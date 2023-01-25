«Эмполи» — «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Торино», который состоится 28 января 2023 года

«Эмполи»

Команда проводит отличный отрезок сезона и не проигрывает в чемпионате несколько матчей подряд. Это помогло «Эмполи» подняться уже на девятое место с 26 баллами и отстают от ближайшего соперника на один пункт. В поединке с нестабильным «Торино» хозяева могут замахнуться еще на одну победу, которая продолжит приятную для клуба тенденцию и даже приблизит его к зоне еврокубков.

23 января «Эмполи» неожиданно обыграл на выезде «Интер» (1:0), а 16 числа минимально одолел «Сампдорию» (1:0).

«Торино»

«Торино» показывает интересный футбол, но в некоторых поединках им не хватает собранности, которая часто стоит клубу набранных баллов. Сейчас команда, в которой играет Алексей Миранчук, занимает восьмое место с 26 баллами и в случае поражения от «Эмполи», поменяется с ними местами в турнирной таблице, чего очень не хочется всем поклонникам клуба из Турина. Матч обещает быть интересным и напряженным, что наверняка не оставит равнодушными зрителей.

21 января «Торино» обыграл на выезде «Фиорентину» (1:0), а 15 числа на своем поле уступил «Специи» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 3.3

Ничья – 3

Победит «Торино» – 2.4

Статистика

«Эмполи» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Торино» выиграл два поединка из пяти последних с «Эмполи»

Прогноз

Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Вероятнее всего матч будет нерезультативным, однако гости смогут одержать минимальную победу, которая им очень важна.