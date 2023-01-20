Голевые ошибки и камбэк. «Ман Сити» отыгрался с 0:2 против «Тоттенхэма»

Забил четыре за тайм.
Двухминутка провала
Плотный календарь диктует свои условия. Но в отличие от многих других конкурентов «Манчестер Сити» может себе позволить ротацию без особой потери в качестве игры. Впрочем, даже при этом было необычно увидеть на скамейке запасных Де Брюйне, Бернарду Силву и Фодена. Вариант с Грилишем и Альваресом в старте выглядел в большей мере экспериментальным, что при положении дел и после двух подряд поражений казалось не самым очевидным решением со стороны Гвардиолы. Но такой опытный тренер прекрасно понимает, что делает, даже если какой-то там суперкомпьютер сомневается в перспективах команды.
Начальная стадия матча превратилась в борьбу за инициативу, которая осталась за «Сити», однако не принесла толком дивидендов в виде опасных моментов. Более того, «Тоттенхэм» ближе к перерыву стал проявлять признаки активности, хотя за попытками Сона вернуть ушедшую форму местами было больно смотреть.
Но не Сон, так сами соперники помогут. «Тоттенхэм» ушел на перерыв с перевесом, который вряд ли кто-то мог себе представить, исходя из игры. Если на 43-й минуте зритель удалился на кухню, то вернувшись, вполне мог поперхнуться чаем. Чуть больше двух минут у «шпор» ушло на два гола в ситуациях, которые этого не предполагали. Особенно с учетом того, что Холанд упустил два вернейших момента перед этим.
В первом случае постарались Эдерсон и Родри, не понявшие друг друга. Вратарь в большей степени. Он буквально подсунул мяч в своей штрафной партнеру, видя, что на того коршуном летит Бентанкур. В итоге неизбежное столкновение произошло, и мяч отскочил к Кулусевски, который открыл счет. В следующей атаке уже Кейн проявил бойцовские качества, выцарапав мяч в подкате у лицевой против Родри. Удар с острого угла Эдерсон отразил, но на голову Эмерсону, рядом с которым оказался растерянный Грилиш. От игроков «Сити» порой и за весь матч ни одной ошибки не дождешься, а тут сразу две грубые за пару минут. Вечер переставал быть томным.
Двухминутка прорыва
Большинство тренеров на месте Гвардиолы уже в перерыве начали бы перестановки, особенно имея в запасе мощные резервы. Но логику Хосепа можно понять. Перестановки имели бы смысл и точно случились бы в случае, когда команда именно по игре уступает противнику, не может с ним справиться на поле в организации футбола, в его содержании. Когда же речь идет о единичных ошибках, они не характеризуют систему. Особенно такую выверенную, как у Гвардиолы. Поэтому он справедливо положился на тех же ребят, предполагая, что свою небольшую норму на ошибки они уж точно перевыполнили.
Потребовалось изменить лишь одну настройку: гораздо выше стал играть Гюндоган, который почти перманентно оказывался в нападении рядом с Холандом. Само наличие лишнего игрока в атаке из глубины, кажется, смутило оборону «шпор», которая толком не могла разобраться с атакой «Сити» расширившимся фронтом.
Это едва заметное подключение внесло дисбаланс в ряды лондонцев, что освободило больше пространства для Мареза справа – Перишичу не хватало подстраховки. И именно оттуда пришла катастрофа для «Тоттенхэма». С интервалом в те же две минуты Альварес и Холанд забили по мячу, сравняв счет. И оба гола пришли по инициативе Мареза, который разбирался с Перишичем.
Минут на десять игра будто расшаталась, не находя предпочитаемую сторону, а потом все же качнулась в пользу «Сити», который забил третий. И там уже Марез отличился сам, показательно разобрав Перишича сначала, а потом прошив Льориса в ближний угол. Конечно, там был небольшой рикошет от Дэвиса, но уж слишком часто в последнее время ошибался вратарь «шпор», чтобы этот гол не добавил еще один аргумент его критикам.
Долгая рефлексия
И все, решение сущностной проблемы матча заняло двадцать минут, если не считать перерыв. В этот отрезок уместились пять мячей. После гола Мареза «Тоттенхэм» был прибит в первую очередь психологически. Добывать преимущество против «Сити» крайне сложно. А тут посчастливилось чисто на ошибках соперника поймать два мяча. И тем больнее даже так легко утрачивать добытое. Причем с компенсацией в виде третьего пропущенного.
Дальнейшие замены Конте выглядели попытками ткнуть пальцем в небо и случайно снова угодить удаче в глаз. Выход Сессеньона вместо Перишича казался логичным, но был запоздалым, если учесть, что по зоне хорвата уже пришли три гола. «Под нож» попал и Дэвис, который страховал поначалу Перишича, но с появлением в атаке активного Гюндогана отвлекся и допускал разрывы. Только вот вышедший вместо Бэна Ленгле лишь усугубил положение «Тоттенхэма», совершив в конце игры самую яркую ее ошибку и подарив еще один гол Марезу.
Тренерская победа
«Тоттенхэм» выглядел подавленным весь второй тайм. Он не был готов к тому, каким «Сити» выйдет после перерыва. Хотя ставка Гвардиолы на быстрый отыгрыш напрашивалась и предполагала предельную концентрацию со стороны соперника. Ни в тактическом, ни в психологическом плане «Тоттенхэм» не выдержал нагрузки. И Гвардиоле даже не потребовалось вводить в бой Де Брюйне и Фодена, а Грилиш наконец-то оказался одним из самых активных и заметных на поле.
Матч между «Сити» и «Тоттенхэмом» преподносился как мощное противостояние Конте и Гвардиолы, их тренерских идей. Однако слишком большое значение в этом матче имели конкретные ошибки отдельных футболистов, которые обычно не предполагаются во встречах, когда мы говорим о каких-то гениальных тренерских битвах. Но если взглянуть на сценарий шире, то можно увидеть, как легким движением Гвардиола за перерыв подкрутил настройки игры без всяких замен так, что «шпоры» остались далеко позади. С тренерской точки зрения это была игра в одни ворота. Что, вероятно, приблизит уход Конте из «Тоттенхэма».
PS Теперь все ваших руках и ногах горожане, главное чтобы Гвардиола спецом не слил титул своему ученику Артетет, как пару лет назад на кубке Англии, который Арсенал в итоге выиграл.
PS Теперь все ваших руках и ногах горожане, главное чтобы Гвардиола спецом не слил титул своему ученику Артетет, как пару лет назад на кубке Англии, который Арсенал в итоге выиграл.
Не удивлюсь, если Конте покинет клуб летом, так как результаты не соответствуют его высоким амбициям. При этом уже сейчас Антонио винит во всем трансферную скупость. Хочется сказать "Чья бы корова мычала?")
Не удивлюсь, если Конте покинет клуб летом, так как результаты не соответствуют его высоким амбициям. При этом уже сейчас Антонио винит во всем трансферную скупость. Хочется сказать "Чья бы корова мычала?")