«Лацио» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Милан», который состоится 24 января 2023 года
«Лацио»
В некоторых последних матчах римский клуб терял очки, где этого можно было избежать и теперь он занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «Лацио» 34 балла и он опережает двух конкурентов за счет лучшей разницы мячей. Отставание от «Милана» составляет четыре пункта и в случае победы римляне смогут максимально приблизиться к конкуренту, что и является лучшей мотивацией.
19 января «Лацио» в рамках кубка Италии минимально обыграл «Болонью» (1:0), а 15 числа в чемпионате на выезде одолел «Сассуоло» (2:0).
«Милан»
«Красно-черные» очень расстроили своих болельщиков крупным поражением от принципиального соперника в Суперкубке Италии и теперь должны сосредоточиться на чемпионате, где еще сохраняют шансы побороться за Скудетто. «Милан» на данный момент занимает второе место с 38 очками и отстает на 12 пунктов от «Наполи», при этом имея игру в запасе. Встреча обещает быть интересной и имеет яркую вывеску, привлекающую любителей европейского футбола.
18 января «Милан» проиграл Суперкубок Италии «Интеру» (0:3), а 14 января вырвал ничью с «Лечче» в чемпионате (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 3.05
- Ничья – 3.45
- Победит «Милан» – 2.3
Статистика
- «Лацио» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Милан» не может победить уже четыре матча подряд
- «Лацио» проиграл «Милану» три последних поединка
- Шесть из семи встреч команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Победителя в этой паре очень сложно определить, но что команды обменяются голами вероятность довольно высокая.