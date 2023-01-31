«Урал» выкупил у «Спартака» права на арендованного хавбека Сунгатулина

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сегодня, 21:19

«Урал» полностью выкупил у «Спартака» права на хавбека .

Ранее игрок выступал за клуб из Екатеринбурга на условиях аренды.

Соглашением предусмотрено, что в случае последующей продажи «красно-белые» получат определенный процент от суммы сделки. Кроме того, «Спартак» оставляет за собой право обратного выкупа трансфера исполнителя.