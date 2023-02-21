«Ростов» может сразу вылететь, «Локомотив» опасен для «Спартака». В Кубке России – напряжённые матчи

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сегодня, 09:26

Фаворита нет ни в одной из пар.

«Ростов» – «Урал»

Предсказать исход противостояния крайне сложно – слишком много вводных, которые могут повлиять на результат. Но с уверенностью можно сказать, что южане – не абсолютные фавориты в этом поединке.

«Шмели» давно оттолкнулись от той ситуации, в которой находились прошедшим летом. Летние трансферы оказались крайне удачными – пришедшие игроки быстро адаптировались к требованиям Виктора Ганчаренко. Игроки, которые находились в команде не первый год, настолько же оперативно приняли нового наставника – и на выходе получилась космическая осень (11 матчей без поражений).

Теперь непонятно, сможет ли «Урал» продолжить набранный ход. Прежде всего потому, что коллектив проводит первые полноценные сборы под руководством Ганчаренко – и его требования, вероятно, будут отличаться от тех, что предъявлялись осенью. Наставник сам отмечает, что на первых порах важнее придать игрокам уверенность за счет результата, а затем внедрять свой стиль.

Ростовчане первую часть сезона завершили тоже уверенно, хотя для них она складывалась более стабильно. К тому же с командой не первый год работает Валерий Карпин – и его подопечные растут вместе с ним. На данном этапе можно говорить, что в четвертьфинале Кубка класс будет за «Ростовом», а импульс и эффект «кота в мешке» — за уральцами. Если Ганчаренко успешно перешел к внедрению своих идей в екатеринбургский коллектив, они создадут немало проблем ростовчанам.

«Локомотив» – «Спартак»

В текущем положении дел больше верится в победу «Спартака», правда, такой расклад нередко оборачивается «красно-белым» во вред. «Локо» похож на «Урал» в том плане, что изменения в команде происходят прямо по ходу сезона. Только если в клубе из Екатеринбурга эффект от них мы увидеть успели, то в случае с москвичами ничего неясно.

От старой системы в «Локомотиве» не осталось ничего. Новый вектор развития (российская молодежь), новый менеджмент, новый главный тренер, новые исполнители. К очередному столичному дерби «железнодорожники» подходят без Джирано Керка, Тина Едвая, Педринью и Марка Мампасси, зато с Сергеем Пиняевым, Максимом Глушенковым, Ильей Лантратовым, Херманом Конти, Игорем Смольниковым и Артемом Дзюбой. Двое последних выбиваются из клубной стратегии, но смысл в их приобретении тоже есть (об этом писали ранее).

Гильермо Абаскаль экспериментирует со «Спартаком» этой зимой – придумывает новые роли для новобранцев, пытается сбалансировать проблемные линии. На предсезонных турнирах «красно-белые» смотрелись легко и быстро принимали решения в продвижении мяча, так что за их форму перед продолжением сезона волноваться не стоит. К тому же новобранцы – Кейта Бальде (осенью сыграл лишь раз), Томаш Тавареш и Алексис Дуарте – очень помогут в Кубке. Шамара Николсона, Александра Селихова и Александра Соболева мы в этом турнире увидим нескоро.

«Крылья Советов» – «Динамо»

Чувствуется недосказанность в итогах первой части сезона для самарцев. Команда Игоря Осинькина оказалась на 11-м месте в РПЛ , что гораздо ниже их настоящих возможностей (не реализовали много моментов). При этом «Крылья» еще и лишились своих молодых лидеров – Глушенков и Пиняев ушли в «Локомотив». Да, зимой селекционеры провели точечное усиление (Бенжамин Гарре – на позицию Сергея, Владимир Писарский – на место Максима), но такая ротация бьет по сыгранности. При этом по первым выступлениям Писарского за новую команду можно сказать, что к повторению судьбы Агаларова он не близок.

«Динамо» ушло в отпуск на позитивной ноте, хотя на адаптацию к новому главному тренеру Славише Йокановичу ушло куда больше времени, чем изначально предполагалось. В товарищеских матчах нет причин для беспокойства – «бело-голубые» потерпели одно поражение в четырех встречах. Зато опасение внушает зимняя трансферная кампания. Острых кадровых проблем в команде нет, хотя все равно провисают позиции опорника и правого вингера, не хватает еще одного центрбека для полноценной ротации.

ЦСКА – «Краснодар»

Видимо, Владимир Федотов дал «армейцам» большую нагрузку на сборах – они не так активны и не так быстро принимают решения при развитии атаки, в последних 4 контрольных встречах – только одна победа. При этом нынешний этап для наставника «красно-синих» — ключевой. Москвичи выступили не сильно лучше, чем при Алексее Березуцком, а тот за эти показатели был уволен. Вряд ли руководство захочет топтаться на месте. Между тем по-прежнему нет конкурента для Федора Чалова – проводить ротацию на острие атаки с Антоном Заболотным в виде запасного варианта не будет эффективно.

На остальных проблемных позициях Федотову по силам найти решение. Кучаев и Обляков периодически выходили под нападающим вместо Карраскаля и Медины. Они же способны быть сменщиками для Мухина, Мендеса и Зделара в полузащите. В центр обороны приобрели Илью Агапова, лидера «Пари НН» — он, скорее всего, попадет в старт к Роше и Дивееву.

Крайне интересно будет посмотреть на облик «Краснодара» под руководством Владимира Ивича – специалист возглавил команду зимой, в этот же период удалось подписать Кади Борхеса и Мосеса Давида Кобнана, также из аренды вернулся Хуниор Алонсо. По подбору игроков «быки» не стали слабее, хоть и отправили по арендам Бородина, Манелова и Якимова. Вопрос в том, как южане вынесут высокие нагрузки на зимних сборах и как быстро наберут форму – требования 45-летнего серба явно будут отличаться от принципов Александра Сторожука.