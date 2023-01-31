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«Урал» выкупил у «Спартака» права на арендованного хавбека Сунгатулина

сегодня, 21:19

«Урал» полностью выкупил у «Спартака» права на хавбека Фаниля Сунгатулина.

Ранее игрок выступал за клуб из Екатеринбурга на условиях аренды.

Соглашением предусмотрено, что в случае последующей продажи «красно-белые» получат определенный процент от суммы сделки. Кроме того, «Спартак» оставляет за собой право обратного выкупа трансфера исполнителя.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:55
Жаль, мог заиграть в опорной зоне. в тех матчах, что выходил смотрелся неплохо.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:41, ред.
    Гость
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