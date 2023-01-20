Прощальный матч Месси против Роналду. Забили обе легенды, а победил Мбаппе

1674162143

сегодня, 00:02

Спарринг по сюжету напоминал договорняк.

Шейхи заплатили за яркое футбольное шоу

И они его получили! Катар воспользовался ЧМ -2022, чтобы навести мосты со странами, с которыми тамошние шейхи не всегда дружили. Президент ПСЖ привез в Эр-Рияд парижскую команду посреди клубного сезона. Гальтье даже выпустил многих основных футболистов с первых минут, в том числе основную тройку атаки – Неймара, Мбаппе и Месси. Именно Лионель забил первый мяч в дебюте встречи. На классе открылся и увильнул от обороны сборной Эр-Рияда – под её знамёна собрали игроков «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра», где теперь играет его высочество Криштиану Роналду, капитан хозяев поля.

Месси могут заманить в Саудовскую Аравию большими деньгами, но у аргентинца есть время подумать, пока готовится к очередному в своей карьере поединку против «Баварии». Невзирая на серьезные задачи ПСЖ в новом году – уступили в Лиге 1 «Лансу» и «Ренну», звездам пришлось лететь на аравийский полуостров, чтобы порадовать богатых хозяев поля. На стадионе собралась шумная толпа – к сожалению, без аншлага. Но болельщики прекрасно поддерживали хозяев поля, поэтому не удивляет, что быстрый гол не сломал сборную Эр-Рияда. Конечно, они намного слабее, но состав неплохой.

На поле был экс-защитник сборной Южной Кореи – Чжан Хён-Су, бывший хавбек сборной Бразилии – Луис Густаво, аргентинский опорник Мартинес, который играл пару раз за национальную команду. Основной голкипер Саудовской Аравии — участник ЧМ -2022 Аль-Оваис, тоже повлиял на результат поединка, помогая Криштиану Роналду не проиграть разгромно.

Увидели удаление и неудачное пенальти

А еще четыре гола, и всё это за первый тайм поединка – получилось представление, порадовавшее собравшихся зрителей. Роналду забил с одиннадцатиметрового, как полагается. Криштиану получил кулаком по голове от Наваса, всё по делу. Гематома под левым глазом не помешала отличиться. А дальше Бернат помог сборной Эр-Рияда. Защитника удалили за фол последней надежды против Аль-Давсари, еще одного футболиста, знакомого мировой публике по чемпионату мира. Хозяева классно держались, ведь несыгранный состав противостоял чемпионам Франции.

ПСЖ явно экономил силы. Зато Месси раздавал классные передачи, а Мбаппе придумал гол для Маркиньоса. И только Неймар, который сам себе заработал пенальти, умудрился легко пробить прямо в руки Аль-Оваису, упавшему на бок. Казалось, что фаворит уйдет на перерыв с преимуществом в счете, но упрямый Роналду после ошибки давнего знакомого Рамоса сделал дубль. Кто бы мог подумать, что в матче сильного европейского клуба против символической сборной команд из азиатского футбола, куда намеревается перебраться РФС , будет такой классный футбол?

Без Верратти у гостей не получалось зацепиться за мяч. А хозяева понравились в атаке – взаимопонимания недоставало, но были индивидуальные решения. В обороне ошибок хватало, однако середина поля ПСЖ в этом спарринге смотрелась очень слабо. Оставалось ждать, что Мбаппе сам сделает голы. Так и вышло – подарил после перерыва мяч коварному Рамосу.

Возможно, это не последняя встреча легенд

Достаточно заманить Месси в Эр-Рияд, чтобы еще несколько раз Лионель сыграл против Криштиану, причем в официальной встрече. Но если аргентинец примет другое решение – уедет в США , то именно в Саудовской Аравии в последний раз легенды «Барселоны» и «Реала» сыграли между собой. Был ли этот матч похож на представление, срежиссированное заранее? Вряд ли можно с первого дубля сыграть по намеченному сценарию, это не театр, а футбол. А вот договориться, что не ломают друг друга и позволяют создавать моменты, тренеры между собой могли. Добавляются ошибки ПСЖ в защите, которые необязательно были преднамеренными – получается шоу.

Скорости, учитывая боевой тонус футболистов двух команд, присутствовали. Хозяева не хотели проигрывать европейцам, как и Роналду. Помним, как закончился матч Аргентины и Саудовской Аравии. Понятно, если бы Неймар забил с пенальти, сделав счет 3:1, то дубль Роналду до перерыва не значил бы ровным счетом ничего смертельного для фаворита. А так ничья подарила шанс на продолжение банкета, пока злой Мбаппе не испортил Роналду праздник. Учитывая, как хорошо португалец открывался у чужих ворот, мелькнула мысль, что зря покинул Европу. Но давайте вспомним зарплату – 200 млн евро в год, и успокоимся.

Как сказал сам Криштиану — все клубные задачи в Европе выполнил. Теперь можно мучить оборону ПСЖ в спарринге. Такие матчи случаются, когда более сильная команда пришла покатать мяч и выиграть «на классе», а встретила настроенного на победу соперника. Сборная Эр-Рияда прессинговала, и хотя разрывы между линиями были пугающе большими, парижанам не было легко. Игра смотрелась, забивали легенды футбола, были красивые моменты, обороной не заморачивались – хозяева сравняли счет, но упрямый Месси заработал пенальти, а злой Мбаппе не промахнулся, как его бывший друг Неймар.