позволял «Кристал Пэлас» и «Ливерпулю» создавать опасные моменты у своих ворот.

Наибольшего внимания заслужил выход Мудрика на поле. Игра «Челси» освежилась сразу после выхода на левом фланге нападения. Он всячески создавал угрозу у ворот «Ливерпуля»: как за счет дриблинга, так и благодаря умным передачам. Поначалу против него действовал Милнер и за те 15 минут, что они соперничали друг с другом, у Мудрика было 3 момента возле ворот «красных». Клоппу пришлось выпустить Трента вместо Милнера, чтобы хоть как-то противоборствовать Мудрику.

Обилие моментов, созданное украинцем, так и не переросло в результативное действие. Так можно описать и все то, что происходило в матче — игроки пытались обострять, брать игру на себя, взаимодействовать с партнерами, но каждый раз не хватало решающего действия, которое способствовало бы забитому мячу.