«Ман Сити» столкнёт «Арсенал» с вершины АПЛ. «Канониры» слишком долго шли в лидерах

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сегодня, 12:47

Завтра проведут перенесённый матч 12-го тура.

Лига чемпионов, столкновения европейских топ-клубов – это, конечно, круто. Но одна АПЛ в состоянии подарить настолько же статусные противостояния. В один день с матчами «Брюгге» и «Бенфики», дортмундской «Боруссии» и «Челси» между собой встретятся главные претенденты на чемпионство в Премьер-Лиге – лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Полезно узнать об «Арсенале»

- Все-таки идти в лидерах чемпионата Англии для еще молодых и дерзких лондонцев становится все тяжелее. Какое-то время между ними и «горожанами» сохранялся разрыв в 5 баллов, к тому же у «пушкарей» оставался матч в запасе. Но подопечные Микеля Артеты стали допускать больше ошибок – ничью с «Ньюкаслом» компенсировала осечка «Сити» против «Эвертона», а 0:1 с «ирисками» нивелировались поражениями «небесно-голубых» от МЮ и «Тоттенхэма». В таком темпе не получалось увеличить преимущество, зато сохранялся отрыв. Однако сразу за поражением от «Эвертона» последовала ничья с «Брентфордом» — сейчас «Ман Сити» в трех очках от «Арсенала», при этом микроклимат в составе «горожан» явно лучше.

- Между «Сити» и «Арсеналом» есть большая разница – игроки первых прошли гораздо больше стрессовых ситуаций и выходили из них победителями. Опыт напряженной борьбы за чемпионство у них есть. «Канонирам» приходится тяжело из-за нового груза ответственности – раньше они не задерживались в лидерах чемпионата, а сейчас это тянется с ноября. Именно нехватка такого опыта может сказаться на финишной прямой – в мастерстве лидеров лондонцев нет сомнений, но нервы могут подвести.

- Пока получается обходиться без серьезных травм – Артета не может использовать лишь Габриэля Жезуса. Правда, эта потеря довольно серьезная – бразилец органично вписывался в трио с Букайо Сака и Габриэлем Мартинелли, подкупал своей разноплановостью. В его отсутствие на острие выходит менее опытный Эдвард Нкетиа. Воспитанник английского гранда с момента, когда начал выходить в старте, забил 4 мяча в рамках АПЛ – не так много, но дубль Эдвард оформил в противостоянии с «Ман Юнайтед». На топ-матчи он хорошо настраивается. Это может повториться и сейчас.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Рамсдейл – Зинченко, Магальяес, Салиба, Уайт – Эдегор, Партей, Джака – Мартинелли, Нкетиа, Сака.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- Осада первой строчки чемпионата приобрела затяжной характер – и потихоньку начинает сказываться преимущество «Сити» в опыте. Подопечные Хосепа Гвардиолы уже сократили отставание с 5 очков до 3 – результат предстоящего поединка станет определяющим для этого этапа гонки. «Небесно-голубые» израсходовали свой запас осечек, проиграв «Юнайтед» и «Тоттенхэму», а также сыграв вничью с «Эвертоном» — затягивать преследование нет смысла.

- После игры с «Вулверхэмптоном» молчит Эрлинг Холанд – тогда он оформил хет-трик, после чего еще не забил ни одного мяча. Соперники МС постепенно подстраиваются под мощнейшего норвежца и находят способы блокировать его.

- На первые роли зимой вышел Рияд Марез. Алжирский вингер оформил дубль в ворота «Тоттенхэма» и отметился ассистом, забил «Челси», а также поучаствовал в двух из трех голов «Астон Вилле». Его влияние на результаты «Сити» значительно выросло по сравнению с осенним отрезком сезона – тогда Рияд преимущественно выходил на поле с замены.

- Свой отпечаток на подготовку «Ман Сити» к матчу накладывает тот факт, что в промежутке с 15 по 22 февраля им помимо «Арсенала» предстоит сыграть с «Ноттингемом» и «Лейпцигом» — из-за игры на два фронта в ближайшие дни «небесно-голубым» придется выдерживать крайне высокий темп, это может сыграть на руку сопернику.

Ориентировочный состав «Ман Сити» (4-3-3): Эдерсон – Льюис, Ляпорт, Аканджи, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Грилиш, Холанд, Марез.

Полезно узнать о противостоянии

- Команды уже пересекались между собой в конце января – матч проходил в рамках Кубка Англии. Тогда минимальная победа досталась «Манчестер Сити», а автором единственного мяча стал центральный защитник «горожан» Натан Аке.

- Преимущество в последних 20 личных встречах на стороне МС – все же «небесно-голубые» на протяжении длительного периода времени доминируют в Премьер-Лиге, тогда как «Арсенал» лишь недавно получил первые плоды от нового курса развития.

- Матчи между «канонирами» и «горожанами» в последние годы выдаются крайне напряженными – в 4 из 6 последних встреч разницу между победителем и проигравшим определял один гол. И каждый раз сильнее оказывались подопечные Гвардиолы. Дважды «Сити» добывал разгромные победы (5:0 в АПЛ -2021/22 и 4:1 в Кубке Лиги в сезоне-2020/21).