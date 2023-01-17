Топ-клубы ужасно начали 2023 год. МС отпускает «Арсенал», «Милан» — «Наполи», «Челси» утопает в АПЛ

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вчера, 15:55

Не для всех топ-клубов рубеж 2022–2023 годов складывается легко.

ПСЖ

Парижане уходили на паузу перед чемпионатом мира 2022 без единого поражения во всех турнирах – даже с «Бенфикой», которая пыталась отобрать 1-е место в группе ЛЧ , получилось дважды сыграть вничью. Зато после мирового первенства подопечные Кристофа Гальтье уступили сразу 2 раза, проведя 4 матча.

Остроты добавляет сложившаяся ситуация в Лиге 1 и соперники, которым ПСЖ отдал по 3 очка. В начале января французский гранд встречался с «Лансом» — второй командой чемпионата. «Кроваво-золотые» отставали от парижан на 7 очков – вполне стандартный расклад для лиги. Но вскрыть соперника ПСЖ удалось только раз, тогда как «Ланс» трижды поразил ворота хозяев. В итоге разрыв сократился до 4 баллов.

После осечки «Ланса» со «Страсбуром» лидер чемпионата подпустил преследователя еще ближе – на этот раз ключ к чемпиону Франции подобрал «Ренн». «Красно-черные» отдали сопернику владение, но моментов у чужих ворот создавали не меньше – 8 ударов по итогам матча, как и у «Пари Сен-Жермен». Только вот свой момент «Ренн» реализовал – победным стал мяч Амари Траоре. «Ланс» в параллельной встрече разделался с «Осером» и теперь приблизился к лидеру первенства еще сильнее – 3 очка разницы.

«Манчестер Сити»

У «горожан» проблемы похожие – осечек немного (1 ничья, 2 поражения в 7 матчах), но они крайне чувствительные.

«Ман Сити» тяжелее всего переносил этап после ЧМ -2022, так как им предстояло сыграть больше остальных. После побед над «Ливерпулем» и «Лидсом» случилась обидная ничья в АПЛ с «Эвертоном» (1:1). Позднее осечку допустил и лондонский «Арсенал», идущий на первом месте в чемпионате, так что разрыв между клубами не изменился.

Зато в последних двух матчах подопечные Пепа Гвардиолы успели вылететь из Кубка Английской Лиги, проиграв «Саутгемптону» (0:2). На этом фоне команде было необходимо побеждать в манчестерском дерби с « МЮ » — разница в классе и так понятна, а отпускать «канониров» еще дальше от себя никто не хотел. «Горожане» долго пытались вскрыть оборону соперника – первый мяч был забит на 60-й минуте. Правда, потом дважды отличились «красные дьяволы» и удержали преимущество.

Теперь отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» составляет 8 баллов – в последний раз такого преимущества перед второй командой лидер чемпионата Англии добивался в сезоне 2003/04. Между тем «небесно-голубым» в следующем туре играть против «Тоттенхэма», который откатился уже на окраину еврокубковой зоны и не собирается падать ниже.

«Ливерпуль»

К сожалению, стагнация «мерсисайдцев» — не печальное открытие декабря-января, а тенденция всего нынешнего сезона. По итогам первой части кампании можно сказать, что проблема команды – не в форме футболистов.

Поражение от «Ман Сити» 22 декабря еще можно списать на недостаточное количество времени после ЧМ . Но в последних трех играх команда Юргена Клоппа уступила «Брентфорду» и «Брайтону», сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» в Кубке. Перед этим отрезком «красные» располагались на 6-й строчке Премьер-Лиги и были совсем близки к идущему на 5 месте «Тоттенхэму». После – откатились на 9-е место и пропустили «Брентфорд» и «Брайтон» выше.

Успехом для «Ливерпуля», судя по взятому темпу, будет уже попадание в еврокубки (может, хотя бы Гакпо поможет).

«Тоттенхэм»

Еще осенью «шпоры» преследовали «Сити» и «Арсенал» в топ-3. Потом уступили свое место «Ньюкаслу». Еще чуть позже пропустили вперед «Ман Юнайтед».

И за такой спад ответственность целиком лежит на команде – лондонцы теряли очки с середняками чемпионата (2:2 с «Брентфордом», 0:2 с «Астон Виллой»). Особенно принципиальным стало дерби против «Арсенала». Унеси «Тоттенхэм» 3 очка – и был бы совсем близко к 3-й строчке. Но «Ньюкасл» с « МЮ » свои матчи выиграли, а подопечные Антонио Конте не смогли ничего противопоставить «Арсеналу» (0:2).

Теперь «шпоры» близки к тому, чтобы позволить пройти вперед даже скромному «Фулхэму». Жизненно важными для английского гранда будут последние две игры января – сначала им предстоит тяжелейшая встреча с «Ман Сити», а затем – борьба за зону еврокубков с «Фулхэмом» на гостевом поле.

«Челси»

Ничего другого не стоит ожидать, когда берешься проводить революцию и целиком меняешь уклад в клубе. «Синие» выступают на уровне «Ливерпуля», что сейчас – не комплимент. Два поражения от «Манчестер Сити», ничья с «Ноттингемом», 1:2 от «Фулхэма».

При этом новые боссы английского гранда целиком доверяют главному тренеру Грэму Поттеру – и уже тратят огромные деньги на усиление. С разницей в пару недель состав команды пополнили Жоау Фелиш, Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Андрей Сантос. В общей сложности «Челси» уже потратил больше 143 миллионов евро. Если это не отразится на турнирном положении клуба, Поттер не задержится надолго.

«Милан»

Состав конкурентов «Наполи» в текущем розыгрыше Серии А стремительно редеет. Сначала отцепилась «Аталанта», теперь теряет позиции «Милан».

После победы в 16-м туре «россонери» отставали от неаполитанцев на 5 очков. Затем победу в матче у миланцев украл Жозе Моуриньо – его «Рома» уступала 0:2 вплоть до 87 минуты, но успела отыграться и забрать очко. Следом «Милан» потерял очки с «Лечче» — на данный момент 14-й командой чемпионата.

Кажется, уже ничто не помешает Лучано Спаллетти и Хвиче Кварацхелии взять Скудетто. «Милану» до лидера первенства – 9 баллов. Тем временем преимущество перед «Ювентусом» и «Интером» составляет всего 1 очко.