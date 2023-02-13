Абаскаль остаётся в «Спартаке». Чем громче будет успех – тем быстрее уйдёт

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вчера, 22:22

Гильермо готов сражаться за трофеи в Москве.

Не отпустить «Зенит»

Первая задача тренера на весну. Отрыв команды Семака составляет шесть пунктов. Абаскалю, продлившему контракт, нужно обыграть «Урал», «Факел», «Оренбург» и «Ахмат». Дальше календарь сложнее. Будет дерби против «Динамо». Через тур матч против «Краснодара». Дальше игра с «Ростовом». Стартовый отрезок важен для Гильермо. «Зенит» будет набирать форму, обновлять оборону и до начала мая не встретится со «Спартаком» в РПЛ . У Семака быстрее пойдут самые сложные соперники.

Не вылететь из Кубка

«Спартак» Ваноли выиграл турнир, но первый соперник в новом плей-офф – «Локомотив», и первый матч через неделю. Будет два поединка, и хотя новый формат позволяет один раз проиграть, но остаться в борьбе, лучше так не поступать. Новый тренер «Локомотива» здорово обновил команду, а Абаскаль свой коллектив знает намного лучше. Никто из фанатов не поймет неграмотную игру против «железнодорожников», ведь дважды подряд этого соседа в чемпионате уже обыграли.

Внедрить новых игроков

На сборах Абаскаль пользовался талантами Литвинова и Даурте, чтобы по ситуации переходить на три центральных. Джикия чаще оставался в классической для себя позиции, хотя помним, что в «Амкаре» Георгий играл, в том числе, левого защитника. Также Гильермо интересно, что сможет показать знакомый ему португалец Тавареш. Еще одним де-факто новичком можно назвать форварда Бальде, который не успел наиграться до дисквалификации.

Наладить центр поля

Появится конкуренция, когда Мартинс и Мозес смогут играть постоянно. Также наличие множества вариантов на флангах – Классен, Рыбус, Хлусевич и Тавареш, отправляет Денисова в середину, где уже есть Умяров и Пруцев в качестве глубинных диспетчеров, Зобнин, Литвинов и Мартинс в ролях «от штрафной до штрафной». Также у «Спартака» сразу две «десятки» — Игнатов и Мозес. Поскольку Михаил молодой, то его эпичные неудачи осенью легко могут смениться ударным отрезком в стиле Бакаева. Такие перевоплощения науке известны, особенно когда касаются плеймейкеров.

Не трогать Промеса

Лишний раз не трогать, нагружая психологически ролью единственного спасителя «Спартака». Весной у Квинси будет сложный выбор. По букве закона ему нужно являться на судебные заседания. Но голландец переживает, что его заключат под стражу, запретив покинуть Нидерланды. Поэтому адвокаты могут искать отговорки, почему их клиент не дома, в Москве. Промес – лидер «Спартака», но возраст мешает ему работать широко, например, на позиции «десятки» смотрелся плохо. Интригует, будет ли Абаскаль строить команду весной вокруг Квинси, или все-таки в клубе знают больше, чем говорят, и беднягу ждёт тюрьма. Дела очень серьезные.

Настроить весь резерв

У «Спартака» широкий состав. В воротах Селихова страхует Максименко, подходит для основы. У Рыбуса много опыта, на пике формы он не хуже, чем Хлусевич, разве что возраст скажется. Тавареш – новый основной правый латераль, но Денисов неплохо справлялся. Дуарте настроен играть с Джикией, но есть Литвинов и Чернов. Вариантов много, конкуренция высокая. Возьмите хотя бы Зиньковского. По многим параметрам, особенно если отталкиваться от роли в «Крыльях Советов», это игрок основы. Не хочет он играть по десять минут.

Но если Антон слева, Соболев – эдакий правый инсайд, а Бальде (Николсон или Мелёшин) на острие, то Промесу остается только роль «десятки», которую не сильно любил осенью. Умяров, Пруцев и Литвинов тоже разные, но конкуренты. Мозес, Зобнин и Мартинс тоже захотят играть постоянно. В каждой линии конкуренция, так что верный настрой для тех, кто остается на лавке – залог успеха.

Определить лидеров

«Спартак» мог пропускать реже. 18 мячей в 17 матчах, если часто владеешь мячом – немало. Команда Абаскаля могла начинать поединки сильнее, а не ждать, пока рыжий испанец что-то выдумает в перерыве. Кивки на молодость и травмы пройдут, когда лазарет опустеет, а на поле появятся не старые, но поигравшие на высоком уровне мастера. Лидера по классу знаем – Промес самый сильный в команде, если суды не выбьют его из колеи, а футбол останется отдушиной для Антона. Формальный лидер – Джикия, но осенью Георгий показывал себя не всегда. Лидером может стать Мозес, он умеет, как и Зобнин. Но у Литвинова есть задатки, а Соболев буквально кричит своими действиями – нормальными, а не избиением соперника в драке, что хочет иметь вес в коллективе.

Оставить концепцию

Рано или поздно уедет, но у Абаскаля много интересной работы в «Спартаке». Поэтому решил подписать контракт на два года. Но это значит, что ему подняли зарплату. А еще могли оговорить детали расставания, чтобы «Севилья», или кто там придет за испанцем в ближайшее время в случае тренерских успехов, не оставили «красно-белых» без денежной компенсации. Новое соглашение не значит, что Гильермо точно доработает до лета 2025-го. Это жест взаимного уважения. Абаскалю важно заткнуть критиков. В основном из числа бывших игроков «Спартака», ведь публике, в том числе вражеской, молодая команда не кажется слабой.

А еще важнее оставить после себя понятную концепцию развития «Спартака», ведь тренеров было слишком много, как и перестановок. Из основы трехлетней давности остались только Джикия и Зобнин. Весной увидим результаты работы Абаскаля, хотя параллельно снова будут эксперименты, ведь наставник молодой и энергичный. Главное не переборщить, ведь в ближайшем будущем к «Спартаку» будут относиться с большим пиететом. Они показали, на что способны.