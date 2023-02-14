ПСЖ разваливается в самый неподходящий момент. В клубе новый конфликт, впереди — матч с «Баварией»

1676378220

сегодня, 15:37

Парижане столкнулись со сложностями после Нового года.

Сегодня «Пари Сен-Жермен» предстоит начало решающего этапа в Лиге чемпионов – в первой же стадии плей-офф в соперники французскому гранду досталась мощная «Бавария». О том, что парижанам не хватает характера дойти до финала и выиграть главный еврокубок, все знают – от того сегодняшний поединок становится еще принципиальнее. Правда, кажется, что подопечные Кристофа Гальтье подходят к матчу в далеко не лучшем состоянии.

Посыпались поражения

Вплоть до января столичный клуб ни разу не проигрывал в официальных матчах – парижане без труда шли по Лиге 1, а в ЛЧ устраивали баталии с «Бенфикой», борясь за первое место в группе. Первое поражение случилось сразу после Нового года – ПСЖ уступил «Лансу» со счетом 1:3.

Через две недели последовало второе – на этот раз от «Ренна» (0:1). В следующем туре – 1:1 против «Реймса». Преимущество в национальном чемпионате таяло на глазах – если к концу декабря подопечные Кристофа Гальтье оторвались от ближайшего преследователя на 7 очков, то по итогам 20-го тура разрыв составлял всего 3 балла.

Февраль для «Пари Сен-Жермен» начался с вылета из Кубка страны и продолжился поражением от «Монако» (1:3) – командой, стоимость состава которой ниже, чем у ПСЖ , почти в 3 раза.

Результат последней игры привел в ярость главного тренера французского гранда Кристофа Гальтье:

Я в ярости из-за катастрофического начала. После нашего гола появилась надежда, однако мы пропустили 3-й мяч вследствие контратаки. Отыграться с 1:3 сложно. Поэтому я зол. Во вторник нас ждет важный матч (с «Баварией»), нам нужно единство, чтобы у нас были энергия и уверенность в себе. Также нужно, чтобы вернулись игроки. С возобновлением сезона мы стали много пропускать, надо найти баланс. Во 2-м тайме мы не били по воротам, не было никакой реакции на происходящее. Такой игры недостаточно.

На данный момент в топ-3 помимо парижан обосновались «Монако» и «Марсель», и отставание последних от лидера французского чемпионата в 5 очков – скорее недоработка преследователей, чем заслуга ПСЖ .

На стагнацию клуба повлияли кадровые проблемы

Они были у всех – «Сити» в АПЛ после ЧМ -2022 так вообще пришлось провести 3 тура за полторы недели и параллельно играть в кубковых турнирах. «Пари Сен-Жермен» же уступил «Лансу», когда в расположение команды еще не вернулись Лионель Месси и Неймар.

Уже в феврале стало известно, что у некоторых футболистов ПСЖ обнаружен кишечный вирус – а тот же Лео из-за растяжения мышц пропустил встречу с «Монако». До этого Неймар выбыл на два матча (с «Монпелье» и «Тулузой») из-за мышечной усталости. Мбаппе не играл с «Тулузой» и «Монако», восстанавливаясь после повреждения подколенного сухожилия.

Лидеры французского гранда выпадают из основной обоймы ненадолго (и не все сразу), но уже из-за этого парижане испытывают большие проблемы. К тому же еще недавно не было уверенности, что Месси и Мбаппе сыграют с «Баварией». Вот что о состоянии Килиана говорит Гальтье:

Он тренировался в группе, провел занятие целиком. Впечатления очень позитивные. Насчет его присутствия в заявке – оценим завтра утром. Сначала спросим Килиана, потом пообщаемся с медперсоналом. Сейчас я говорю с вами и не знаю, будет ли он в заявке. Но если будет, то чтобы играть, а не пугать «Баварию».

По последним данным, француз и Лео готовы сыграть в ЛЧ – так ПСЖ будет хоть немного легче.

Снова конфликты

По всей видимости, на фоне первых поражений в сезоне у игроков накопились претензии друг к другу – это вылилось в конфликт после игры с «Монако». По данным СМИ , его активными участниками стали Неймар, Маркиньос, а также советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш. Разговор функционера с игроками проходил на повышенных тонах и сопровождался грубыми фразами. Позднее появилась информация, что бразильский нападающий парижан во время матча с монегасками в грубой форме критиковал действия Витиньи и Уго Экитике.

Позднее Ней подтвердил, что между ним и Кампушем состоялся спор:

Это случилось. Мы не согласились с тем, что было сказано тогда в наш адрес, поэтому у нас возникла дискуссия по этому поводу. Иногда появляются вещи, которые попадают в прессу, и они могут очень быстро стать вирусными. Когда такое происходит, мы злимся. Это мой шестой сезон здесь, в ПСЖ , и это сложно. Мы должны разобраться в том, что происходит. Такие вещи не должны выходить за пределы раздевалки. Это грустно.

Есть опасения, что в ПСЖ вернулись к тому, с чего начинали. В недавнем прошлом команда была поделена на лагери – из-за этого часто происходили конфликты, и топ-футболисты не могли показать результат. Никто из предыдущих наставников французского гранда не справился с этой проблемой.