КОМАНдная работа «Баварии». ПСЖ проиграл мюнхенцам дома

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сегодня, 01:38

Нагельсманн перехитрил Гальтье на его же поле.

Не отошли от Лиги 1

Уж сколько раз говорилось о том, что ПСЖ слишком комфортно себя чувствует в чемпионате Франции и плевать на него хотел, настраиваясь только на Лигу чемпионов. Но невозможно проводить с минимальным тонусом десяток матчей, а потом настраиваться на шедевр и выдавать его как по заказу. ПСЖ потребовалось довольно много времени, чтобы раскачаться и осознать, что настала пора Лиги чемпионов и больших матчей на выбывание.

Причем ПСЖ словно бы сам себя злил и настраивал усерднее, чем обычно, на матч с «Баварией». Умудрились проиграть в двух последних встречах внутри Франции, чего давно с парижанами не бывало. Причем весьма «неприятным» соперникам. Сначала «Марсель» выбил ПСЖ из Кубка Франции, выдав матч жизни, а потом «Монако» прихлопнул столичных гостей.

И эти два поражения не очень встревожили фанатов. Очевидно, они не напугали и команду, которая все еще считала себя созданной под Лигу чемпионов. Но вот настал черед ЛЧ , и тут ПСЖ играет так, словно против него вышел «Реймс» или «Тулуза». По крайней мере, в первом тайме. Парижане на своем поле обозначают минимум борьбы за мяч, минимум прессинга. Более-менее в прессинг выдергиваться старались отдельные хавбеки и защитники, тот же 16-летний Зайре Эмери, появлением которого в стартовом составе Кристоф Гальтье, видимо, решил шокировать «Баварию», но лишь подбил уверенность парня, который стал самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов.

От того самого прессинга вежливо уклонялись Месси и Неймар. Можно сравнить с эпизодами, когда в том же тайме Чупо-Мотинг и Сане вовсю впахивали у баварской штрафной в отборе. Лионель зато часто опускался вниз поближе к Верратти, чтобы пытаться с ним разыгрывать мяч из глубины. Неймар в той же глубине искал пространство. А Солер в принципе не склонен к игре у чужой штрафной. И получалось, что в первом тайме у владений Зоммера просто некому было создавать напряжение. Месси не мог продраться через толпу цепких баварцев, а Неймару перекрывали всякий простор. Зато пресс «Баварии» работал четко и уверенно.

Первый тайм завершился под недовольный гул «Парк де Пренс», с 56-процентным контролем мяча мюнхенцами и со счетом 10:1 по ударам в пользу «Баварии». Правда, в створ пришлись только две попытки. Но общий перевес сомнений не вызывал. Игра в режиме Лиги 1 у ПСЖ не могла пройти. С другой стороны, «Бавария» тоже не слишком приближала гол, владея преимуществом. Хотя определенные зоны расшатывала крайне старательно. Тренеры решились на смену схем уже в перерыве.

Эффективная перестановка

Гальтье в перерыве сменил Хакими на Кимпембе, чтобы ПСЖ добавил в надежности и плотности у своей штрафной. Ашраф, конечно, может быть полезен в атаке, однако первый тайм показал, что его так плотно прижали баварцы, что от этой потенциальной агрессии Хакими пользы никакой не было. А в обороне могли возникнуть проблемы. Впрочем, решение можно посчитать и спорным, ведь парижане должны были рассчитывать на победу, а не на удержание нулевой ничьей. Видимо, Гальтье продолжал верить в креатив Месси и Верратти с индивидуальностью Неймара.

Параллельно Нагельсманн принял более любопытное решение, нацеленное как раз на расшатывание рядов парижан. Он выпустил Дэвиса вместо Канселу, что смотрелось не очень логично. Как минимум для замены в перерыве. Все же Жоау был достаточно заметен, часто смещался в центр, действовал активно в атаке в первом тайме, внося смуту в оборонительные ряды парижан.

С этой заменой Коман ушел с левого фланга на правый в атаку, а Дэвис привычно закрыл собой левую бровку. И вот на расшатанный и замученный фланг активного, но не слишком надежного Нуну Мендеша пришлось новое давление. Несколько приспособившийся к действиям Канселу крайний защитник ПСЖ не сразу приноровился к новой угрозе, которая исходила уже от Комана. Именно эта перестановка стала ключевой в судьбе матча. На 53-й минуте свежий Дэвис с левого фланга подал, центральные защитники ПСЖ разобрали двух вошедших в штрафную соперников, но «лишний» Коман оказался свободным и совершил очередное «убийство» своего бывшего клуба.

Хромой герой

Гальтье предсказуемо обратился к помощи главного спасателя ПСЖ – Мбаппе. Килиан едва восстановился после травмы, поэтому в стартовом составе не появился. Но его выход на замену заметно изменил характер игры. Она подвинулась к штрафной «Баварии». И уже стало появляться пространство у Неймара, уже Месси приходилось реже опускать на глубину, с которой он не может угрожать. Тем самым в целом возрос уровень накала у ворот Зоммера. И при должном везении ПСЖ даже мог спасти эту игру.

По сути, Мбаппе за отведенные полчаса с лишним удались два ярких ускорения. В первом случае спас Зоммер, а добивание Неймара пришлось в Павара. Во втором гол случился-таки, но коленная чашечка Мендеша оказалась при разгоне атаки ближе к воротам «Баварии», чем любой ее защитник. Такие эпизоды порой раздражают, потому что раньше в подобных ситуациях судья бы без колебаний засчитал гол, отдав предпочтение в сомнительной ситуации атакующей стороне. Но теперь есть бездушная машина, которая рисует линии и считает чуть ли не волоски на коленках игроков. С другой стороны, суровые правила для всех одинаковы.