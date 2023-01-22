«Лацио» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 04:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Милан», который состоится 24 января 2023 года

«Лацио»

В некоторых последних матчах римский клуб терял очки, где этого можно было избежать и теперь он занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «Лацио» 34 балла и он опережает двух конкурентов за счет лучшей разницы мячей. Отставание от «Милана» составляет четыре пункта и в случае победы римляне смогут максимально приблизиться к конкуренту, что и является лучшей мотивацией.

19 января «Лацио» в рамках кубка Италии минимально обыграл «Болонью» (1:0), а 15 числа в чемпионате на выезде одолел «Сассуоло» (2:0).

«Милан»

«Красно-черные» очень расстроили своих болельщиков крупным поражением от принципиального соперника в Суперкубке Италии и теперь должны сосредоточиться на чемпионате, где еще сохраняют шансы побороться за Скудетто. «Милан» на данный момент занимает второе место с 38 очками и отстает на 12 пунктов от «Наполи», при этом имея игру в запасе. Встреча обещает быть интересной и имеет яркую вывеску, привлекающую любителей европейского футбола.

18 января «Милан» проиграл Суперкубок Италии «Интеру» (0:3), а 14 января вырвал ничью с «Лечче» в чемпионате (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 3.05

Ничья – 3.45

Победит «Милан» – 2.3

Статистика

«Лацио» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Милан» не может победить уже четыре матча подряд

«Лацио» проиграл «Милану» три последних поединка

Шесть из семи встреч команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Победителя в этой паре очень сложно определить, но что команды обменяются голами вероятность довольно высокая.