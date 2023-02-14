«Челси» не в состоянии бороться с «Боруссией». Поттера ожидает тяжелейший матч в ЛЧ

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сегодня, 18:37

Статус игроков в заявке не играет роли.

Продолжаем готовиться к первым матчам плей-офф главного еврокубка. Сегодня стадия 1/8 финала ЛЧ откроется играми «Милана» и «Тоттенхэма», а также «Пари Сен-Жермен» с «Баварией». Главный же матч завтрашнего вечера – встреча дортмундской «Боруссии» и «Челси».

Полезно узнать о «Боруссии» Дортмунд

- Дортмундцы ударно вернулись к играм после паузы на ЧМ -2022. Сезон в Бундеслиге возобновился в конце января – и подопечные Эдина Терзича одержали 5 побед кряду, а также 1 раз выиграли в Кубке у «Бохума». Сейчас «Боруссия» вместе с берлинским «Унионом» составляет группу ближайших преследователей «Баварии» (лидирует в чемпионате). Разрыв в очках между конкурентами минимальный – «черно-желтые» с 40 баллами по итогам 20 туров замыкают топ-3 и отстают от мюнхенцев всего на 3 очка. После встречи с «Челси» дортмундцам предстоят матчи с командами из подвала таблицы чемпионата Германии – «Гертой» и «Хоффенхаймом».

- Групповую стадию Лиги чемпионов немецкий гранд преодолел на классе – команда понимала, что уступает «Ман Сити» и не гналась за первой строчкой. И в то же время умело воспользовалась кризисом «Севильи» — другого претендента на плей-офф ЛЧ . В итоге после дежурных 3:0 с «Копенгагеном» и 1:2 от МС «Боруссия» набрала 4 очка в двух поединках с испанцами, сыграла вничью с «горожанами» и датским клубом и обосновалась на втором месте.

- В Дортмунде успели наметить нового таланта, который пойдет по стопам Джейдона Санчо, Эрлинга Холанда и Джуда Беллингема. «Боруссия» подписала бельгийского вингера Юлиена Дюранвилля из «Андерлехта», который уже в свои 16 лет оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро. К слову, сам Джуд пока никуда не собирается. Перед открытием трансферного окна появилась масса слухов о борьбе за игрока между «Ман Сити», «Ливерпулем», «Реалом». Однако в итоге весь январь для молодого англичанина прошел в тишине. Это время футболист потратил на матчи – регулярно выходил в стартовом составе, отметился голом и тремя ассистами в пяти встречах и добавил своей команде аргументов в переговорах о трансфере.

Ориентировочный состав «Боруссии» (4-2-3-1): Кобель – Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Риерсон – Джан, Беллингем – Брандт, Ройс, Рейна – Аллер.

Полезно узнать о «Челси»

- Есть большие сомнения, что в нынешнем состоянии «Челси» способен претендовать даже на четвертьфинал Лиги чемпионов. Еще осенью «аристократы» спокойно шли по сезону, вернулись на первое место в группе Е еврокубка и попали в топ-5 Английской Премьер-Лиги. При этом предпосылки к серьезному спаду начали прослеживаться еще в ноябре – тогда лондонцы проиграли 4 из 5 матчей перед ЧМ -2022. После возобновления сезона статистика клуба не улучшилась – 2 победы за 9 матчей.

- Вполне понятно, почему это происходит. Новые владельцы английского гранда меняют клуб слишком агрессивно. Сразу сменился весь менеджмент – а ведь новым специалистам требуется время на адаптацию, и помочь в этом больше некому. В зимнее трансферное окно «Челси» закупился на 363 миллиона евро – некоторые игроки покупались даже на те позиции, усиление которых не требовалось (Бадьяшиль теперь конкурирует в центре обороны с Кулибали, Чалобой и Силвой, Фелиш – с Обамеянгом, Хаверцем, Бройей на острие). Наиболее яркое впечатление произвела сделка с «Шахтёром» по Мудрику – левый вингер «синим», конечно, был нужен, но 70+30 млн евро – слишком крупная сумма для молодого украинца. И даже после такой масштабной закупки «аристократы» нашли 121 миллион, который выложили «Бенфике» за Энцо Фернандеса.

- Усиление, само собой, поможет команде в перспективе. Но такие кардинальные обновления в основной обойме проводятся не в одно окно – иначе сильно страдает сыгранность. Это мы и видим по результатам матчей. При этом, по слухам, главному тренеру английского гранда Грэму Поттеру ничего не грозит – боссы клуба считают англичанина одним из лучших специалистов в мире и намерены оценивать результаты его деятельности на дистанции нескольких лет. Сообщается, что по позициям Грэма в «Челси» не ударит даже непопадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

- Постепенно Грэм Поттер находит место в старте для новичков, но результаты совсем не радуют – пока они сыграются и наберут форму, бороться за победу в Лиге чемпионов уже не придется.

Ориентировочный состав «Челси» (4-3-3): Аррисабалага – Кукурелья, Бадьяшиль, Силва, Джеймс – Маунт, Фернандес, Галлахер – Мудрик, Хаверц, Стерлинг

Полезно узнать о противостоянии

- Эта встреча еще интереснее потому, что до этого команды ни разу не играли между собой. Сказать об истории этого матча попросту нечего

Прогноз Soccer.ru: первый поединок 1/8 финала пройдет на стадионе «Боруссии» — дома дортмундцы за весь нынешний сезон потерпели только одно поражение (в августе от «Вердера»). В пользу «черно-желтых» также говорит их сыгранность – против еще сырого «Челси» у них гораздо больше шансов. Обе команды ориентированы на атаку, так что стоит ожидать результативной игры. И поставим на победу «Боруссии» — одними именами матчи не выигрываются, а командные взаимодействия у немецкого гранда давно налажены.