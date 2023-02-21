«Спартак» идёт за победой в Кубке. Талантливый воспитанник и новички выбьют «Локомотив» из турнира

1676982360

сегодня, 15:26

Качественно поработали на сборах.

Полезно узнать о «Локомотиве»

- Зимой состав «красно-зеленых» значительно обновился. Из «Крыльев Советов» москвичи привезли талантливого форварда Максима Глушенкова и перспективного вингера Сергея Пиняева. Оба в предыдущей команде были на ведущих ролях, так что и в «Локо» будут бороться за стартовую обойму – к тому же у них не будет проблем с мотивацией, которые прослеживались в игре ушедших легионеров.

- При этом до недавнего времени оставалась острая проблема со средним возрастом игроков – в составе катастрофически не хватало опытных лидеров, которые бы имели опыт в выходе из кризисных ситуаций (а «железнодорожники» сейчас как раз в такой). И вот в начале февраля неожиданно громыхнуло – в «Локомотив» переходят Артем Дзюба и Игорь Смольников. Первый раз за разом проявлял свои лучшие качества в тяжелых условиях, последний играл в РПЛ , Первой лиге, выступал за команды, которые вылетали по итогам чемпионата – у него тоже богатый опыт.

- Есть правда весомый фактор риска – у Дзюбы есть амбиции выходить на поле как можно чаще, но в столичном клубе собралось целых 6 форвардов. Хлынов, Игнатьев и Раков наверняка будут сидеть на скамейке – и даже так остается 3. За Изидора – статус легионера и не совсем плохая осень (при ужасной реализации он не совершал много ошибок), в пользу Дзюбы – голевое чутье, игра на втором этаже, опыт и стрессоустойчивость. Глушенков выглядит предпочтительнее, когда команде нужен форвард-интеллектуал, способный грамотно подключаться к эпизодам и раздавать передачи.

- Галактионов хорошо поработал с командой на сборах – по крайней мере, товарищеские матчи для «Локо» складываются легко. «Железнодорожники» потерпели одно поражение в 7 встречах – уступили малайзийскому клубу «Джохор Дарул Такзим». Кроме того, «красно-зеленые» сделали акцент на спаррингах с иностранными соперниками – среди российских клубов с москвичами сыграли только «Родина», «Сочи» и «Урал».

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-3-3): Худяков – Митай, Кузьмичев, Конти, Смольников – Куликов, Баринов, Миранчук – Камано, Дзюба, Пиняев.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Впервые за долгое время болельщики могут не гадать, что будет с командой в следующий месяц. Москвичи объявили о продлении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем – испанец теперь будет работать с «красно-белыми» до 2025 года. Причем решение абсолютно оправданное – менеджер быстро привил коллективу свои принципы и делал это постепенно. Если вначале «Спартак» при наличии результата нельзя было назвать гибкой командой (вспоминаем слова Гильермо про тактического хамелеона), то со временем этот недочет был устранен. Играли как с двумя, так и с тремя центральными защитниками, использовали того же Литвинова в центре обороны и опорной, грамотно ротировали состав (Пруцев вместо травмированного Мартинса, Хлусевич слева). Да и результат отличный – плей-офф Кубка России, 2-е место в Премьер-Лиге.

- Абаскалю привезли необходимое усиление – опорника подписать не удалось, зато приобрели центрбека Алексиса Дуарте. Парагваец считается будущим лидером национальной команды, в свои 22 цепко борется за мяч. Кроме того, с его покупкой можно перевести Литвинова в опорную зону. На фланг обороны приобрели Томаша Тавареша – с португальцем Гильермо работал в «Базеле», так что знает сильные черты легионера.

- Результаты в межсезонье также вселяют оптимизм. На Зимнем Кубке РПЛ москвичи не проиграли ни разу и одержали победу в турнире. Обычно радоваться успехам на предсезонке для «Спартака» — дурная примета. На этот раз хорошее впечатление оставляет и содержание матчей. Команда стала еще более гибкой. Литвинов выходит в качестве опорника, но часто опускается в центр обороны при развитии атаки. Дуарте смещается на фланг – так получается избежать опасности обрезов Денисова. Соболев стал еще более ориентирован на продвижение мяча, а на фланге появился богатый выбор между игроками (здесь все описали подробнее. Если такие установки получится реализовать и в официальных матчах, «красно-белые» станут только сильнее.

- Не стоит забывать о большой проблеме в Кубке – из-за массовой драки в матче против «Зенита» дисквалификацию отбывают Селихов, Николсон и Соболев. Все это игроки основы. Их можно заменить, однако отсутствие лидеров будет ощущаться.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Тавареш, Дуарте, Чернов, Денисов – Литвинов, Пруцев, Мартинс – Игнатов, Мелёшин, Зиньковский.

Полезно узнать о противостоянии

- В текущем чемпионате команды уже успели сыграть оба матча – и каждый раз сильнее оказывался «Спартак». Для «железнодорожников» это еще обиднее потому, что во втором круге они смогли навязать сопротивление ближе к концовке и имели неплохие шансы уйти от поражения.

- Преимущество в последних 20 поединках на счету «красно-зеленых» — 9 побед против 6 у «Локо». Еще 5 встреч заканчивались вничью.

- Дерби каждый раз получается принципиальным, но не радует результативностью. Последняя крупная победа одной из команд случилась в октябре 2019-го – тогда «Спартак» забил «красно-зеленым» 3 безответных мяча.

Прогноз Soccer.ru: «Локомотиву» с новым тренером важно вкатиться в сезон на позитивной ноте. Помочь может отсутствие лидеров – но «Спартак» наигрывал и других футболистов, принимая во внимание дисквалификацию драчливого трио. Учитывая подбор игроков «красно-белых», им не составит проблем даже длительное отсутствие Николсона, Соболева и Селихова в Кубке, поэтому большее предпочтение стоит отдать победе команды Абаскаля.