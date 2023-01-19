Сложный выбор Захаряна и изменчивость Смолова. У «Динамо» много внутренних дуэлей

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вчера, 18:33

Йокановичу важно подобрать гармоничную основу.

Нет смысла оценивать избиение скромной команды на сборах, таких крупных побед хватает у каждого клуба РПЛ . Смолов мог забивать «зелёным цаплям» голы, сидя перед воротами и проматывая ленту в социальных сетях.

Зато есть смысл обсудить внутреннюю борьбу в клубе, который не спешит подписывать игроков. Йоканович взял в ОАЭ три десятка футболистов, много молодежи. Например, оценит 17-летнего соотечественника Майсторовича в центре защиты.

Не исключил точечные трансферы, хотя открестился от больших сделок. Видать, у Бувача и Клоппа синхронизированные циклы футбольной жизни. Нет закупок у Юргена – нет у его давнего друга. А если серьезно, то у «Динамо» уже довольно глубокий состав и внутренняя конкуренция.

Такое не всегда встретишь в РПЛ . Обычно ещё четче разделены основа и запас. А здесь от формы и выбранного тренером стиля многое зависит.

Смолов vs Тюкавин

Константину не повезло, Йокановичу явно нравится форвард Смолов. Тюкавин хочет больше времени, но схема «4-1-4-1», выведенная осенью эмпирически – подходит команде, исключает его присутствие и дуэт нападающих. Также из Тюкавина плохой инсайд, чтобы допускать выход на чужой позиции. Предположим, что Смолов останется в твердой основе, а молодой форвард подумает об уходе, хотя «Динамо» очевидно хочет его сохранить. Как и Гладышева, который порадовал дублем с «Химками», хотя схватил две желтые за десять минут в дерби с ЦСКА .

Захарян vs Захарян

Повоюет сам с собой. Агент Сафонов считает, что бородатый Арсен не сильно отстал от Мудрика, но путает грушу и гранат. Захарян – футболист от Бога, но ему нужно трудолюбие, чтобы не прогулять талант. И физика, которая у многих ребят из АПЛ лучше. С места Арсен играет изумительно, но здесь сравниваем правого диспетчера Захаряна в «4-1-4-1» и инсайда Захаряна. Важно прибавить в работе без мяча. А если настраивается на фланг, то видим пример Кварацхелии, надо больше удачных рывков. Помним, что Арсену лишь 19 лет, но сам задал планку. Хочет в состав гранда. Именно поэтому Йокановичу не стоит строить игру вокруг одного Захаряна. Решения Арсена лучше подавать на десерт, ведь его уход – дело времени.

Маричал vs Фернандес

Оборона вызывает опасения. Если 17-летнего серба вытянули раньше срока – планировали забрать летом, то сомневаются в подписании опытного защитника. И понимают, что Бальбуэна не вернется. Маричал на фоне рослого Сазонова смотрится на удивление мелким. Визуально ниже, чем на самом деле. Значит, недобрал физической мощи, нужно работать в зале. А Фернандес, хотя прыгучий и крепкий, такой же нестабильный. У «Динамо» четыре молодых иностранца в центре защиты, а нужен пятый, опытнее и солиднее. Сазонов радовал, но вести линию некому – все «зелёные».

Норманн vs Кутицкий

Йоканович рассчитывал заполучить пасующего опорника в лице норвежца. Важна ситуативная схема «3-4-3» с высокими позициями латералей и отскоком Норманна в оборону, как делает Глебов в «Ростове». Но учитываем, что норвежец, как и Грулёв, после операции работает по индивидуальной программе. У Кутицкого шанс закрепиться в основе. Норманн ошибался, а молодой разрушитель не мешает Фомину и Захаряну возить мяч. Также Кутицкий отрезал нестабильных коллег из обороны от лишнего внимания чужих форвардов. Окажется стабильным и добавит в отрезающих пасах – компенсирует потерю Моро.

Нгамалё vs Лесовой vs Грулёв

С латералями всё ясно. Если Даса и Скопинцев здоровы, то в основе, а Паршивлюк и Лаксальт на подхвате. Справа Макаров или Нгамалё, а слева могут сыграть три игрока, не считая Захаряна. Отдаем должное Бувачу, все футболисты разные. Нгамалё – правша слева, Грулёв – мощный форвард, который ищет себя на фланге, а Лесовой – дриблер. Победитель определит количество моментов у Смолова. А дальше все зависит от реализации, ведь она порой изменяла Федору, как Пике – Шакире. Говорят, колумбийка раскрыла обман Жерара, когда нашла в холодильнике полупустую банку с клубничным вареньем. Муж его не любит, а подружка не сдержалась. Сладкие пасы помогли Смолову забить 7 голов после 12 ударов в створ (три мяча с пенальти), но это аномально много. Всегда «Динамо» так играть не сможет. Осенью Захарян и Нгамалё реализовали 50% своих ударов в створ, а у защитника Фернандеса 3 удара – 2 гола. Вот только по метким попыткам «бело-голубые» на 12-м месте в РПЛ , важно быть активнее в завершении.

Скучность vs яркость

На левом плече у Йокановича сидит ангел, который просит держать слово – развить атакующий подход Шварца, поднявший «Динамо» в тройку. На правом плече сидит чертик, который предлагает, учитывая молодость центральных защитников и опорника, работать осторожно, от обороны, на результат. Вот только если осенью Йокановича оправдывали обстоятельства — Бальбуэна, Ордец, Моро и Шиманьски были среди самых востребованных игроков прошлого сезона, да и Варела являлся основным до бегства, то теперь отсылка к потере половины полевых футболистов старта не работает.

Пора показать «Динамо» имени сербского тренера. Йокановичу всегда нравился атакующий футбол. Принял правила игры руководства – зимой точно не светят рекордные трансферы. Стартуют тремя поединками против «Крыльев Советов» (два кубковых матча). С ЦСКА и «Ростовом» уже провели обе встречи в РПЛ . Остались игры против «Зенита» и «Спартака» в гостях. Нормальный календарь для борьбы за тройку. Специалисту точно нет причин паниковать, но важно сразу зажечь атакующий футбол и начать прессинговать высоко, ведь по этому параметру в лиге хуже только два клуба. Поэтому Йоканович просматривает агрессивных хавбеков.

«Динамо» острая игра подходит сильнее, чем закрытая. Захарян, Смолов и даже резервисты, вроде Гагнидзе и Лесового – творческие футболисты. Посмотрим, что натворят через пять недель в Кубке, где москвичам хочется еще раз побороться за трофей. Тем более, впереди столетний юбилей клуба, нельзя испортить фанатам праздник.