«Юве» мог взять Кубок УЕФА, но вновь помешала «Бенфика». «Старая синьора» оступилась в шаге от финала

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вчера, 19:04

Долгая дорога в Лиссабон.

В прошлой главе мы рассказывали о «Ювентусе» в Лиге чемпионов сезона 2013/14. Если вкратце: «бьянконери» в качестве действующего чемпиона Серии А и настоящей итальянской футбольной машины вошли в группу с не менее мощным «Реалом», крепким «Копенгагеном» и «Галатасараем», который впоследствии скажет свое слово. Приложенных усилий парням Конте немного не хватило, и они оказались в 1/16 финала Лиги Европы. Предвещало ли это легкую прогулку? Ничего подобного!

Знакомые места

Поражение в Турции стало настоящим шоком для «Ювентуса», необходимо было реабилитироваться в международных играх. По иронии судьбы, «черно-белым» вновь пришлось посетить берег турецкий — на сей раз оппонентом выступал «Трабзонспор». Клуб начал свой путь в Лиге Европы с квалификации — там он успешно померился силами с ирландским «Дерри Сити» и минским «Динамо», а в группе уверенно взял лидерство, опередив «Легию», «Аполлон» и «Лацио». Да, «Трабзонспор» также ждало возвращение в Италию.

Но туринцам пришлось противостоять дома не только мастерам из Трабзона, но и череде травм: ФК «Лазарет» взял в аренду Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи и Мирко Вучинича. Игра складывалась довольно равным образом, но с небольшим преимуществом турецкой стороны по владению мячом, точности и количеству пасов. Однако главным статистическим показателем все-таки являются голы, и с этим у «Юве» все получилось — Пабло Освальдо на 16-й минуте счет открыл, а под самый занавес встречи Поль Погба довершил начатое. Обострял ситуацию у ворот гостей и Карлос Тевес, в голы это не конвертировалось в тот вечер, но дополнительные очки уважения от партнеров по команде он получил. Пабло Освальдо заявил следующее:

Разумеется, всегда хочется забить, но это происходит не каждый раз. Я на это надеялся, и в итоге получилось. Результатом я доволен. В некоторых моментах нам просто не везло, особенно это касается Карлитоса Тевеса, у которого в еврокубках мяч просто не идет в ворота. Однако на второй гол в концовке мы наиграли. Карлитос — великолепный игрок, рядом с ним всегда комфортно, иначе просто и быть не может.

Уже через неделю нужно было выходить на поле в Турции, после декабря это могло давить психологически. Но это оказалось не так: в первом тайме «Юве» почти в полной мере снял вопросы о победителе пары: этому помог веский аргумент Артуро Видаля на 18-й минуте, а также довод Освальдо на 33-й. Кстати, гол Пабло стал 2600-м в истории Лиги Европы. И в этот раз итальянцы статистически смотрелись на фоне соперника поувереннее, чем в первой игре.

Однако радоваться было особо некогда, уже через несколько дней предстоял выезд против «Милана» (победа 2:0). Жеребьевка 1/8 финала свела «Юве» с довольно знакомым соперником — «Фиорентиной». Более того, календарь сложился так, что эти команды выдали что-то вроде суперсерии: 9 марта они играли между собой в национальном чемпионате (1:0 в пользу «Юве»), а уже 13-го — в ЛЕ .

В том составе «фиалок» играли Нето, Савич, Аквилани, Куадрадо, рекордсмен Хоакин, Марио Гомес и много других игроков, чьи фамилии будут частенько мелькать в новостях. А еще в той команде выступал тот самый Марвин Комппер, который недавно не слишком удачно работал в «Локомотиве».

Назвать фаворита перед игрой было довольно непросто — в октябре «фиалки» одолели «старую синьору» со счетом 4:2 — одно из двух поражений «Юве» в том сезоне Серии А.

«Фиорентина» точно не могла пожаловаться на недостаток мотивации — примерно за неделю до этого они уже проиграли в Турине. А любители футбольной истории могли копнуть глубже — финал Кубка УЕФА 1990. «Бьянконери» тогда по итогам двух встреч пополнили свою коллекцию знаменитым трофеем.

Уже на 3-й минуте Артуро Видаль четко обозначил намерение своей команды, проявившееся забитым мячом. В течение первого тайма «Юве» не позволял гостям расслабиться, но голкипер Нето, линия обороны и сама судьба помогли флорентийцам в какой-то степени держать ситуацию под контролем. А на 79-й «Фиорентина» разыграла джокера — Марио Гомес вышел за 12 минут до этого, а затем установил равенство на чаше весов этого поединка.

«Фиалки» вошли в игру высоким прессингом, гости были вынуждены уповать на дальние забросы в адрес Фернандо Льоренте. Чаще всего такой мяч оказывался «ничьей рыбой», но на 23-й минуте Поль Погба пробил в сторону ворот «Фиорентины», однако точностью эта попытка похвастаться не могла, оборона хозяев не сплоховала. Флорентийцы тоже в долгу не остались: Давид Писарро мощно прошил оборону «старой синьоры», но мяч со свистом пролетел мимо ворот Буффона. Тевес и Погба продолжали проверять своего будущего одноклубника Нето непростыми траекториями полета футбольного снаряда, но бразилец контролировал ситуацию.

Дальше все явно пошло не по плану наставника «Фиорентины» Винченцо Монтеллы: Гонсало Прадо на 69-й минуте получил второй «горчичник», а на 71-й Пирло забил победный гол «Ювентуса».

Гастроли в городе братьев Люмьер

«Лион» смог выиграть свою группу в ЛЕ у «Бетиса», «Витории» Гимараеш и «Риеки», в 1/16 финала минимально переиграл одесский «Черноморец», в следующем раунде одержал залихватскую победу над чешской «Викторией» (5:3 общий счет). Игра с «Ювентусом» стала испытанием на терпеливость.

В первой половине встречи французы на правах хозяев проявляли рвение и кураж, несмотря на обилие травм в составе, они смогли «сколотить» достойную комбинацию из 11 человек на поле. Это подтверждало слова, прозвучавшие на пресс-конференции наставника лионцев Реми Гарда, касательно стремления «взобраться на вершину». Однако теперь этот оппонент походил на Монблан, не меньше. А «Юве» просто продолжал путь к финалу турнира на домашнем стадионе.

Тевес уже в начале поединка это показал. Хозяев в первом тайме выручала несобранность соперника, а также реакция Антони Лопеша. А потом Карлитос получил относительно небольшую травму и был вынужден покинуть поле, шансы «старой синьоры» на гол в этой игре начинали таять на глазах. На замену вышел Себастьян Джовинко, градус напряжения у ворот «Лиона» резко возрос, но забил на 85-й Леонардо Бонуччи — это и стало итогом первого матча.

Конте перед ответной игрой заявил, что Серии А не существует, для команды есть лишь один турнир. Возможно, небольшое лукавство со стороны алленаторе, ибо в национальном первенстве «Юве» дошел до золотой медали.

Пирло открыл счет уже на 4-й минуте, но Джимми Бриан на 18-й сравнял — удар головой оказался точен. Автогол после рикошета от Самюэля Умтити на 68-й минуте предопределил итог этой еврокубковой пары, а бил Клаудио Маркизио. Вклад Буффона тоже нельзя забывать — удары Гоналона, Мвуэмбы и остальных могли перевернуть ход встречи.

В орлином гнезде

Разумеется, поездка в Лиссабон не могла быть легкой (ничего особо не изменилось), тем более на столь поздней стадии турнира. Тот поединок начался для итальянцев с холодного душа — уже через несколько секунд после стартового свистка Эсекьель Гарай точным ударом головой показал, кто хозяин поля. Но чемпионы Италии оправились от оплеухи и навязывали свою игру после начального отрезка поединка, однако в первом тайме «бьянконери» не смогли конвертировать упорство в голы. Подобную операцию смог произвести на 73-й минуте Тевес. Казалось, что все идет к победе итальянцев, но у Лимы на это было свое особое мнение, которое обрело форму счета 2:1 в пользу «орлов» на 84-й минуте. В компенсированное время Маркизио мощно пробил по воротам Артура, но итог остался прежним.

Градус противостояния нарастал: на ответную игру пожаловал Диего Марадона, его якобы пригласил Карлитос. Перед матчем Конте предопределил стиль выступления своего коллектива в предстоящей битве:

Мы не знаем слова «страх». Понимаем, что такое уважение, но не боязнь. Заслужили выход в полуфинал, так что это великий момент для нас, и мы наслаждаемся им. Наши болельщики заслужили это после почти 11 лет, в течение которых они видели, как другие команды выходили в финал. Мы очень уважаем «Бенфику», но нам неведома робость, и я не позволю никому даже помыслить об этом.

«Юве» сразу же пошел вперед, что вполне объяснимо, но «Бенфика» не дрогнула — Ян Облак творил чудеса (в хорошем смысле слова) в рамке ворот. Уже в начале игры словенский голкипер не позволил Пирло стать автором гола. Перед перерывом пробить стража ворот попытались Тевес и Видаль — тщетно. Почти сразу после перерыва Бонуччи направил мяч в дальний угол после штрафного Пирло — без результата. А там, где Облак не страховал, подключались его напарники из полевых игроков обороны — Луизао таким образом спас ворота от мяча Асамоа.

Но не следует думать, что лиссабонцы окопались у своей штрафной — игроки атаки тоже обостряли ситуацию во владениях Буффона, а Родриго даже довольно неплохо пробил — но тоже без гола. На 67-й минуте Энцо Перес получил вторую желтую карточку, что вселило надежду «бело-черным». Ближе к концовке встречи «Юве» обзавелся козырем — подача угловых, однако в тот вечер «воздух» был владением Гарая и Луизао. На 89-й минуте вновь засияла красная карточка — удалили по одному игроку у каждой из команд — Вучинича у туринцев и Марковича у гостей. Финальный свисток оповестил о безголевой ничьей.