Реванш за финалы Лиги чемпионов. «Ливерпуль» не будет лёгкой добычей для «Реала»

1676925757

вчера, 23:42

Команда Клоппа ожила, а у Анчелотти кадровые потери.

Полезно знать о «Ливерпуле»

- Матч ПСЖ и «Баварии» по качеству напоминал классический финал Лиги чемпионов – игру, где ожидания выше реальности. Немецкая команда доминировала, не реализовала шансы, а Мбаппе чуть было не сравнял счет. Финал «Ливерпуля» и «Реала» в прошлом году не был зрелищнее. Зато в матче-реванше Клоппу важно настроить своих подопечных на атакующий футбол, ведь играют на родном «Энфилд Роуд».

- Нуньес и Гакпо забили в последнем матче «Ньюкаслу». Дарвин успел повредить плечо, но тренировался накануне игры с «Реалом». Также готовы играть Фирмино и Жота. Для Клоппа адаптация уругвайца и голландца – хороший знак. Салах соскучился по напарникам, которые его понимают, как Мане в прошлом. Не исключаем, что Нуньес сыграет с первых минут, вряд ли его будут беречь в такой важный момент.

- У «Ливерпуля» появился хавбек, о котором справедливо часто говорят. Байчетич – испанец сербских кровей из школы «Сельты», в 18 лет ворвался в основу Клоппа. Воодушевленный футбол юниора сказывается на команде положительно. Может работать с Фабиньо и Хендерсоном, как против «Ньюкасла». Хотя не стоит забывать, против кого играет. Модрич – легенда и опасный соперник.

- После 1 победы в 7 матчах (четыре поражения) команда Клоппа приходит в себя. Важно было обыграть в дерби «Эвертон». Полезно было набрать три очка против «Ньюкасла». Помогли быстрые голы и странное решение Поупа сыграть руками далеко за пределами штрафной площади. «Ливерпуль» отдохнул прямо во время матча против «Ньюкасла», сохранили силы на «Реал».

- Клопп ставит на то, что давно работало. Важно, чтобы Александер-Арнольд отдавал умные длинные передачи, Робертсон прижал Карвахаля и навешивал на Гакпо и Нуньеса. Салаху отведут роль на полуфланге, как ему удобнее, когда не получается работать с былой легкостью и скоростью. У «Ливерпуля» по-прежнему полно крутых игроков. Сэйвы Алиссона тоже напоминают, что взять голыми руками англичан непросто, если сами не помогают.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес (Матип), ван Дейк, Робертсон – Байчетич, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Нуньес (Фирмино), Гакпо.

Полезно знать о «Реале»

- В заявке Анчелотти на матч в Ливерпуле нет Крооса и Тчуамени. Игру Модрича могут дополнить усилия Камавинги и Вальверде (вряд ли доверятся Себальосу). А в атаке к Бензема, ведь Карим вернулся в заявку, добавят Винисиуса и Родриго. Скажутся потери основного опорника и ключевого хавбека, который выполняет стандарты и отвечает за темп игры вместе с Модричем, но «Реал» привык адаптироваться.

- После поражения от «Мальорки» мадридский коллектив выиграл Клубный чемпионат мира. В двух матчах пропускали, а в финале против «Аль-Хиляля» устроили праздник результативности, выиграли 5:3. Забивать много понравилось, поэтому в Ла Лиге под горячую руку попал «Эльче», а «Осасуна» получила два мяча даже без помощи Бензема. Но «Барселона» в порядке, так что для «Реала» ЛЧ снова в приоритете.

- Как и Клопп, Анчелотти к возобновлению любимой Лиги чемпионов подошел в лучшем состоянии, чем начинал год назад. «Реал» проиграл «Вильярреалу» и «Барселоне», но перед серией сложнейших матчей – против Клоппа, Симеоне и Хави, собрали серию из четырех побед. Соперники были скромными, но «Ливерпуль» тоже не в идеальном состоянии. Не только Винисиус помнит, как огорчать «красных», испанцы в этой паре точно не аутсайдеры.

- Важно, что вернулся Куртуа. Лунину сложнее управлять не всегда организованной обороной «Реала». Также украинцу порой не везло. А вот Тибо знает, как надо играть в решающих матчах Лиги чемпионов. В парижском финале бельгиец девять раз выручил «сливочных». На протяжении всего плей-офф был в полном порядке. Позже жаловался, что вратарю невозможно оказаться высоко в рейтинге «Золотого мяча», и снова выручал «Мадрид».

- Особенность соперников, что обе команды не чудят с тактикой. «4-3-3» — базовая схема, а дальше все зависит от характеристик доступных игроков. «Ливерпуль» применял высокий прессинг на небольших участках поля. «Реал» традиционно бегает в вертикальные атаки, удобные для всех в группе атаки. Но тактическая предсказуемость не делает «Реал» легкой добычей. Пусть не смущает результат финала Суперкубка против «Барселоны».

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба – Модрич, Камавинга, Вальверде – Родриго, Бензема, Винисиус.

О противостоянии

- «Ливерпуль» начал отношения с пылесосом для трофеев «Реалом» с трех побед подряд, а затем пошли неудачи. В девяти матчах у «сливочных» пять побед и ничья. Испанцы забрали у Клоппа два Кубка чемпионов и прошли «красных» весной 2021-го.

- Кроме очевидной схватки за центр поля, интересно оценить работу Салаха и Александер-Арнольда против Алабы, а также работу Гакпо и Робертсона против Карвахаля. У ворот Алиссона та же интрига, ведь в обороне латерали Клоппа не настолько убедительные, как в атаке.

- Лишь дважды в истории встреч этих клубов забивали обе стороны, оба раза это были победы «Реала» со счетом 3:1. Посмотрим, как будет сейчас, ведь на «Энфилде» у «красных» есть и разгромная победа 4:0, и поражение 0:3. История богатая – четыре матча с 2018-го. Вторую неделю подряд ЛЧ дарит повторение финала турнира.

Прогноз «Соккер.ру»: ставим на ничью с голами, держа в уме вариант с победой «Реала» в один мяч. «Ливерпуль» ожил, но «Мадрид» не умирал.