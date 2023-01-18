Кварацхелии пока нельзя в «Реал» и «Манчестер Сити». Важно зафиксировать выход в космос

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вчера, 23:25

Стоит ценить всё, что дал ему «Наполи».

Спешка может помешать адаптироваться на вершине

Хвича резко заскочил на первое место в Серии А вместе с «Наполи». Но все понимают, включая Спаллетти, что организм 21-летнего вингера не готов к частым сложным испытаниям. Космический вакуум опасен. Кварацхелия отдыхал, пока его команда вылетела из Кубка от клуба низшей лиги. Очевидно, что задача неаполитанцев – выиграть Серию А и достойно выступить в плей-офф Лиги чемпионов. Третьим турниром можно пожертвовать.

Нельзя жертвовать темпом, ведь на поле много футболистов, зависимых от куража. Кварацхелия до сильного матча против «Ювентуса», когда сделал два ассиста и забил сам (плюс создал еще один мяч ударом через себя), провел два средних поединка против «Сампдории» и «Интера». Потребовалось время, чтобы после длительной паузы форвард набрал ход. Наверное, всегда будет игроком отрезков, хотя с опытом станет грамотнее дозировать силы.

И, разумеется, лучше работать без мяча. Футболист, который за сильным периодом в РПЛ выдавал слабый, впечатлил. «Наполи» претендует на Скудетто и уничтожил одну из самых успешных линий защиты в топ-5, забив пять мячей. Теперь важно проявить мудрость. Принципиальна позиция Бадри Кварацхелии – отца футболиста, который играл за сборную Азербайджана, а позже работал тренером. Важно, что папа из мира футбола.

Осенью, когда «Наполи» предложил вингеру контракт до 2028 года и увеличение зарплаты в два раза, никто не делал поспешных движений, подождали. Отцу Бадри приятно находиться на стадионе «Наполи» и слышать, как десятки тысяч зрителей выкрикивают его фамилию. А Хвиче приятно, что попал в клуб, где ему нашлось место в основе. Изначально Спаллетти, разумеется, не считал, что игра будет строиться вокруг грузинского игрока без опыта.

Всё складывается, как в сказке. Еще осенью «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» приценивались к футболисту. Клопп выбрал Гакпо, который любит оттягиваться на левый фланг, как и Нуньес. А вот слухи о «горожанах» продолжают всплывать время от времени.

Гвардиола – великолепный воспитатель, но есть опасения

Хосеп, выступая перед командой, акцентировал внимание на том, что тренер важен и на виду, ведь светится на пресс-конференциях и дает интервью, но титулы – заслуга футболистов. По лицам игроков было понятно, что собрались не романтики, чтобы прослезиться после признания тренера в любви команде. Но что у Хосепа не отнять: если футболист хочет у него выйти на пик формы, то получится. Зинченко или Де Брюйне – без разницы.

Гвардиола всегда умел воспитывать. Не испортил выход Месси на пик формы в молодости. В Англии находил место в основе не только дорогущим новичкам, но и Фодену. В будущем может выжать максимум из Холанда и Альвареса. Но наличие стольких опций в атаке являются первой причиной для Кварацхелии не спешить в МС . Хвича – творческий футболист, который играет слева правой ногой. У «Сити» есть правша на его фланге – Грилиш.

Бернарду и Марез могут уйти. Фоден сыграет, где скажут, хотя обычно тоже тяготеет к смещениям налево, ведь правый полуфланг давно занял Де Брюйне. Опыта игры чистым вингером, как у Мареза, у Фила меньше. Англичанин может работать в полузащите, если Гюндоган и Бернарду покинут клуб. Теоретически для Хвичи есть место. Но Кварацхелия – специфический игрок, как и Грилиш. Грузин резкий, но ему важно брать паузы.

АПЛ сейчас тактически гостеприимнее к техничным игрокам, чем раньше. Но Хвича с финтами и проходами может не вписаться в позиционный футбол Гвардиолы. Хотя интерес объясним, как и в случае с «Арсеналом». Артета не подписал Фелиша и Мудрика. Деньги остались, как и потребность в игроке атаки, поэтому дорогого вингера «Наполи» до лета будут продолжать сватать в английские клубы. И про испанцев не забывайте.

Кварацхелию точно ждёт переход в состав фаворита ЛЧ

В детстве Хвича мечтал играть за «Реал», но там Винисиус слева. Можно попросить Спаллетти наигрывать на тренировках правшу на другом фланге, где не надо делать разворот на полкорпуса для навесов, как было в матче с «Ювентусом». Дриблинг у Кварацхелии никогда не был невероятно успешным. Набирал обводки за счет количества попыток. Но если подтянет эффективность дриблинга против сильных левшей, то покупателей станет больше.

Если не будет проблем со здоровьем, а текущий настрой сохранится – игрок даже выбрал жилье в районе подальше от шумной жизни южного Неаполя, то его обязательно позовут в клуб уровня фаворита Лиги чемпионов. Но Хвиче не стоит мечтать о карьере кумиров детства – Гути и Роналду. У первого были жесткие перепады в игре, невзирая на гениальность. А до второго грузин не дотянет, ведь португалец помешан на силовых упражнениях.

Хвиче надо сделать ролевой моделью другого экс-футболиста «Реала» — Ди Марию. Вот если грузинский вингер повторит карьеру аргентинца, но без ошибочного перехода в МЮ , то Грузия получит суперзвезду футбола. Агенту Джугели стоит провести консультации с аналитиками из больших клубов, когда придет день выбирать новую команду, ведь Кварацхелия может попасть в темп «Реала» и ПСЖ , но промахнуться мимо футбола «Сити» и «Барселоны».

Пока всё складывается удачно, но на крошечном для истории футбола отрезке. Кварацхелию хвалили, когда это не было модным – в дни принуждения подписать контракт с «Локомотивом», на что футболист предсказуемо отреагировал отказом. Сразу допускали, что если не будет проблем с дисциплиной и здоровьем, то вырастет игрок для топ-5. Как и вратарь Мамардашвили, которого зовут в АПЛ , Кварацхелия будет в поле зрения скаутов главных грандов.