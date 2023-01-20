Голевые ошибки и камбэк. «Ман Сити» отыгрался с 0:2 против «Тоттенхэма»

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вчера, 09:17

Забил четыре за тайм.

Двухминутка провала

Плотный календарь диктует свои условия. Но в отличие от многих других конкурентов «Манчестер Сити» может себе позволить ротацию без особой потери в качестве игры. Впрочем, даже при этом было необычно увидеть на скамейке запасных Де Брюйне, Бернарду Силву и Фодена. Вариант с Грилишем и Альваресом в старте выглядел в большей мере экспериментальным, что при положении дел и после двух подряд поражений казалось не самым очевидным решением со стороны Гвардиолы. Но такой опытный тренер прекрасно понимает, что делает, даже если какой-то там суперкомпьютер сомневается в перспективах команды.

Начальная стадия матча превратилась в борьбу за инициативу, которая осталась за «Сити», однако не принесла толком дивидендов в виде опасных моментов. Более того, «Тоттенхэм» ближе к перерыву стал проявлять признаки активности, хотя за попытками Сона вернуть ушедшую форму местами было больно смотреть.

Но не Сон, так сами соперники помогут. «Тоттенхэм» ушел на перерыв с перевесом, который вряд ли кто-то мог себе представить, исходя из игры. Если на 43-й минуте зритель удалился на кухню, то вернувшись, вполне мог поперхнуться чаем. Чуть больше двух минут у «шпор» ушло на два гола в ситуациях, которые этого не предполагали. Особенно с учетом того, что Холанд упустил два вернейших момента перед этим.

В первом случае постарались Эдерсон и Родри, не понявшие друг друга. Вратарь в большей степени. Он буквально подсунул мяч в своей штрафной партнеру, видя, что на того коршуном летит Бентанкур. В итоге неизбежное столкновение произошло, и мяч отскочил к Кулусевски, который открыл счет. В следующей атаке уже Кейн проявил бойцовские качества, выцарапав мяч в подкате у лицевой против Родри. Удар с острого угла Эдерсон отразил, но на голову Эмерсону, рядом с которым оказался растерянный Грилиш. От игроков «Сити» порой и за весь матч ни одной ошибки не дождешься, а тут сразу две грубые за пару минут. Вечер переставал быть томным.

Двухминутка прорыва

Большинство тренеров на месте Гвардиолы уже в перерыве начали бы перестановки, особенно имея в запасе мощные резервы. Но логику Хосепа можно понять. Перестановки имели бы смысл и точно случились бы в случае, когда команда именно по игре уступает противнику, не может с ним справиться на поле в организации футбола, в его содержании. Когда же речь идет о единичных ошибках, они не характеризуют систему. Особенно такую выверенную, как у Гвардиолы. Поэтому он справедливо положился на тех же ребят, предполагая, что свою небольшую норму на ошибки они уж точно перевыполнили.

Потребовалось изменить лишь одну настройку: гораздо выше стал играть Гюндоган, который почти перманентно оказывался в нападении рядом с Холандом. Само наличие лишнего игрока в атаке из глубины, кажется, смутило оборону «шпор», которая толком не могла разобраться с атакой «Сити» расширившимся фронтом.

Это едва заметное подключение внесло дисбаланс в ряды лондонцев, что освободило больше пространства для Мареза справа – Перишичу не хватало подстраховки. И именно оттуда пришла катастрофа для «Тоттенхэма». С интервалом в те же две минуты Альварес и Холанд забили по мячу, сравняв счет. И оба гола пришли по инициативе Мареза, который разбирался с Перишичем.

Минут на десять игра будто расшаталась, не находя предпочитаемую сторону, а потом все же качнулась в пользу «Сити», который забил третий. И там уже Марез отличился сам, показательно разобрав Перишича сначала, а потом прошив Льориса в ближний угол. Конечно, там был небольшой рикошет от Дэвиса, но уж слишком часто в последнее время ошибался вратарь «шпор», чтобы этот гол не добавил еще один аргумент его критикам.

Долгая рефлексия

И все, решение сущностной проблемы матча заняло двадцать минут, если не считать перерыв. В этот отрезок уместились пять мячей. После гола Мареза «Тоттенхэм» был прибит в первую очередь психологически. Добывать преимущество против «Сити» крайне сложно. А тут посчастливилось чисто на ошибках соперника поймать два мяча. И тем больнее даже так легко утрачивать добытое. Причем с компенсацией в виде третьего пропущенного.

Дальнейшие замены Конте выглядели попытками ткнуть пальцем в небо и случайно снова угодить удаче в глаз. Выход Сессеньона вместо Перишича казался логичным, но был запоздалым, если учесть, что по зоне хорвата уже пришли три гола. «Под нож» попал и Дэвис, который страховал поначалу Перишича, но с появлением в атаке активного Гюндогана отвлекся и допускал разрывы. Только вот вышедший вместо Бэна Ленгле лишь усугубил положение «Тоттенхэма», совершив в конце игры самую яркую ее ошибку и подарив еще один гол Марезу.

Тренерская победа

«Тоттенхэм» выглядел подавленным весь второй тайм. Он не был готов к тому, каким «Сити» выйдет после перерыва. Хотя ставка Гвардиолы на быстрый отыгрыш напрашивалась и предполагала предельную концентрацию со стороны соперника. Ни в тактическом, ни в психологическом плане «Тоттенхэм» не выдержал нагрузки. И Гвардиоле даже не потребовалось вводить в бой Де Брюйне и Фодена, а Грилиш наконец-то оказался одним из самых активных и заметных на поле.

Матч между «Сити» и «Тоттенхэмом» преподносился как мощное противостояние Конте и Гвардиолы, их тренерских идей. Однако слишком большое значение в этом матче имели конкретные ошибки отдельных футболистов, которые обычно не предполагаются во встречах, когда мы говорим о каких-то гениальных тренерских битвах. Но если взглянуть на сценарий шире, то можно увидеть, как легким движением Гвардиола за перерыв подкрутил настройки игры без всяких замен так, что «шпоры» остались далеко позади. С тренерской точки зрения это была игра в одни ворота. Что, вероятно, приблизит уход Конте из «Тоттенхэма».