У четырёх клубов РПЛ новые тренеры. Бердыеву и одногодку Месси устроят «горячий приём»

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сегодня, 15:20

Неудачники первой части сезона с новыми боссами.

Бердыев в «Сочи»

Команда может заиграть иначе под руководством опытного тренера. Хотя до официальных матчей понятия не имеем, в какой сейчас форме сам Курбан Бекиевич. Тем более, зимой от футбола отвлекло заявление в полицию от девушки Нобоа. Кевиам Касо утверждает, что Кристиан ударил ее более десяти раз. Якобы не впервые так поступил. Нобоа всё отрицает, но помним историю Гринвуда. Хавбек МЮ грубо обращался с девушкой, лишь спустя месяцы упросил ее забрать заявление о домашнем насилии. Зато видим реакцию МЮ , где знают правду. Тен Хаг не хочет иметь ничего общего с молодым футболистом. Тем более, в «Аяксе» Эрика подставили Овермарс и Богард. Директор и ассистент домогались женщин, работавших с клубом. Также оставим в стороне глупости, вроде заявления Быстрова о «накаченных губах и попе». Если скандал скажется на моральном состоянии Нобоа, то задача Бердыева утяжелится в разы. Юсупов напомнил, что у «Сочи» много возрастных игроков. Им сложно входить в сезон после нагрузок. Бывшая команда Федотова много пропускала, была зависима от голов Нобоа, зато имеет в распоряжении двух не старых форвардов – Мелкадзе и Сарвели, и неплохих латералей. Бердыев не тот, что раньше. Но первых соперников, ЦСКА , «Оренбург» и «Факел», за зиму выучил. Много общается с игроками «Сочи», объясняет тактику. Гаранин не такого высокого класса. Ставим на то, что у южан будет меньше тактических ошибок, чем осенью.

Ивич в «Краснодаре»

«Горожане» — соседи «Сочи» в таблице. Хотя «Краснодар» пропустил на пару мячей меньше, заслуги в этом линии обороны нет. Сафонов выручал чаще всех в РПЛ . Благодаря вратарю поражений не больше, чем побед. Но у клуба из Краснодара состав намного мощнее. Нет смысла смотреть на результаты и наполнение товарищеских матчей. Зато на результаты «Краснодара» точно повлияет игра защитника Алонсо – команде важно успокоиться без мяча, хавбека Кади приобрели, потому что Ивич хочет создать для Сперцяна идеальные условия в середине поля. Да и Кобнана в атаку взяли не просто так. Олусегун радовал, но второго темпа не хватало, если изначальный план Сторожука не работал. Хотя календарь сложнейший – стартуют в Кубке против ЦСКА , а дальше три матча против клубов из Москвы в чемпионате, у Ивича есть шанс представить другой «Краснодар». Осенью не был реализован потенциал этого состава. А поскольку зимой появились два новичка, а еще вернулся из аренды Алонсо, то нашлись новые аргументы. И не ушли старые, Сафонов и Сперцян не бросили «Краснодар» зимой. Будут показывать себя потенциальным покупателям.

Горлов в «Пари НН»

«Енисей», который Горлов тренировал, идет на четвертом месте в Первой лиге. Команда в четырех пунктах от второй строчки и в трех очках от «Рубина», откуда уволили Слуцкого. Леонида Викторовича в будущем ждем в одном из клубов РПЛ , хотя понятно, что пока его карьера тренера на паузе. Все интересные посты заняты. А в команду, вроде «Пари НН», ему вряд ли хочется, ведь нет гарантий финансирования и скудные ресурсы. А вот Горлов в 35 лет рад получить шанс в РПЛ . Воспитанник академии ЦСКА не смог стать профессиональным игроком. Зато одногодок Месси (на один день старше, чем Лионель) успел поработать в Литве и Латвии. Он сменил несколько клубов низших лиг, а после Галактионова в Нижнем Новгороде снова поставили на молодого специалиста. Это опасный эксперимент, ведь «Пари НН» не «Спартак». Но стоит поддерживать молодых российских специалистов. Горлов зимой потерял Агапова и Милсона, но взял на роль «деда» Глушакова и нашел парочку игроков в низших лигах. У «Пари НН» есть шанс спастись через стыковые матчи. Калинский, Сулейманов, Майга, Гойло, Масоэро и Гоцук в заявке. Если не будет конфликтов между молодым тренером и командой, «Факелу», «Химкам» и «Торпедо» не завидуем – именно эти клубы рискуют оказаться на дне таблицы в итоге. Особенно если сами начнут менять тренеров после весенних неудач.

Галактионов в «Локомотиве»