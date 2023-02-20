У «Спартака» три конкурента в борьбе за «серебро». Карпин, Йоканович и Федотов не сдаются

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сегодня, 18:06

У «Ростова», «Динамо» и ЦСКА достаточно козырей.

«Ахмат» вряд ли отыграет 10 пунктов отставания от «Спартака». И пока «красно-белые» будут болеть за соперников «Зенита», им самим важно побеждать. ЦСКА и «Динамо» в семи пунктах, а «Ростов» отстал всего на один. Борьба за места в первой тройке обязательно будет. Бывший тренер «Динамо» Силкин сомневается, что «бело-голубые» окажутся в тройке, но наставники преследователей «Спартака» смотрят на ситуацию с большим оптимизмом. Соберем козыри каждого из четырех претендентов на звание главного преследователя «Зенита».

За второе место «Спартака»

Абаскаль планирует довести проект в Москве до определенной логической точки. Эшуорт привез зимой новичков, команда укрепила защиту. В середину поля перемещается Литвинов. Пруцев и Умяров там же, как и опытный Зобнин. В атаке большего ждет от себя Зиньковский. Выпустили из бана Бальде, Соболев и Николсон всегда голодны к голам. Промес в непонятном состоянии. Но если Квинси продолжит играть круто, невзирая на пропущенные сборы, то «Спартак» будет минимум вторым в таблице.

- Только две команды РПЛ забили от сорока голов – «Спартак» (40) и «Зенит» (47). А по пропущенным «красно-белые» наравне с ЦСКА (по 18 результативных ошибок).

- В прошлом сезоне «Спартак» набрал за 17 туров на треть пунктов меньше (23 против 36) и занимал девятое место. Прогресс налицо.

- Абаскаль дождался из лазарета Мартинса и Мозеса, получил новичков и адаптировал команду к «4-3-3». Неслучайно подписал новый контракт, верит в команду.

За второе место «Ростова»

Прежде всего, Карпин. На втором месте грамотная селекция. Уткин, Глебов, Комличенко и Осипенко подходят «Ростову». Байрамян и Полоз – опытные игроки, могут весной показать больше, чем осенью. Песьяков в числе лучших голкиперов по сэйвам. У Осипенко несколько молодых напарников на выбор. Раньше латерали были ярче, но Сильянов прибавил, а слева несколько вариантов. Карпину грех жаловаться. Возможно, не помешал бы крутой третий хавбек к Уткину и Глебову, но Щетинин и Тугарев получат шанс правее центральной оси в полузащите и в атаке. Если «Ростов» будет в форме, то сохранит шанс на второе место. Опасения связаны лишь с нехваткой качественных моментов без пенальти и других стандартов. Позиционный футбол стоит развивать, пока везло – вырывали ничьи и победы на характере.

- Разница по ожидаемым и реальным очкам плюс 10 в пользу «Ростова». Команда Карпина показывает умение выжимать максимум, независимо от обстоятельств.

- В заявке четыре результатных игрока. Полоз и Уткин поучаствовали в создании 8 голов каждый, Комличенко – в 12, Глебов – в 7. Забивали 11 разных игроков.

- У Карпина команда с высоким интенсивным прессингом, как у «Краснодара». С желанием играть первым номером – владение 52%. Огорчает лишь брак в передачах.

За второе место «Динамо»

Йоканович не получил зимой кадровое усиление, но не остался без вариантов в каждой из линий. У «Динамо» было немало квалифицированных игроков. Вряд ли разговоры об отсутствии новичков перечеркивают задачу финишировать в тройке. Йоканович не обязательно будет выше «Спартака», «Ростова» и ЦСКА одновременно, но «Динамо» нужно прибавлять. У них молодая пара защитников — Сазонов и Фернандес. Юный Кутицкий в опорной зоне. Добавляем активные действия Фомина и Захаряна в атаке и эффективную работу тройки нападения, которую поддержит со скамейки Тюкавин — получаем завершенную команду с Даса и Скопинцевым на флангах.

- У Захаряна 43 передачи под удары, у Смолова – 23, у Фомина – 14. В команде чтят комбинации. А у клуба нет желания отдавать Арсена в «Галатасарай», невзирая на слухи.

- Хотя оборона допускала немало ошибок, а Шунин не всегда мог выручить, «Динамо» пропустило всего 21 мяч. Это оставляет их в тройке лидеров, ведь ЦСКА и «Спартак» делят второе место.

- Йоканович славился атакующим футболом, которого не было осенью. Достаточно поставлять Смолову качественные моменты и сыграть агрессивнее в атаке, чтобы увидели прогресс «Динамо».

За второе место ЦСКА

Не имеют значения результаты спаррингов, хотя отметим, что проиграли лишь «Рубину». Куда важнее, что трансферы обошли стороной, ведь Фалькао не приехал, а у новичка Агапова травма. Проблемы видели и в обороне, где нужно, чтобы Роша, Дивеев и Зайнутдинов всегда были в крепком здравии, и в атаке, где Медина, Карраскаль и Чалов мелькали в футбольных делах о промахах и нестабильности. Однако Федотов изучал ЦСКА достаточно долго, чтобы найти причины спада после бодрого старта, когда «армейцев» записали в главные конкуренты «Зенита». Сейчас чемпионской борьбы в такой конфигурации нет, Семак оторвался на тринадцать пунктов. Зато у ЦСКА умеет играть не только Акинфеев. Если хватит усилий тренера, то «армейцы» будут близко к «Спартаку» накануне последних туров.

- Невзирая на перестановки и вынужденные эксперименты, тройка в обороне рабочая. Акинфеев помогал, но и допускали мало ценных моментов. ЦСКА второй по xGA в чемпионате после «Зенита».

- Чалова, Медину и Карраскаля объединяет понимание, что им в любом случае надо стараться. А вдруг найдется интересный клуб в топ-5? Федор принял участие в 11 голах пасами и ударами, Хесус – в 10, а Хорхе – в 7.

- ЦСКА умеет собирать серии без поражений, как было до и после матча против «Зенита». Завершили год ужасно, но в начале марта получат возможность переиграть «Сочи» и «Крылья Советов».