У «Спартака» нет вкуса на защитников. Мевля стал очередным разочарованием

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вчера, 20:37

На этот раз повезло — не потратили много денег.

В эпоху Федуна оборону совсем не ценили

Отсюда вечные проблемы с линией защиты, горе для вратарей. Вспомните самых дорогих оборонцев в истории клуба. На первом месте Пареха – 10 млн евро, на втором – Жиго за 8 млн, в тройке Айртон – 7 млн. Дальше идет Боккетти – 4,5, а за Штранцля заплатили столько же, но намного раньше. Австриец и Видич, который провел всего 41 поединок, с учетом инфляции – самые дорогие защитники в истории «Спартака».

Почти два десятилетия не тратились на оборонцев. Забрали проверенного «Рубином» Боккетти. Заплатили за Жиго, которого вел «Краснодар». И стал ли дорогой Пареха центральной фигурой чемпионского состава? Ответ дает количество побед в высшей лиге – один успех за двадцать лет. Штранцль тоже не приносил «золото». В большинстве сезонов пропускал много матчей, хотя позже в Бундеслиге играл чаще.

«Спартак» не умеет работать с защитниками. Успех Видича в МЮ связан с его характером и физическими данными, трудолюбием и талантом, а не с опытом в Москве. Жиго в «Марселе» не показывает ничего из арсенала обороны «Спартака», у него совершенно другая роль. В чемпионском сезоне защита Карреры была далеко не лучшей в лиге. Команда переживала разгромы, пропустила больше «Краснодара» и «Уфы».

Боккетти, когда обещал пешком дойти до Италии после победы, сыграл меньше матчей в РПЛ , чем Таски. Их опередил Кутепов. Джикия пришел поздно, провел несколько поединков в центре и на левом фланге, подменяя Дмитрия Комбарова. Ни близнец, ни Ещенко, ни позже Айртон не входили в группу надежных в обороне латералей. Позиция правого защитника — легендарная, много лет не могут её закрыть.

Вспоминать скандального Тигиева и Маурисио, которые подменяли Ещенко в «золотом» сезоне, даже неловко. Как и настаивать, что Зобнину нравилось играть в защите на правом фланге.

Абаскаля оставили с хавбеками в защите

«Спартак» летом не усилил защиту, потерявшую Жиго. Хлусевич должен был разрываться на двух флангах после того, как Абаскалю пришлась по душе идея Ваноли с Мозесом в роли «десятки». Рыбус не заиграл слева – ошибался, почти не появлялся в РПЛ . Классена забыли, хотя изначально видели в нем подмену для Айртона, который ушел из команды. Также сегодня «красно-белых» покинул Мевля. Не повторил свой успех в «Сочи».

У Абаскаля справа остался Денисов – юный полузащитник, которому сложно на фланге из-за не самой высокой скорости. Атакующая фаза еще более-менее удается, хотя манера отдает Магкеевым. Но в обороне бывали моменты в стиле Рассказова. Николаю ищут новый клуб. Простыл след Кутепова, хотя футболист далеко не старый. Поровну матчей сыграли Чернов и хавбек Литвинов, который может пригодиться в середине поля.

Видели в защите Маслова и Хлусевича при игре с тремя в линию. Неубедительные варианты. Активно искали не только универсального латераля – заманивают Тавареша, но и центрбека. Парагвайцы подтвердили трансфер «Осьминога» Дуарте. Вот только если не было вкуса на защитников раньше, то где гарантии, что новички не пополнят списки разочаровавших в ближайшее время, как сделал Мевля?

Даже молодой Хлусевич после длительной паузы может потерять форму и ошибаться чаще. Видели похожего Самошникова в «Рубине» на пике и на дне – словно разные футболисты.

Без обороны не бывает стабильных серий

Эшуорт и Абаскаль правильно делают, что заботятся о линии защиты. Но если смотреть на предыдущие попытки, то видим куда больше неудач, чем классных трансферов. Алексис Дуарте попал в десятку самых дорогих защитников в истории «Спартака», что показательно. Рядом Таски, Фатхи, Клементе, Ковач, Сухи, Тамаш, Инсаурральде, Йиранек и Кофрие. Даже Маркос Рохо, хотя это парень из финала ЧМ -2014, не раскрылся в столичной команде.

Оборона «красно-белых» скорее ассоциируется с такими ребятами, как Кофрие, которого вытащили из середняка чемпионата Бельгии, чем с Видичем. Максимович из «Наполи» не заиграл. Жоао Карлос из «Анжи» не заиграл. Маурисио из «Лацио» — разочарование. Как и Родри, как и россияне, в которых видели основных игроков, но получали в лучшем случае Кутепова. Впрочем, Илья не воспитанник «Спартака», своих маловато.

Обратите внимание, как фанаты клуба и эксперты, болеющие за москвичей, реагируют на действия Джикии без Жиго. Мягко говоря, мало комплиментов, невзирая на высокое место в таблице. Литвинов – красавец. Денисов держался, как мог. Хлусевич слева смотрелся нормально. Но если добавить проблемы в опорной зоне, где Умяров ни разу не новый Фернандо, то понятно, почему сомневаются в титуле «Спартака» весной.

Будь у богатого клуба из Москвы системный подход к работе в защите – а это налаженный высокий прессинг, позиционная игра в середине поля, автоматизированные переключения латералей в защиту, работа защитников один в один, то «Зенит» не смог бы так легко собрать серию титулов. Но «Спартак» — символ перепадов в обороне. Поскольку осень прошли по своим меркам нормально — аномалия, то пора переживать за весну?

После разгрома в Суперкубке сделали выводы, но будут перестановки, даже если «Бенфика» не отпустит Тавареша. Абаскаль рискует увидеть «легендарную» защиту «Спартака», еще и без опытного опорника.