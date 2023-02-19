Впереди самая тяжёлая часть сезона. А в трёх чемпионатах всё ещё есть вопрос относительно чемпиона

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сегодня, 09:56

Сразу три клуба неожиданно начали буксовать.

После мундиаля ПСЖ потерпел 5 поражений и подпускает к себе конкурентов

В Париже сгущаются тучи над главным тренером ПСЖ Кристофом Гальтье. После окончания чемпионата мира и рестарта клубного футбола его подопечные успели потерпеть поражения в трёх турах Лиги 1, вылететь из Кубка страны, а также проиграть домашнюю встречу 1/8 Лиги чемпионов против «Баварии», что ставит под большой вопрос продолжение участия в этом турнире.

Помимо всего прочего, в раздевалке сейчас не самая здоровая атмосфера. Звездные игроки сомневаются в методах тренировок Кристофа Гальтье, обвиняют в фаворитизме и в использовании устаревших тактических наработках. На фоне возможного ухода француза и свободного Зинедина Зидана появляется все больше слухов о назначении нового главного тренера в межсезонье. Учитывая то, что Зизу уже давно отправляют на тренерский мостик ПСЖ , неудивительно, что и у него самого спрашивают о дальнейших планах:

Я по-прежнему хочу снова тренировать. Сейчас у меня есть свободное время, но я не знаю, сколько это продлится. Сейчас время есть, возможно, оно есть до июня, но также все может быстро измениться.

Кроме того, нагнетается обстановка и конфликтами внутри клуба. В перерыве матча с «Монако» произошла ссора Неймара и Маркиньоса со спортивным директором клуба Луишем Кампушем. Сообщается, что Кампуш выразил недовольство игрой ПСЖ , резко высказавшись в отношении некоторых футболистов. После матча Неймар подтвердил информацию.

Положение бразильца, к слову, тоже находится на довольно шатком уровне. Руководство клуба уже подыскивает варианты для нападающего на ближайшее лето, хотя сам игрок хочет остаться, он показал это тем, что провел 6 матчей с травмированным голеностопом, поскольку в команде на него рассчитывали.

Все вышеперечисленное лишь ослабляет лидеров чемпионата Франции и позволяет «Марселю», «Монако» и даже «Лансу» надеяться на повторные осечки парижан. К двадцать четвёртому туру расстояние между первым и вторым местом в 5 очков не кажется таким недосягаемым, а претенденты на первую строчку вполне оправданно ими являются. В ближайших матчах ПСЖ предстоит сыграть с «Лиллем» и «Марселем». В случае, если в этих играх будут потеряны очки, разговоров об интриге в чемпионате станет еще больше.

«Бавария» неожиданно для себя может упустить чемпионство

После возобновления клубного сезона мюнхенцы чаще теряют очки, чем побеждают. В шести турах Бундеслиги на счету «Баварии» 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение. При этом предыдущее поражение команды произошло аж в сентябре прошлого года.

В 21-м туре мюнхенцы играли против «Боруссии» из Гладбаха. Перед матчем у оппонентов было равенство побед и поражений с лета 2011 года, но теперь в очных противостояниях за последние 11,5 лет лидируют «жеребцы». Им снова удалось победить «Баварияю», теперь беспроигрышная серия против немецкого гранда составляет 5 матчей.

Из-за потерянных очков интрига все нарастает. Ближайшие преследователи действующих чемпионов – «Унион» и дортмундская «Боруссия». Они набрали потрясающий ход. Обе команды еще не теряли очки после возобновления чемпионата, что создало очень интересную ситуацию. Уже в этом туре берлинский клуб может обогнать «Баварию», а дортмундцы догнать ее. До конца турнира еще 13 туров, за это время может произойти все что угодно.

Однако не стоит забывать, что «Бавария» всегда остается сама собой и все еще является фаворитом в борьбе за чемпионство. Зимой клуб неплохо усилился, купив на замену травмированному Мануэлю Нойеру Яна Зоммера, подписав Блинда из «Аякса» на полгода, а также взяв в аренду Канселу.

Вся борьба между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» еще впереди

В Англии идет острая конкуренция не только за еврокубковую зону, но и за лидерство в чемпионате. «Канониры» вряд ли могут занести в свой актив последние полтора месяца. Команда потерпела 3 поражения, сыграла вничью с «Брентфордом» и подпустила на довольно близкое расстояние «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Одна из потерь произошла в очном противостоянии с конкурентом, что было особенно болезненно. «Арсенал» не смог ничего противопоставить «Сити» на «Эмирейтс». Казалось, что дальше подопечные Гвардиолы будут только набирать ход, как это было в сезонах, когда им приходилось догонять «Ливерпуль». На это рассчитывают и сами игроки «голубых». Джек Грилиш после победы над «Арсеналом» был воодушевлен, но и признал то, что хозяева были лучше:

Не думаю, что мы играли в свой лучший футбол, «Арсенал» был лучше, если честно. Люди знают, что в последние годы «Сити» всегда выдает какую-то победную серию. Так было на прошлое Рождество, и мы надеялись повторить нечто подобное после ЧМ -2022. Мы теряли очки в некоторых матчах, но теперь должны выдать серию – и я чувствую, что она на подходе.

В 24-м туре к счастью для лондонцев отрыв увеличился – «Арсенал» сделал камбэк в матче с «Астон Виллой», а «горожане» неожиданно потеряли очки в Ноттингеме. Интересно и то, что в текущем сезоне «Сити» столкнулся с некоторыми проблемами. Лишь однажды серия доходила до 3 побед подряд – в середине осени. С тех пор победные серии достигали лишь 2 матчей, а с учетом сложившейся обстановки, «горожане» не могут позволять себе терять очки.

На данный момент «канониры» опережают «Сити» на 2 очка, имея матч в запасе, который будет сыгран уже на следующей неделе. После мидвика в конце февраля количество сыгранных туров выровняется и высчитывать потерянные очки уже не придется.