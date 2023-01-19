Soccer.ru
ГлавнаяБлогиКто круче?Итоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сложный выбор Захаряна и изменчивость Смолова. У «Динамо» много внутренних дуэлей

вчера, 18:33
Смолов Федор
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Захарян Арсен
Захарян Арсен
Полузащитник
Норманн Матиас
Норманн Матиас
Полузащитник

Йокановичу важно подобрать гармоничную основу.

Нет смысла оценивать избиение скромной команды на сборах, таких крупных побед хватает у каждого клуба РПЛ. Смолов мог забивать «зелёным цаплям» голы, сидя перед воротами и проматывая ленту в социальных сетях.

Зато есть смысл обсудить внутреннюю борьбу в клубе, который не спешит подписывать игроков. Йоканович взял в ОАЭ три десятка футболистов, много молодежи. Например, оценит 17-летнего соотечественника Майсторовича в центре защиты.

Не исключил точечные трансферы, хотя открестился от больших сделок. Видать, у Бувача и Клоппа синхронизированные циклы футбольной жизни. Нет закупок у Юргена – нет у его давнего друга. А если серьезно, то у «Динамо» уже довольно глубокий состав и внутренняя конкуренция.

Такое не всегда встретишь в РПЛ. Обычно ещё четче разделены основа и запас. А здесь от формы и выбранного тренером стиля многое зависит.

Смолов vs Тюкавин

Константину не повезло, Йокановичу явно нравится форвард Смолов. Тюкавин хочет больше времени, но схема «4-1-4-1», выведенная осенью эмпирически – подходит команде, исключает его присутствие и дуэт нападающих. Также из Тюкавина плохой инсайд, чтобы допускать выход на чужой позиции. Предположим, что Смолов останется в твердой основе, а молодой форвард подумает об уходе, хотя «Динамо» очевидно хочет его сохранить. Как и Гладышева, который порадовал дублем с «Химками», хотя схватил две желтые за десять минут в дерби с ЦСКА.

Захарян vs Захарян

Повоюет сам с собой. Агент Сафонов считает, что бородатый Арсен не сильно отстал от Мудрика, но путает грушу и гранат. Захарян – футболист от Бога, но ему нужно трудолюбие, чтобы не прогулять талант. И физика, которая у многих ребят из АПЛ лучше. С места Арсен играет изумительно, но здесь сравниваем правого диспетчера Захаряна в «4-1-4-1» и инсайда Захаряна. Важно прибавить в работе без мяча. А если настраивается на фланг, то видим пример Кварацхелии, надо больше удачных рывков. Помним, что Арсену лишь 19 лет, но сам задал планку. Хочет в состав гранда. Именно поэтому Йокановичу не стоит строить игру вокруг одного Захаряна. Решения Арсена лучше подавать на десерт, ведь его уход – дело времени.

Маричал vs Фернандес

Оборона вызывает опасения. Если 17-летнего серба вытянули раньше срока – планировали забрать летом, то сомневаются в подписании опытного защитника. И понимают, что Бальбуэна не вернется. Маричал на фоне рослого Сазонова смотрится на удивление мелким. Визуально ниже, чем на самом деле. Значит, недобрал физической мощи, нужно работать в зале. А Фернандес, хотя прыгучий и крепкий, такой же нестабильный. У «Динамо» четыре молодых иностранца в центре защиты, а нужен пятый, опытнее и солиднее. Сазонов радовал, но вести линию некому – все «зелёные».

Норманн vs Кутицкий

Йоканович рассчитывал заполучить пасующего опорника в лице норвежца. Важна ситуативная схема «3-4-3» с высокими позициями латералей и отскоком Норманна в оборону, как делает Глебов в «Ростове». Но учитываем, что норвежец, как и Грулёв, после операции работает по индивидуальной программе. У Кутицкого шанс закрепиться в основе. Норманн ошибался, а молодой разрушитель не мешает Фомину и Захаряну возить мяч. Также Кутицкий отрезал нестабильных коллег из обороны от лишнего внимания чужих форвардов. Окажется стабильным и добавит в отрезающих пасах – компенсирует потерю Моро.

Нгамалё vs Лесовой vs Грулёв

С латералями всё ясно. Если Даса и Скопинцев здоровы, то в основе, а Паршивлюк и Лаксальт на подхвате. Справа Макаров или Нгамалё, а слева могут сыграть три игрока, не считая Захаряна. Отдаем должное Бувачу, все футболисты разные. Нгамалё – правша слева, Грулёв – мощный форвард, который ищет себя на фланге, а Лесовой – дриблер. Победитель определит количество моментов у Смолова. А дальше все зависит от реализации, ведь она порой изменяла Федору, как Пике – Шакире. Говорят, колумбийка раскрыла обман Жерара, когда нашла в холодильнике полупустую банку с клубничным вареньем. Муж его не любит, а подружка не сдержалась. Сладкие пасы помогли Смолову забить 7 голов после 12 ударов в створ (три мяча с пенальти), но это аномально много. Всегда «Динамо» так играть не сможет. Осенью Захарян и Нгамалё реализовали 50% своих ударов в створ, а у защитника Фернандеса 3 удара – 2 гола. Вот только по метким попыткам «бело-голубые» на 12-м месте в РПЛ, важно быть активнее в завершении.

Скучность vs яркость

На левом плече у Йокановича сидит ангел, который просит держать слово – развить атакующий подход Шварца, поднявший «Динамо» в тройку. На правом плече сидит чертик, который предлагает, учитывая молодость центральных защитников и опорника, работать осторожно, от обороны, на результат. Вот только если осенью Йокановича оправдывали обстоятельства — Бальбуэна, Ордец, Моро и Шиманьски были среди самых востребованных игроков прошлого сезона, да и Варела являлся основным до бегства, то теперь отсылка к потере половины полевых футболистов старта не работает.

Пора показать «Динамо» имени сербского тренера. Йокановичу всегда нравился атакующий футбол. Принял правила игры руководства – зимой точно не светят рекордные трансферы. Стартуют тремя поединками против «Крыльев Советов» (два кубковых матча). С ЦСКА и «Ростовом» уже провели обе встречи в РПЛ. Остались игры против «Зенита» и «Спартака» в гостях. Нормальный календарь для борьбы за тройку. Специалисту точно нет причин паниковать, но важно сразу зажечь атакующий футбол и начать прессинговать высоко, ведь по этому параметру в лиге хуже только два клуба. Поэтому Йоканович просматривает агрессивных хавбеков.

«Динамо» острая игра подходит сильнее, чем закрытая. Захарян, Смолов и даже резервисты, вроде Гагнидзе и Лесового – творческие футболисты. Посмотрим, что натворят через пять недель в Кубке, где москвичам хочется еще раз побороться за трофей. Тем более, впереди столетний юбилей клуба, нельзя испортить фанатам праздник.

Прощальный матч Месси против Роналду. Забили обе легенды, а победил Мбаппе
Сегодня, 00:02Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии6
Кварацхелии пока нельзя в «Реал» и «Манчестер Сити». Важно зафиксировать выход в космос
18 январяВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
У «Спартака» нет вкуса на защитников. Мевля стал очередным разочарованием
18 январяВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии4
Топ-клубы ужасно начали 2023 год. МС отпускает «Арсенал», «Милан» — «Наполи», «Челси» утопает в АПЛ
17 январяМаксим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии5
«Наполи» — самая живая команда Европы. Спаллетти видит в игроках цель, а не средство
16 январяВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии5
Каземиро нагло пообещал, что исправит МЮ. Так рванул, что заговорили о победе в АПЛ
16 январяВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии12
Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:17
Захаряна терять конечно жаль, но парню нужно расти, а для этого в Европу уезжать!!!
w9fcftb8w4xh
w9fcftb8w4xh
вчера в 19:16, ред.
Динамо ну очень хороший состав имеет!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 