Стефан Байчетич ворвался в основу «Ливерпуля». Футболист — лучший в команде в этом году

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сегодня, 09:25

Испанский серб усадил Фабиньо в глубокий запас.

«Ливерпуль» боролся за подписание полузащитника с «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

Мерсисайдцы подписали Стефана Байчетича из «Сельты» в канун нового, 2020 года. Директору академии «Ливерпуля» и команде скаутов оставалось всего несколько часов, чтобы заручиться подписью Стефана, прежде чем Великобритания официально покинет Европейский союз, а Премьер-Лига введет в действие новые правила, запрещающие визы для иностранных футболистов младше 18 лет.

Переговоры между клубами шли несколько месяцев, и прямо перед дедлайном «красным» сообщили о намерении «Манчестер Юнайтед» и «Реала» подписать молодое дарование. «Ливерпулю» пришлось переплатить, чтобы перебить предложения конкурентов за тогда еще 16-летнего подростка, заплатив 240 тысяч фунтов стерлингов.

Тренер академии испанского клуба делился информацией о позиции Байчетича и его отца касательно трансфера:

«Ливерпуль» хотел именно Стефана, а не любого игрока из «Сельты». Его отец был уверен, что Стефан сделает карьеру в Англии, и они никогда не сомневались в «Ливерпуле». Они никогда не говорили: «О, „Манчестер Юнайтед“, „Манчестер Юнайтед“». Как только появился «Ливерпуль», они оба смотрели только на «Ливерпуль». Стефан и его отец решили, что в Испании он будет играть только за «Сельту». Они мне сказали, что если они останутся в Испании, то это будет «Сельта», а за границей они хотели только в «Ливерпуль».

Судьбы Байчетича и Тьяго довольно тесно переплетены

Их отцы – Мазиньо и Срдан были партнерами по команде в «Сельте Виго» в сезоне 1996/97. У двух футболистов «Ливерпуля» сложились хорошие отношения и Тьяго, как более старший и опытный игрок, взял под свою опеку Байчетича.

Как выяснилось через несколько лет после перехода, Тьяго и Байчетич росли в одной футбольной академии в «Валь Миноре». Алькантара выступал за команду в период с 2003 по 2005 год, прежде чем перебрался в каталонскую «Барселону». Стефан, в свою очередь, находился в академии с 2009 по 2012 год, а впоследствии присоединился к «Сельте».

Семья Мазиньо некоторое время после завершения карьеры жила в Рио-де-Жанейро и при переезде в пригород Виго искала команду, в которой могли бы тренироваться дети. Выбор отца пал на «Валь Минор». Вместе с Тьяго в клуб были зачислены его родной брат Рафинья и двоюродный – Родриго, ныне выступающий за «Лидс Юнайтед».

Об этой истории рассказывал как бывший тренер «Виль Минора», так и сам Байчетич после подписания профессионального контракта с «Ливерпулем», который будет действовать, как минимум, до 2027 года:

Это сумасшедшая история, потому что мы играли в одной и той же очень-очень маленькой академии в Виго, городе, где я родился. Когда я сказал ему (Тьяго), что играл в этой академии, он такой: «Вау!». Это невероятная история. Я думаю, что мой отец не разговаривал с его отцом, но безумно думать о том, какой маленький этот город. Мы были там, и посмотри, где мы сейчас.

Байчетич попал в основу «Ливерпуля» только в этом сезоне

Стефан является одной из немногих причин, по которой болельщики «Ливерпуля» могут примерить на себя улыбку в этом сезоне. Игра 18-летнего полузащитника превзошла все ожидания. Первоначально футболист приобретался в качестве центрального защитника, но по мере роста он все чаще и чаще играл выше.

Тренерский штаб «Ливерпуля» взял молодого игрока на предсезонные сборы в Азию летом 2022-го. Стефану удалось себя хорошо проявить и оставить о себе очень хорошее впечатление. Его главными качествами являются уверенность на мяче, умение играть обеими ногами, способностью сделать длинную диагональ, а также хорошая игра в воздухе – все то, что необходимо качественному опорнику.

По итогам предсезонных сборов в клубе наградили Байчетича профессиональным контрактом за успешные выступления в товарищеских матчах и уже не отправляли в молодежные команды. Официальный дебют Стефана пришелся на домашний матч против «Борнмута», когда счет на табло был 9:0 в пользу «красных».

Форма Фабиньо дала прямой путь к игровому времени Байчетича

С самого начала сезона форма бразильского опорника остается загадкой для тренерского штаба Юргена Клоппа. После возвращения из отпуска некогда один из лучших опорных полузащитников мира буквально забыл, на что он способен, из-за чего качество игры «Ливерпуля» сильно просело.

В связи с этим Клопп обратил свое внимание на Байчетича и начал давать ему игровое время за основную команду. Стефан не облажался. В матче 17-го тура чемпионата Англии полузащитник поразил ворота «Астон Виллы», став тем самым третьим в списке самых молодых авторов голов «Ливерпуля» в Премьер-Лиге. Стефан забил в возрасте 18 лет и 65 дней. В более юном возрасте за «красных» отличались лишь Майкл Оуэн и Рахим Стерлинг.

С тех пор Байчетич отвоевал место в основе и в данный момент является одним из лучших в клубе, о чем не раз говорили Юрген Клопп и другие футболисты.

Салах после победы в мерсисайдском дерби со счетом 2:0 сказал:

Он отличный игрок и человек, всегда старается усердно работать. С тех пор как Стефан начал играть за нас, он был нашим лучшим игроком, пожалуй. Надеюсь, сохранит эту уверенность и продолжит двигаться вперед.

В матче с «Эвертоном» Клопп снова дал Стефану новую роль — на этот раз игрок вышел не на позиции опорного полузащитника, где его стабильно выпускали последний месяц, а в роли восьмерки. Байчетич снова не подвел и в очередной раз стал одним из лучших среди «красных». В связи с травмой Тьяго стоит ожидать, что молодое дарование получит свое игровое время и в плей-офф Лиги чемпионов против «Реала». При этом предстоящее обновление средней линии вряд ли задвинет игрока в запас, скорее всего, Стефан будет важным его элементом.