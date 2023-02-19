Антигерой финала ЛЧ разыграет другой кубок. Теперь не повезло «Ньюкаслу»

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сегодня, 18:35

Поуп подставил «сорок» перед матчем с МЮ .

Карьеру надломил один матч

Кариус стал знаменитым в день финала против «Реала». Опытный Миньоле потерял место в основе «Ливерпуля», а выбор Клоппа в пользу соотечественника оказался для него фатальным. У Лориса был сезон для адаптации, но не показал ничего интересного. Что не мешало тренеру доверять вратарю родного «Майнца» намного чаще, чем Миньоле.

В Германии Кариус работал неплохо. Часто пропускал, но тащил 73-75% ударов. А в «Ливерпуле», который тогда был четвертым клубом АПЛ , стоило играть лучше. Но Кариус сразу показал, что не будет спасителем. Отразил в первом сезоне лишь две трети ударов. Во втором ситуация улучшилась, но ключевым звеном «красных» вратарь не был.

Одновременно не стоит выдумывать, будто до финала Лиги чемпионов против «Реала» все ждали ошибки вратаря. Как показало обследование после матча, Кариус получил сотрясение мозга в борьбе с Рамосом. Фанаты «Ливерпуля» скажут вам, что Серхио специально жестко атаковал голкипера, болельщики «сливочных» ответят, что в таком случае немцу стоило попросить замену, если почувствовал головокружение.

Кариус остался на поле и допустил два ошибки. Первый тайм завершился без голов. На старте второго вратарь отдал мяч Бензема, Карим оценил подарок. Победный мяч забит настолько красиво, что странно винить голкипера – бисиклета гольфиста Бэйла в футбольной истории финалов Лиги чемпионов. А вот крест на шансах «Ливерпуля» на камбэк поставил именно вратарь, который не отразил дальний удар того же Бэйла.

Было очевидно, что карьера Кариуса в «Ливерпуле» завершена. Услышали дежурные слова о праве на ошибку, но фанаты «красных» присылали угрозы расправы вратарю и его девушке вместе с пожеланиями смертельных болезней. Поведение за гранью понимания. Клопп проиграл сильной команде, которая могла дожать «Ливерпуль» без ошибок голкипера. Но после такого давления мало кто выдержит и не сломается.

Кариус продолжал ошибаться

Один поединок может выбить голкипера из колеи. Примером служит Филимонов после гола Шевченко. С другой стороны, у каждого приличного вратаря немало курьезных эпизодов. Буффон играет в футбол так давно, что можно собрать целый ролик с его эпичными ошибками. Доннарумма начал играть настолько рано, что по молодости любил коллекционировать глупейшие ляпы.

Касильяс, Кан и другие допускали грубейшие ошибки. Но разница в реакции на «бабочки». «Ливерпуль» продешевил с вратарем. Хотя в финале против «Реала» играли ван Дейк, Салах, Фирмино, Мане и Вейналдум, голкипера того же уровня не хватало. Позже «красные» подпишут за большие деньги Алиссона, а вот Кариуса сразу отправят в Турцию, где «Бешикташ» развели на 2,5 млн евро.

За два сезона в новой лиге в аренде немец не начал спасать чаще. «Орлы» дважды были в тройке в Супер-Лиге, появление знаменитого вратаря не изменило их положение в таблице к лучшему. В Турции Кариус снова ошибался, но длительный контракт держал в связке с «Ливерпулем». «Красные» не нашли покупателя, хотя не хотели платить по 1,3 млн фунтов в год ненужному вратарю.

Голкипера попытались пристроить в Бундеслиге. «Унион» взял Лориса в аренду на год, но тоже пожалел. Вратарь вышел на поле лишь в четырех матчах, но тренировался недостаточно убедительно, чтобы вытеснить из основы ветерана Люте. В «железном союзе» — сенсации нового сезона, не захотели подписывать Кариуса на постоянной основе, предпочли датчанина Реннова.

Голкипера ждёт новый финал

Ирония судьбы. «Ньюкасл» давно не выигрывал трофеи, финал Кубка Лиги против МЮ имеет для них большое значение. И для новых владельцев, которым нужен первый кубок. Но накануне решающей игры Ник Поуп – лучший голкипер английского сезона, сыграл руками за пределами штрафной площади. Случилось это в матче против «Ливерпуля».

Казалось бы, «сороки» защищены, ведь 1 января из аренды в МЮ вернулся Дубравка. Вот только Мартин играл за «дьяволов» в Кубке Лиги, нельзя сыграть в финале. Остается или Гиллеспи, или Кариус. Лорис давненько не играл в большой футбол, ведь принял решение досидеть контракт с «Ливерпулем». Клоппу это решение не понравилось.

Времени зря не терял, стал похож на шкаф, тренажерный зал посещал частенько. Но когда голкипер никому не нужен, то чем занимается, если нет серьезных матчей, зато есть деньги? Правильно – посвящает время женщинам. Кариус дружил с множеством моделей со всего мира.

А теперь встречается с Дилеттой Леотта. Ей приписывали роман с женатым Ибрагимовичем, когда снимались в одной рекламе, но оказалось, что у ведущей вкус не такой утонченный – встречается с огромным немцем из «Ньюкасла». Надеемся, общение с взрослой женщиной пошло ему на пользу, ведь Кариусу не хватало волевых качеств.

Кандидат на роль в фильме про викингов посвящал время отдыху и красавицам, но отказывался искать новый клуб, когда Клопп в январе прошлого года сказал, что у Кариуса нет будущего в «Ливерпуле». Тренировался старательно, но был пятым голкипером команды. Затем полгода торчал без работы, пока «Ньюкасл» не взял его третьим стражем ворот.

И от Кариуса зависит успех «сорок» в финале против МЮ . Соперник будет уставшим – тен Хаг бережет силы основных игроков на битву против «Барселоны», а финал Кубка Лиги в воскресенье. Но у МЮ есть шансы на успех, ведь Поуп – король сэйвов, а Кариус – король ошибок. Отношения с Леоттой являются его единственной победой за много лет.