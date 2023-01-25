«Эмполи» — «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Торино», который состоится 28 января 2023 года
«Эмполи»
Команда проводит отличный отрезок сезона и не проигрывает в чемпионате несколько матчей подряд. Это помогло «Эмполи» подняться уже на девятое место с 26 баллами и отстают от ближайшего соперника на один пункт. В поединке с нестабильным «Торино» хозяева могут замахнуться еще на одну победу, которая продолжит приятную для клуба тенденцию и даже приблизит его к зоне еврокубков.
23 января «Эмполи» неожиданно обыграл на выезде «Интер» (1:0), а 16 числа минимально одолел «Сампдорию» (1:0).
«Торино»
«Торино» показывает интересный футбол, но в некоторых поединках им не хватает собранности, которая часто стоит клубу набранных баллов. Сейчас команда, в которой играет Алексей Миранчук, занимает восьмое место с 26 баллами и в случае поражения от «Эмполи», поменяется с ними местами в турнирной таблице, чего очень не хочется всем поклонникам клуба из Турина. Матч обещает быть интересным и напряженным, что наверняка не оставит равнодушными зрителей.
21 января «Торино» обыграл на выезде «Фиорентину» (1:0), а 15 числа на своем поле уступил «Специи» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эмполи» – 3.3
- Ничья – 3
- Победит «Торино» – 2.4
Статистика
- «Эмполи» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Торино» выиграл два поединка из пяти последних с «Эмполи»
Прогноз
Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Вероятнее всего матч будет нерезультативным, однако гости смогут одержать минимальную победу, которая им очень важна.