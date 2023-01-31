«Урал» выкупил у «Спартака» права на арендованного хавбека Сунгатулина

«Урал» полностью выкупил у «Спартака» права на хавбека Фаниля Сунгатулина.
Ранее игрок выступал за клуб из Екатеринбурга на условиях аренды.
Соглашением предусмотрено, что в случае последующей продажи «красно-белые» получат определенный процент от суммы сделки. Кроме того, «Спартак» оставляет за собой право обратного выкупа трансфера исполнителя.
Всем кто честно боролся моё уважение!!!!.... всем спасибо за январскую игру!... Игра в которой выигрывает тот, кто лучше знает правила, а проигрывает тот, кто их исполняет....
Всем Удачи в Феврале!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем кто честно боролся моё уважение!!!!.... всем спасибо за январскую игру!... Игра в которой выигрывает тот, кто лучше знает правила, а проигрывает тот, кто их исполняет....
Всем Удачи в Феврале!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!