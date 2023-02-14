У Конте 10 побед над «Миланом». Без основных вратарей акцент на Жиру и Кейне

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сегодня, 10:17

Непросто выбрать фаворита.

Полезно знать о «Милане»

- Знаменитый клуб проиграл 10 из 14 матчей тренеру Конте. Лишь раз удалось обыграть команду Антонио. В тренерской карьере итальянца нет клуба, который он побеждал чаще. Футбол Конте не подходит «Милану». Тренер работал с принципиальными соперниками великого клуба, раньше играл за «Ювентус». Пиоли достался опасный персональный соперник.

- После серии из четырех поражений подряд и семи матчей без побед «Милан» сумел вымучить успех. Правда, с минимальной разницей в счете. Миранчук и Влашич не забили, а вот Жиру реализовал один из трех моментов против «Торино». Но это не значит, что «россонери» сыграли круто. Они отдавали мяч, ошибались в защите. Чемпионский футбол не показывают.

- Кадровые потери – отличительная черта пары. Ибрагимовича и Бакайоко нет в заявке на плей-офф Лиги чемпионов. Томори и Беннасер «под вопросом», хотя первого ждут в основе. Пиоли нужна тройка в центре обороны, чтобы зеркально отразить схему Конте. Травмы у Флоренции и Деста, атакующий Салемакерс закроет весь правый фланг. А главная потеря – травма голкипера Меньяна. Тэтэрушану в 37 лет не тянет на титул «Мистер Надежность».

- Панические атаки в обороне были осенью в группе, но их пытались подавить. Сегодня надежда, что Эрнандес сделает больно Эмерсону на фланге. А затем де Кетеларе и Леау грамотно нагрузят Жиру пасами. Для Оливье поединок против «Тоттенхэма» принципиален по старой «канонирской» памяти. А самому «Милану» важно не упустить в забег Кулусевски, Сона и Кейна.

- «Милан» — приличная команда, другая не выиграла бы Серию А год назад. Но время пролетело, качественного усиления не было. Напрашивался статусный защитник. Пригодился бы полузащитник в пару к Тонали, ведь глупую потерю Кессье – опорник не нужен Хави в основе «Барселоны», не компенсировали. Вопросы к Мальдини и Массаре. Для «3-4-2-1» народу хватает, но скамейка укорочена травмами, а Диас, Ориги, Побега и Калабрия не супервезды.

Ориентировочный состав «Милана» (3-4-2-1): Тэтэрушану – Калюлю, Кьер, Томори – Салемакерс, Крунич, Тонали, Эрнандес – Диас (де Кетеларе), Леау – Жиру.

Полезно знать о «Тоттенхэме»

- Невзирая на отличную статистику Конте против «Милана», не стоит забывать о природе «шпор». Команда сразу после победы над «Манчестер Сити» влетела 1:4 «Лестеру». «Тоттенхэм» умеет найти приключения на голову, а фанаты соперников по делу троллят их, показывая фотографии пустых шкафов для трофеев. Но разгром значит, что Конте разозлился в день визита на родину.

- «Шпоры» сражаются с «Ньюкаслом» и «Брайтоном» за четвертое место в АПЛ . Являются в этой погоне фаворитами, ведь «сороки» и «чайки» без опыта, а лондонские птицы умеют реагировать на поражения. В этом сезоне Конте уступил в 8 из 23 туров АПЛ , то есть чаще, чем «Челси» и «Ливерпуль» в кризисном сезоне. «Милану» вряд ли хватит одного мяча для победы, «шпоры» привыкли отвечать на неудачи, которые сами же конструируют.

- Не будет Льориса, у него травма. По той же причине пропустят поединок Сессеньон и Бентанкур. Жаль уругвайца, хавбек повредил колено и вылетел до конца сезона. Родриго влиял на «Тоттенхэм» положительно, как и другой бывший игрок «Ювентуса» — Кулусевски. Шведа ждем на поле, а вот Хейбьерг точно не появится в середине. У датчанина дисквалификация за перебор желтых карточек.

- «Тоттенхэм» — непонятная команда. У них есть сильный защитник Ромеро, но его напарники не всегда убедительные. Есть приличный Хейбьерг, но ему нужен для раскрытия потенциала такой напарник, как Бентанкур. Кейн не получает поддержку от Сона. Обладатель «Золотой бутсы» в АПЛ по итогам прошлого сезона забил в чемпионате лишь 4 мяча. Склеить «Тоттенхэм» так, чтобы все завидовали, у Конте не получилось. Возможно, Антонио запросит трансферы, которые не получит, и уйдет, поссорившись с Леви? Такой сценарий для него не станет новым.

- Несмотря на поражения от «Лестера», «Манчестер Сити» и «Арсенала», «шпоры» остаются опасным соперником для «Милана». Лондонцы могут показать футбол в стиле «Интера», а сосед обыгрывал Пиоли в новом году в Суперкубке и чемпионате Италии. У «Тоттенхэма» нет фобии гостевых матчей, хотя в чужих стенах проигрывали предсказуемо чаще. Конте ставит четкий футбол, а дальше все зависит от исполнения.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (3-4-2-1): Фостер – Ромеро, Дайер, Ленгле – Эмерсон, Сарр, Скипп, Перишич – Сон, Кулусевски – Кейн.

О противостоянии

- «Тоттенхэм» часто показывает разные таймы. Против «Манчестер Сити» повели 2:0, но развалились после перерыва. Против «Арсенала» сгорели в первой половине матча с разницей в два мяча. Лишь после этого включились, перестроились и заставили Артету нервничать. «Шпоры» такие, как обычно, а раз в воротах будет Фостер, чей опыт игры в ЛЧ ограничивается древними матчами за «Селтик», то прогнозировать сложнее.

- У Конте могло быть больше игроков, знакомых с «Миланом» как с соперником. Но, скорее всего, на поле из бывших футболистов Серии А выйдут лишь Ромеро, Перишич и Кулусевски. У «Милана» в АПЛ играли Томори и Жиру. «Россонери» осенью встречались с английским клубом. Оба раза проиграли «Челси». Не обыгрывали ни Конте, ни британцев. Более того, «Милан» выиграл лишь 2 из 12 последних матчей на первой стадии плей-офф ЛЧ .