«Бавария» и «Тоттенхэм» хотят вылететь из ЛЧ. Фавориты недоработали на выезде

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сегодня, 12:52

Особенно с учётом состояния конкурентов.

«Милан» и ПСЖ в кризисе

Неидеальное состояние видно на поле и на табло. «Милан» скис во время паузы на ЧМ . А если добавить объективные факторы, вроде травм и дефицита сильных летних трансферов, то не удивляет, что на «Сан-Сиро» чаще с мячом оказывались «шпоры». «Милан» не может показывать футбол годичной давности, когда по настрою напоминали «Наполи».

У ПСЖ тоже травмы. Хватает одной, чтобы играть совсем иначе. Без Мбаппе в основе ползунок «Сила» у парижан намного ниже. Выбор в пользу 16-летнего Зайре Эмери тоже подтверждает кадровые проблемы. А новый гол Комана в ворота родного клуба – символ, как в Париже не умеют ценить, что имеют, но при этом вечно гоняются за купленным величием.

Месси даже после травмы в матче, где его команда не вела, набрал полезных действий с красной карточкой для Павара в качестве десерта. Но разве у всего ПСЖ красивая игра, достойная прохода «Баварии»? При этом если бы не маленький офсайд, счет был бы 1:1. Так что и Конте, который лишь второй раз как тренер проиграл «Милану», и Нагельсманн недовольны.

«Бавария» реализовала 1 из 7 точных ударов по воротам Доннаруммы. Если бы Джанлуиджи догадался сыграть ногой после выстрела Комана, то счет был 0:0 в пользу Парижа. Но Кингсли везучий, выиграл 39 из 50 матчей в ЛЧ , и это рекорд. Также, если француз забивает, то «Бавария» не проигрывает – 46 побед и 3 мировые. Но одного гола в столице Франции мало.

ПСЖ не добили, а концовка матча – повод поверить в реванш. Но есть одна штука, что смутила в обоих поединках. И заодно объясняет, почему Лига чемпионов не подарила настоящий праздник, а скорее послевкусие дешевого шоколада.

Не впечатлили форварды

А должны были. Невзирая на тройки в обороне у трех команд из четырех, игравших вчера, ошибок допустили предостаточно. В плей-офф любого турнира важно найти проворного нападающего. Причем не всегда изначальная ставка работает. Сколько раз за последние годы от Харри Кейна ждали решающих мячей, а получали очередной вылет «Тоттенхэма»?

Мир смотрел поединок ПСЖ и «Баварии», полностью матч в Милане мало кто видел. И много не потерял. У Жиру и Кейна на двоих один удар, а по точным попыткам счет 0:0. Хотя англичане чаще тревожили оборону Тэтэрушану, «Милан» был конкретнее. В Париже похожая история. У Чупо-Мотинга три удара из пределов штрафной, а у защитника Павара – два.

Аналитики с августа повторяли, что у Парижа и Мюнхена общая проблема — центрфорвард. Левандовского не удалось заменить. Чупо-Мотинг за счет класса напарников, вроде Мюллера, Комана, Гнабри, Сане и Мусиалы, неплохо себя чувствует в Бундеслиге. У него 7 голов после 10 ударов в створ. Меткость фантастическая, но и промахов набралось немало.

Мусиала, хотя работает ниже, нанес 18 точных ударов и реализовал 10 из них. Мане и Мюллер по-прежнему нужны Нагельсманну как «ложные девятки». Чупо-Мотинг готов избивать младенцев в Бундеслиге, но в решающий момент ему не хватает класса. Эрик, когда играл за ПСЖ , забивал по три гола за сезон. Сами парижане пошли дальше в вопросе «девятки».

Экитике, как и Тель у «Баварии», не готов к плей-офф ЛЧ . Да и места им нет, перебор элитных игроков второй волны атак. У «Баварии» Сане и Мане, Гнабри и Коман, Мюллер и Мусиала. У ПСЖ – священная тройка без яркого острия.

Сказался чемпионат мира

Травмы, перепады формы, плохие серии команд точно связаны с аномальной паузой и нетипичными нагрузками. Марафон, который тот же Месси прошел в Катаре, не восполнить парочкой пьяных ночей в Буэнос-Айресе. Нагрузки будут лишь расти, скомканный футбол увидим не раз. Понравилось лишь, что ПСЖ не рассыпался под давлением грамотной «Баварии».

Ставили на позиционный опыт Рамоса и Маркиньоса, но они сами не успевали всех накрыть. Но раз ПСЖ себя не показал, кроме концовки, то сохраняет шансы на итоговый успех. Повлияет дисквалификация Павара. Мбаппе за три недели наберет форму, Канселу его вряд ли остановит. Месси оправится, Неймар успокоится, а Верратти получит поддержку Руиса.

«Бавария», как и «Тоттенхэм», недобрала. Впрочем, если немцы представили грамотно расположенных игроков, и даже фишка с блуждающим Команом сработала – француз сыграл на двух флангах и был полезен, то «шпоры» отложили футбол на ответный матч. «Бавария» и «Милан» в силу побед ближе к следующему раунду, но камбэки в обеих парах не исключены.

Нет больше перевеса по голам на выезде, победа Конте 2:1 поведет в овертайм, как и любой минимальный успех Мбаппе против обороны Зоммера. Но если учитывать, с чего начинали, то вчера лондонцы и мюнхенцы потеряли идеальные шансы стартовать в плей-офф Лиги чемпионов с уверенных побед в два мяча. Раненые «Милан» и ПСЖ стоило обыгрывать.

Но раз у Кейна нет метких ударов, а Чупо-Мотинг не реализовал обе лучшие попытки, то получили перекус вместо ужина. Ощущение, что многие команды в ЛЧ не в оптимальной форме, может стать лейтмотивом первого раунда плей-офф. Если сам «Манчестер Сити» лишь ищет стройный футбол и подстраивается под Холанда, то чего ждать от ПСЖ без форварда?

Даже полезный ветеран Жиру изначально был дублером льва Ибрагимовича, которого нет в заявке на плей-офф. Получили два матча среднего качества и долгожданный для «Милана» результат, ждём перемен и больше голов в ответных играх.