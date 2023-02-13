14 февраля возвращается любимая ЛЧ. В первом раунде два повторения финалов

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сегодня, 14:20

ПСЖ против «Баварии», а «Реал» против «Ливерпуля».

ЛЧ возвращается в День влюбленных после рекордной паузы. Важно свежим взглядом оценить все пары первого раунда плей-офф, ведь изменений немало.

ПСЖ – «Бавария»

Повторение финала в первый день. В Лиссабоне гол Комана – парижанина, воспитанника ПСЖ , принес немцам кубок. Но шейхи не сдаются. Гальтье не только поберег силы части основных игроков, но и темнит о состоянии Мбаппе и Месси. Нагельсманн обвинил соперников в обмане, ждет француза и аргентинца на поле. В этой паре никто не умеет обороняться, но Доннарумма в хорошей форме, а вот Зоммер – не факт. ПСЖ проиграл «Монако» с Головиным, а «Бавария» вернулась к победам после серии мировых. Нет тут фаворита, а по игре претензиик двум лидерам своих лиг.

«Милан» — «Тоттенхэм»

Из всех участников плей-офф только «Наполи» и «Лейпциг» никогда не играли в финалах КЕЧ и ЛЧ . «Шпоры» свой матч, разумеется, проиграли, хотя навязали борьбу мощному «Ливерпулю». «Милан» помнит поединки против «красных» в финалах. Тоже не всегда удавалось их огорчить. Между собой будущие соперники играли в плей-офф ЛЧ . Тогда гол Крауча оставил Аллегри без четвертьфинала. У Пиоли накануне новой встречи со «шпорами» много проблем. «Милан» обыграл «Торино», прервав серию из семи матчей без побед, но из кризиса не вышли. А «Тоттенхэм» это команда, которая после успеха с «Манчестер Сити» крупно уступила середняку «Лестеру». Снова пара без фаворита.

«Брюгге» — «Бенфика»

Скотт Паркер возглавил бельгийцев посреди сезона, что говорит о проблемах до этого. «Брюгге» стал очарованием группового раунда, но теперь к ним прицепились ничьи. Яремчук не может найти голы, Ванакен не сможет всегда спасти. «Бенфика» кажется фаворитом, хотя вылет из Кубка Португалии от «Браги» по пенальти напоминает о приземленности «орлов». У этого матча аудитория будет намного меньше, чем у параллельной игры «Боруссии» Д и «Челси», но если «Брюгге» не проиграет дома крупно – получится интересно.

«Боруссия» Д – «Челси»

У команды Поттера футбол, на который больно смотреть. Пасы в недодачу, банальные решения. Фернандес делает по два лишних касания. Кукуралья не замечает Мудрика в десяти метрах от себя. Хаверц раздражен, что надо играть в центре атаки. Фелиш дергался, но такие матчи у него были в «Атлетико», а после этого следовали провалы. А вот «Боруссия» Д хороша. После чемпионата мира выдали серию из шести побед подряд. Они как Аллер, победивший рак – вернулись с новыми силами и голами. Вот только защита по-прежнему шалит.

«Ливерпуль» — «Реал»

Кто в худшем состоянии? Победит в таком конкурсе Клопп. «Ливерпуль» выиграл один из семи последних матчей во всех турнирах. Завтра у них дерби против «Эвертона», где сменили тренера. Грешно проигрывать соседям, тем более, дальше по курсу «Ньюкасл», а затем игра против «Реала». Король ЛЧ успеет отдохнуть после финала Клубного ЧМ . Для Анчелотти важно показать себя в еврокубках. Вылет от такого «Ливерпуля» не поймут. Особенно с учетом истории встреч, а также возвращения Бензема и Алабы. Оборона у «сливочных» чудит, но у «Ливерпуля» она не лучше. В этой паре хочется много голов.

«Айнтрахт» — «Наполи»

Не спешите хоронить немцев. У них упрямый футбол, не проигрывали с конца октября и матча против «Боруссии» Д. Ничья в Мюнхене с «Баварией» показал Спаллетти, что только привычный для этого сезона неаполитанский стиль перенесет сказку на Лигу чемпионов. Нужны удачные мягкие пасы Кварацхелии на Осимхена, правильная работой Лоботки в середине поля, грамотная игра Мерета на линии при поддержке нового Кулибали – Кима. «Наполи» точно фаворит пары, но пусть помнят, чем закончилась недооценка «Айнтрахта» для «Барселоны». Немцы – победители Лиги Европы, у них есть опыт.

«Интер» — «Порту»

Через неделю сыграют два клуба, объединенных успехами Моуриньо в Лиге чемпионов. Много воды утекло после тех успехов Жозе. Но принципы, которыми пользовались в Милане и Порту, остаются. «Интер» Индзаги – невероятно неудобный соперник. У них сильные центральные защитники, элитный центр поля с Бареллой, Чалханоглу, Брозовичем и Мхитаряном. Впереди Мартинес, Джеко и Лукаку. «Порту» тоже крутой, Консейсау прекрасно знает свою команду, не проигрывает на протяжении двадцати матчей подряд. Одна из самых сильных пар, если говорим о форме соперников. «Интер» уступил «Эмполи», но обыграл «Наполи», «Аталанту» и дважды «Милан».

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»

Через полторы недели немцы будут цепляться за сенсацию. Посмотрим, как на «горожан» повлияет нависающая угроза дисквалификации и снятия очков. Гвардиола попытается сыграть на чувствах клубного патриотизма, чтобы подобраться к «Арсеналу». Но очевидно, что главная цель сезона для «Манчестер Сити», как и для ПСЖ – успех в Лиге чемпионов. Но одержимость опасным турниром до добра не доводит. «Реал» выиграл кубок так, словно так должно быть, проявляя безграничное терпение и волю к победе. «Манчестер Сити» так не умеет. У них были глупые вылеты. А поскольку «Лейпциг» лишь для сенсации сезона сделал исключение – уступил после серии из 18 матчей без поражений, то Гвардиоле рано радоваться жребию.

Лига чемпионов подарит сюрпризы. Здесь больше клубов с проблемами, чем с сериями без поражений и легкой игрой в новом году. Давно не было настолько ровного первого раунда. Год назад лишь успех «Вильярреала» стал сюрпризом, в остальных парах побеждали опытные и именитые. Здесь будут дуэли, когда под описание подходят оба соперника.