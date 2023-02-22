«Ливерпуль» хватило на 25 минут. «Реал» разнес «красных»

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сегодня, 01:47

Силы покинули команду Клоппа.

Движение – жизнь

Когда в чемпионате все потеряно, а сезон в целом выдается кризисный, но в твое мастерство и чудо Лиги чемпионов все верят, можно сделать ставку именно на этот турнир, зарядиться как на матч всей жизни и выйти грызть землю. «Ливерпуль» именно с таким настроем вышел на игру против «Реала», который на старте выглядел профессором, вышедшим решать задачку, на которую ему отведено три часа. «Ливерпуль» дернул так, словно ему дали 15 минут на сворачивание вех гор.

В первые минут 25 игры казалось, что мы смотрим «Ливерпуль» того самого, лучшего образца. С этим конским прессингом, не позволяющим поднять голову и свободно сделать вдох, с этим сумасшедшим движением роботов, а не людей. Перетоптали и смяли мадридцев. Гол на четвертой минуте мало того, что удивителен своей скоростью, но и забит был шикарно, пяткой. Помнил ли кто-то о нем после финального свистка? Нет.

Да и второй гол стал результатом прессинга, который ввел в замешательство Куртуа. Опытнейший бельгиец совершил детскую ошибку и подарил мяч Салаху. Мог ли тогда грустный и раздосадованный Тибо подумать, насколько иными станут его ощущения после финального свистка? Нет. Кажется, даже поклонники «Реала» в тот момент грешили мыслью о том, что мадридцы турнир покинут уже быстро.

Тот же центр поля, который потом провалит немало атак «Реала», в первой половине стартового тайма разрывал и подавлял, поддерживаемый пружинистой атакой и агрессивной обороной. Это движение и сделало фирменный стиль Клоппа, сделало «Ливерпуль» Юргена узнаваемым и успешным. Но есть одно «но». «Ливерпуль» нынешнего сезона играть так может только эпизодически. И даже в последних успешных матчах «красные» давали соперникам шанс. А «Реал» — не та команда, которой много моментов нужно для спасения.

Режим «Вини»

Рассуждая о переломе в игре, люди в зависимости от степени внимательности, вкусовых предпочтений и личных предубеждений, будут цепляться за различные эпизоды второй части первого тайма. Пойдем по порядку. А там у нас гол Винисиуса, который взялся буквально из ниоткуда. К моменту этого гола у «Реала» ничего не было, он уступал в движении во всех линиях. Но бразильцу удался классный обводящий в нужный момент – и это чистое мастерство исполнителя.

Впрочем, даже этот гол ситуацию не переломил сразу. «Ливерпуль», возможно, почуял неладное, стал чуть осторожнее, вспомнив, как умеет ошибаться. И, может быть, игра перешла бы в более размеренное и тактическое русло. Но не менее великий вратарь, чем Куртуа, решил в том же матче ответить Тибо любезностью.

Вынос Алиссона в ногу Винисиусу стал чудовищной ошибкой, которая психологически подкосила «красных». Незадолго до этого они могли забить и третий, когда Эдер вынес почти с ленточки. А тут растратили все превосходство на пустом месте. У «Реала» к тому моменту был какой-то мизерный xG, на который в современном мире принято молиться. Равный счет на табло казался несправедливым по своей сути. Но не будем вдаваться в банальности наподобие рассуждений о реализации шансов.

Еще один важный для перелома игры эпизод произошел между голами Винисиуса. Это замена Алабы на Начо. Давид получил травму, что само по себе досадно. Но именно его фланг полностью подавлялся Салахом и Трентом, там «Ливерпуль» находил наибольшее игровое преимущество. Начо сразу после выхода более-менее заткнул эту брешь, и это тот случай, когда нет худа без добра. «Ливерпуль» лишился не только психологической уверенности, но и лазейки, найденной в начале матча.

Режим «Бензема»

Очевидно, в перерыве яркий Клопп не сумел подобрать нужных слов для того, чтобы команду снова зарядить на то, чтобы начать битву с начала. А вот Анчелотти подобных зарядов и не требовалось. Он волей-неволей натренировал «Реал» на такие сценарии еще в прошлом сезоне Лиги чемпионов. И с самого начала, даже со счета 0:2 для мадридцев не стояло какой-то сверхъестественной задачи. Да, у «Ливерпуля» тоже бывали спасительные сценарии. Но той команде хватало сил на «гегенпрессинг» не на 25 минут, а на 90 с лишним. Этой команде – не хватает.

«Реалу» не требовалось разыгрывать какие-то бешеные комбинации, совершать невероятные рывки или исполнять дикие удары. Мадридцы даже в своем размеренном режиме, символом которого является умиротворяющее выражение лица Бензема, без лишнего нажима находили бреши в построениях «Ливерпуля». А тот утратил подвижность в середине поля, где Байчетич и Фабиньо стали все проигрывать, в том числе упуская голевые атаки «Реала».

Утратил плотность и в обороне, а вместе с тем и концентрацию. Фол Гомеса сам по себе стал следствием этого. А то, как штрафной разыграли, только усугубил картину. «Красных» «развели» как детей. И великий ван Дайк смотрел в спину забивающему Эдеру. «Ливерпуль» выглядел рыхлой конструкцией. Тот же объект, который был монолитным кирпичом, отдавливающим пальцы сопернику в первом тайме, превратился в покрашенную мягкую губку, легко протыкаемую и продавливаемую одним пальцем. Невероятное преображение, которое в целом случилось с командой Клоппа за сезон.

На контрасте, напротив, будто бы проспавший первую часть игры Бензема теперь вспомнил о роли палача и прикончил надежду «Ливерпуля» дублем в хладнокровном стиле. Конечно, мы помним эти героические подвиги «красных». Мы помним, как «Реал» сам умеет ошибаться. Но как-то с трудом верится, что «Ливерпуль» сможет найти в себе силы в Мадриде сыграть весь матч так, как делал это на «Энфилде» всего 25 минут.