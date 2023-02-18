«Ньюкасл» преследует МЮ и топ-3 АПЛ. «Сороки» не оставят «Ливерпулю» шансов дома

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сегодня, 15:35

«Красным» еще надо сыграть с «Реалом» в ЛЧ .

Полезно узнать о «Ньюкасле»

- «Сорокам» стоит радоваться уже тому, что по прошествии первой половины чемпионата Англии они идут в зоне Лиги чемпионов. Для команды, которая ранее располагалась в середине турнирной таблицы и лишь недавно получила богатых спонсоров, это большой успех.

- При этом команда просела по сравнению с осенним этапом сезона, хотя статистика все равно впечатляющая. Долгое время подопечные Эдди Хау держались в топ-3 наравне с «Ман Сити». К началу января их обогнал «Манчестер Юнайтед» — «красные дьяволы» набрали уверенный ход после неудачного старта, сократили отставание и воспользовались осечками конкурента. В двух последних турах «Ньюкасл» сыграл вничью – и манкунианцы увеличили отрыв до 6 очков.

- Понятное дело, что на данном этапе «Ньюкасл» неспособен поддерживать топ-уровень на дистанции всего сезона – команда только привыкает к требованиям главного тренера, финальные штрихи только предстоит нанести. Летом «сороки» подписали на позицию центрфорварда Александера Исака – молодой швед пропустил большую часть матчей, залечивая травмы и в общей сложности вышел на поле в 6 играх АПЛ , в которых забил 3 мяча. Главным зимним приобретением стал Энтони Гордон. Пока 21-летний вингер сыграл за «Ньюкасл» только в двух встречах и оба раза выходил на замену.

- «Сорокам» предстоит непростой отрезок календаря – после «Ливерпуля» пройдут игры с «Брайтоном» и «Манчестер Сити». Первые нацелились на зону еврокубков и не проигрывали в Премьер-лиге с декабря, а вторым необходимо оторваться от «Арсенала» после того, как удалось спихнуть «канониров» с первой строчки.

- В плюс «Ньюкаслу» играет тот факт, что никто из игроков основы не травмирован – на матч с «Ливерпулем» получится выйти оптимальным составом. В текущей ситуации «мерсисайдцы» — не такой грозный соперник, но никто не знает, чего от них можно ожидать.

Ориентировочный состав «Ньюкасла» (4-3-3): Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Лонгстафф, Уиллок – Сен-Максимен, Исак, Альмирон

Полезно узнать о «Ливерпуле»

- «Красным», в отличие от «Ньюкасла», помимо АПЛ предстоит сыграть в Лиге чемпионов. И соперник там будет грозный – мерсисайдцам предстоит повторить прошлогодний финал ЛЧ с мадридским «Реалом». И если осенью казалось, что шансы команд примерно равны, то теперь «сливочные» выглядят абсолютными фаворитами. В Новому году подопечные Юргена Клоппа вплотную подобрались к топ-5 и были готовы преследовать «Тоттенхэм» — и сразу за этим последовала 4-матчевая серия без побед, из-за которой «Ливерпуль» откатился обратно на 10-е место.

- Благодаря победе над «Эвертоном» в мерсисайдском дерби «Брайтон» и «Фулхэм» остаются в зоне досягаемости «Ливерпуля». Чтобы забраться в зону еврокубков, для начала необходимо обойти эти две команды. Отрыв «Тоттенхэма» (5-е место) чуть больше – 8 очков. «Красным» выпала задачка со звездочкой – правда, этому они сами и поспособствовали.

- Нельзя сказать, что команда мучается от травм – в лазарете лежит не так много игроков, хоть один из них и считается лидером. Луис Диас, перейдя из «Порту», быстро освоился в английском гранде и в текущем сезоне успел отметиться тремя голами и двумя ассистами за 8 матчей в АПЛ . Травмировался колумбиец в середине октябре, после чего до сих пор не появлялся на поле. Полузащитник Артур, который летом был арендован у «Ювентуса» так вовсе не сыграл ни разу – «красные» задумываются об обновлении линии полузащиты, но бразилец вряд ли станет частью новой системы.

- У «Ливерпуля» остается минимум трофеев, которые клуб может завоевать в этом сезоне. В конце января «мерсисайдцы» сыграли в Кубке Англии с «Брайтоном» и потерпели поражение. Гнаться за победой в Премьер-лиге не получится (слишком высокая конкуренция), остается лишь Лига чемпионов. Но и здесь есть важный нюанс – на первой же стадии плей-офф надо играть с «Реалом», который забрал у англичан два финала. Положение просто безвыходное.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Робертсон, Матип, Гомес, Александер-Арнольд – Байчетич, Фабиньо, Хендерсон – Нуньес, Гакпо, Салах

Полезно узнать о противостоянии

- «Ньюкасл» при новых владельцах еще ни разу не одерживал победу над «Ливерпулем». В последний раз это случалось в далеком 2015 году – тогда «сороки» забили 2 безответных мяча (автор одного из них – Вейналдум, который на следующий сезон оказался в «Ливерпуле»).

- Самый крупный счет в матче между этими командами был зафиксирован в апреле 2013 года. «Красные» одержали крупную победу со счетом 6:0, дубль оформили Дэниэл Старридж и Хендерсон, еще по голу забили Фабио Борини и Даниэль Аггер.

- За последние 20 матчей «Ливерпуль» одерживал победу 11 раз. 3 раза сильнее оказывался «Ньюкасл», 6 встреч завершились с ничейным результатом.