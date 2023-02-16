«Второсортные» кубки невероятные. За трофеи дерутся «Барселона», «Арсенал» и «Лацио»

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сегодня, 12:02

Восторгаемся представительностью двух младших евролиг.

Лига Европы как её старшая сестра

В предварительном раунде ЛЕ клубы из главного турнира, причем с опытом игры в плей-офф. «Шахтёр», «Аякс», «Рома», «Монако» и «Севилья» — крепкие европейские середняки. «Барселона», МЮ и «Ювентус» — гранды из числа самых богатых на планете. Все вместе с сенсационным «Унионом», «Ренном», «Зальцбургом», «Спортингом», ПСВ и «Байером» разыграют восемь путевок в 1/8 финала. Если Головину нужно пройти команду из Леверкузена, то «Ференцварош» Черчесова уже в следующей стадии. Как и «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Фрайбург». Многие участники плей-офф Лиги Европы следующей осенью сыграют в Лиге чемпионов.

В структуре ЛЕ есть большой изъян

Жаль, что проигравшие в стыковом раунде не вылетают в плей-офф Лиги Конференций. В УЕФА упустили важный момент. Год назад в первом розыгрыше третьего по счету еврокубка выиграл Моуриньо с «Ромой», а в стыковых матчах ЛЕ вылетели «Динамо» Загреб, «Реал Сосьедад», «Наполи», «Зенит», «Боруссия» Дортмунд и «Лацио». Роскошный состав для плей-офф. Нет сомнений, что в будущем могут учесть этот момент. Сами посудите. Через пару недель еврокубки могут покинуть МЮ или «Барселона», «Аякс» или «Унион». Не хочется терять ПСВ , «Зальцбург» и «Байер», как и их соперников. Стоило использовать систему перевода в низший турнир, чтобы плей-офф оказался ярче.

Лига Конференций без фаворита

Раз «Барселона» в случае поражения от МЮ по сумме двух матчей просто вылетит, как и тен Хаг, если уступит Хави, то шансы на еврокубоковый успех у главных клубов Лиги Конференций не упадут. В стыковом раунде крепкие пары, но «Фиорентина» должна проходить «Брагу», а «Лацио» важно справиться с румынами. В восьмерке победителей групп, который ждут будущих соперников, есть как клубы топ-5 – «Вест Хэм», «Вильярреал» и «Ницца», так и турецкие, голландские, шведские и словацкие команды. Турнир получается пролетарским, особенно на фоне Лиги Европы, похожей на Лигу чемпионов. Зато нет фаворита. А это значит, что в финале можем увидеть не «Вест Хэм» против «Лацио», или «Вильярреал» против «Ниццы», а также андердога.

Прогнозировать сложнее, чем в ЛЧ

В этом году такие пары плей-офф Лиги чемпионов, что не обязательно увидим легкие победы фаворитов в первом раунде. Особенно в дуэлях, где два гранда. Но в Лиге Европы тоже непросто угадать лучшего. Например, «Арсенал» может получить в соперники победителя пары «Спортинга» и «Мидтьюлланда». Также может сыграть против «Барселоны», «Ювентуса» или «Аякса». Это уже существенно повлияет на шансы Артеты поднять над головой кубок. Если судить по раскладам от букмекеров, то сейчас доверяют именно «Арсеналу».

Но от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» оторвались минимально. «Ювентус», «Аякс», «Бетис» и «Реал Сосьедад» идут следом. Но даже Моуриньо и Сампаоли способны удивить. Успехи МЮ , «Атлетико», «Челси» и «Севильи» в прошлых сезонах читались. Но победа «Вильярреала» в игре против «дьяволов» стала неожиданностью. Как и финал «Айнтрахта» против «Рейнджерс», когда в плей-офф были «Севилья», «Барселона», «Наполи» и «Аталанта».

Интерес поднимает класс тренеров

Оливер Глазнер придумал, как пройти «Барселону» в прошлом году. И хотя финал Лиги Европы выглядел хуже, чем финал Лиги Конференций, «Айнтрахт» выиграл еврокубок и путевку в ЛЧ , где сразу вышел из группы. Сыграет против «Наполи», так что не сильно верим в сенсацию. Но второй еврокубок достался команде уровня плей-офф главного турнира. Хави и тен Хаг, Артета и Аллегри — звезды тренерского цеха. Хаби Алонсо – одна из надежд будущего. Моуриньо – шестидесятилетний патриарх, у которого пять побед в еврокубках. Концентрация интересных наставников зашкаливает. И это еще не упоминали Фишера из «Униона», Йовичевича из «Шахтёра» и Яйссле из «Зальцбурга». Ну, и Черчесов в крутой компании.

У «Монако» Головина и «Ференцвароша» при хорошем жребии будут шансы на четвертьфинал, что престижно. В Лиге Конференций собралась более скромная компания, но Сарри, Мойес, Сетьен и Пеллегрини работали с грандами. Они тренировали «Челси», МЮ , «Барселону» и «Реал» соответственно. Работали не всегда успешно, но даже в третьем по счету еврокубке без подпитки грандами из Лиги Европы видим много интересных наставников, что обнадеживает.

Мотивация осталась у всех участников

Нет ощущения, что у кого-то победа уже в кармане. «Барселона» по игре, может, и лучшая. Но «Арсенал» с МЮ близко. Букмекеры считают фаворитами в Лиге Конференций «Вест Хэм», «Вильярреал» и «Лацио», но внутри этой тройки тяжело выбрать одну команду. У каждого как минусы, так и неоспоримые плюсы. И первых из всех – всем нужны большие победы. Хоть Хави, пусть ему успех в ЛЕ не компенсирует осеннюю ошибку с вылетом из самого доходного кубка, хоть Сарри, ведь фанаты «Лацио» вслед за болельщиками «Ромы» оценили бы городской праздник с международным трофеем.