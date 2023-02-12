Определяющая весна для Дивеева, Пиняева и Захаряна. Важно показать взрослый футбол

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сегодня, 18:51

Иначе о европейских грандах и титулах дома можно забыть.

Вратарь

Даниил Одоевский («Зенит»)

С молодым Сафоновым все понятно, кроме длительности его контракта и наличия пункта о расставании за фиксированную сумму. Живем в мире, где «Баварии» скоро будет нужен голкипер, если Нойера оштрафуют на 1,6 млн евро, что приведет к его уходу после ссоры с Каном и Нагельсманном. А вот Одоевскому, чтобы в будущем претендовать на приглашение в большой клуб, надо не только задвинуть толстячка Ивана, отправленного в аренду, но и ветерана Кержакова.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Денисова не будет на фланге у «красно-белых», ведь привезли молодого португальца Тавареша. Важно не потерять игровую практику. Но одновременно 19-летний хавбек может подумать об аренде в иностранный клуб, если до лета окажется на скамейке. Захочет сохранять форму и бодрость духа. Денисов точно запомнился скаутам, а юность и универсализм послужат плюсом. Даниил может стать толковым взрослым футболистом.

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

Агент «армейца» говорит об уходе, ведь Дивеева ведут многие клубы не только из Турции. Даже те, которые отказываются подтверждать интерес, как команды Серии А. Травма поставила карьеру на небольшую паузу, но на сборах Игорь снова в основе. Это ключевой защитник для сборной на ближайшие непростые годы. А вот в ЦСКА удержать его практически нереально. В 23 года Дивеев уже готов к переезду в топ-5.

Саба Сазонов («Динамо»)

Здесь может сыграть на руку прогресс, а также выбор сборной. Саба Андреевич родом из Санкт-Петербурга, но дебютировал за первую команду Грузии. Учитывая, какую рекламу местным талантам сделали за последнее время Кварацхелия и Мамардашвили, 21-летний рослый центральный защитник, если проведет крутую весну, попадет на глаза скаутам. Хотя бы потому, что все будут смотреть игры «Динамо» из-за наличия Захаряна.

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Хлусевич по таланту точно не Жирков, а по школе футбола не Фернандес. Но универсальный полузащитник, которого занесло на позицию латераля, должен быть в основе «Спартака» весной. И пора ему вести игру. Пока москвичи переживают, чтобы не увели Абаскаля – а шансы растут, нужно также думать, как поступать при предложениях игрокам, вроде Хлусевича. Даниила может оставить в Москве страх конкуренции, но 700 тысяч евро ему предложат даже в скромном клубе из Испании и Франции.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»)

Уткин тоже молодой, но его вели давно, ведь видели в еврокубках. Пока отказались, хотя «Краснодар» был готов расстаться с хавбеком за небольшую сумму. А вот Глебов – новый лот на международных торгах. Лидерские качества, понимание работы в опорной зоне, участие в атаках. «Сын» Карпина намного ценнее, чем о нем принято думать. Полузащитник «Ростова» легко заинтересует клубы в АПЛ и Ла Лиге. Конечно, не фаворитов, но Данил может уехать со временем.

Никита Кривцов («Краснодар»)

Сперцян затмил остальных талантов «горожан», но это игрок сборной Армении. А вот Кривцов в 20 лет, если Ивич подтвердит умение работать с молодыми игроками, может очаровать весной скаутов зарубежных клубов. Будут смотреть на Эдуарда и Матвея, а параллельно заметят того, кто будет стоить ниже, но по потенциалу высоко. Кривцов — классический игрок для центра поля крепкого середняка во многих лигах. Есть сходство с парочкой тех, кто не раскрыл потенциал, что огорчает, но Никита, как и юный Коваленко из «Крыльев Советов», в поле зрения скаутов.

Руслан Литвинов («Спартак»)

У Литвинова, как и у Денисова, могут быть проблемы с игровой практикой. В оборону Абаскаль попросил подписать профильных защитников. А поскольку Пруцев лучше подходит под задачи Гильермо – хавбек в стиле «Барселоны», в отличие от Литвинова, который скорее подходит для АПЛ , то Руслану будет непросто всегда выходить на поле. Нужно задвигать Мартинса и Зобнина. Но это молодой и толковый футболист. Такие ребята берут трудолюбием, хотя таланты тоже есть. Например, голевое чутье и чувство удара.

Нападающие

Сергей Пиняев («Локомотив»)

Интересно, что именно остановило «Манчестер Юнайтед» от полноценного трансфера Пиняева? Вряд ли только правила УЕФА , ведь их удается обходить. Нашли изъян, но для восемнадцатилетнего хавбека Сергей играет невероятно круто. Наглый вингер, пробивной, техничный. Новичок «Локомотива» мечтает о переходе в большой клуб с детства. У Пиняева будут приглашения, но для начала важно не провалить дебют в Москве.

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Был, видел, знает, но не наелся европейским футболом. Хочется еще, помнит, как Гинер зарубил переход в АПЛ . Возможно, в старом мире слова президента «армейцев», что нет смысла менять ЦСКА на середняка в Англии, имели смысл из-за ЛЧ , но теперь «Брайтон» это кандидат на попадание в еврокубки, а москвичи могут не увидеть их много лет. Чалов забил десять мячей в РПЛ , ему по-прежнему лишь 24 года, молодой форвард. Хочет найти себе команду, как у Головина, и обыгрывать фаворитов ЛЧ .

Арсен Захарян («Динамо»)

Звездочка номер один, два и три. Если оценивать по мировым стандартам, то Арсен выше всех в этом списке, причем отрыв существенный. Захаряну исполнится двадцать лет лишь в мае, и весна этого года – ключевой отрезок для Арсена в его карьере. «Челси» своим интересом привлек внимание других клубов, но важно грамотно выбрать команду и уйти на пике формы. Захаряну нужно играть настолько агрессивно и активно, как еще в жизни пока ни разу не играл.