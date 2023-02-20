Промес, Сафонов и Писарский на вершине. Проверьте, помните ли подвиги героев РПЛ

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сегодня, 12:11

Напоминаем о голах, сэйвах и обводках.

Голы. Писарский, Промес и Малком

Форвард «Оренбурга», сменивший фамилию, забил 14 мячей, как и Промес. Малком собрал 12 голов, а теперь мечтает оказаться в большом клубе из топ-5. Нужно играть на пределе возможностей, тогда можно взять «Золотую бутсу» РПЛ . Сохранил шансы на получение приза Чалов, на его счету 10 мячей, как у Нобоа. У голевой статистики этого сезона есть особенность. В первой десятке только у Глушенкова могло быть на 3 гола больше, чем в реальности. У остальных разница между качеством моментов и реальными голами или отрицательная, как у Промеса – забил больше, чем ему создали, или незначительно положительная, как у Чалова. Федор не промахивался так часто, как раньше.

Перехваты. Осипенко, Магкеев и Гойкович

Так сразу не скажешь, что рослый защитник «Ростова» часто покидает линию и перехватывает мячи, стереотипно скорее представляем его победы на втором этаже (в этой номинации побеждает Аппаев из «Факела»). Но Осипенко собрал 51 перехват и это чистое первое место. Магкеев, учитывая нагрузку на оборону «Локомотива», ожидаемо набрал немало полезных действий, прочитал 37 решений соперников. Третьим пришел Гойкович из «Оренбурга», что отражает стиль игры команды Лички. Защитникам позволяют рисковать. Еще отметим Зайнутдинова из ЦСКА – у него 32 перехвата, помогает опыт в полузащите.

Сэйвы. Сафонов, Лантратов и Песьяков

Песьяков отразил 60 ударов, помог «Ростову». Больше спасений только у Лантратова, который не играл гладко, но старался нивелировать грубые ошибки обороны тонущих «Химок». Илья решил не ждать роли пассажира «Титаника», которому не оказалось места на спасительном обломке, теперь Лантратов будет играть за «Локомотив». А Сафонов пока остался в «Краснодаре». Именно Матвей, которого «наградили» странной защитой, вступал в игру чаще всех из вратарей РПЛ – 80 сэйвов. Сафонову всего двадцать три года, за ним присматривают гранды.

Моменты. Промес, Захарян и Дуглас

В дискуссии о лучшем игроке чемпионата выделяли двоих, Промеса и Малкома. Но Квинси забил больше мячей, создал больше моментов для напарников. Голландец отдал 56 пасов под удар, хотя «Спартак» не настолько мощный, как «Зенит». У Малкома 40 передач и четвертое место после Дугласа, ведь у Сантоса 41 пас. Прекрасно для человека, который играл в основном левого латераля. Захарян пока с позицией не определился, часто меняет положение на поле, но 19-летний парень отрабатывает авансы, ведь создал 43 момента, хотя «Динамо» не нашло с первых туров атакующий футбол, а продолжит его поиски весной.

Отборы. Карпукас, Барриос и Нетфуллин

Главные трудяги чемпионата, хотя к списку можно добавить еще двух латералей – Сантоса из «Зенита» и Бейла из «Крыльев Советов», ведь голландец тоже отметился старательной работой один в один. А лидирует по отборам 20-летний Карпукас из «Локомотива», которого часто бросали одного против соперников. У Барриоса другая ситуация. Ему проще, незаменимыми стали высокий прессинг Вильмара и умение прерывать чужие контратаки. У Карпукаса 62 отбора, у колумбийца 42, а на третьем месте хавбек «Торпедо» Нетфуллин, который тоже умеет сыграть один в один.

Навесы. Дуглас, Промес и Уткин

Кроссы многие недооценивают, но они часто помогают определить команду, которая добивается в РПЛ успехов в атаке, как результативный «Зенит». И нередко выделяют футболистов, склонных к созданию качественных шансов. Сантос идет первым, выполнил 130 фланговых подач. Дальше Промес – 96 таких моментов, а потом Уткин – 84. Для Захаряна и Ранджеловича весна подарит шанс догнать лидеров, у них на пару подач меньше. Люди из этой пятерки среди лучших по суммарной опасности созданных моментов. Промес на первом месте, Захарян третий после Глушенкова, а Ранджелович на девятой строчке, но у него ведь всего 9 сыгранных матчей. А вот Уткин набрал ожидаемых ассистов, ведь у него телепатическая связь с Комличенко.

Дисциплина. Швец, Соболев и Майга

Швец собрал 7 желтых карточек. После перехода в центр защиты «Ахмата» Антон играет жестко, но останавливается после первого предупреждения. Соболев так не всегда умеет, форвард собрал столько желтых, сколько у защитника Самсонова из «Торпедо». Драка в кубковой игре против «Зенита» еще раз напомнила о характере Александра, ему пора взрослеть. А вот Майга из «Пари НН» и Промесу такой совет вряд ли поможет, зрелые мастера. Чего не скажешь про обладателей красных карточек – молодые Прохин, Захарян и Фернандес (два удаления в чемпионате) в будущем должны играть мудрее.

Обводки. Карраскаль, Олусегун и Сперцян