«Анже» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» — «Лион», который состоится 25 февраля 2023 года

«Анже»

«Анже» продолжает разочаровывать болельщиков, набрав всего лишь два балла в пяти турах чемпионата Франции. В активе клуба десять очков, а отставание от ближайшего соперника составляет уже восемь баллов. Коллектив является главным кандидатом на вылет из Лиги 1 и исправить такую ситуацию будет очень сложно. Матч против «Лиона» будет сложным, а хозяевам очень важно именно победить.

18 февраля «Анже» проиграл на выезде «Страсбуру» (1:2), а 12 числа сыграл вничью с «Осером» (1:1).

«Лион»

«Лион» стал реже проигрывать, однако в некоторых матчах команда продолжает ошибаться, что не дает ей подняться выше нынешнего девятого места. Сейчас клуб имеет в своем активе 38 баллов и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В выездном матче с последней командой Франции болельщики будут ждать от гостей только победы, которая возможно поможет подняться выше по турнирной таблице.

17 февраля «Лион» проиграл на выезде «Осеру» (1:2), а 12 числа на своем поле смог одолеть «Ланс» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Анже» – 5

Ничья – 4

Победит «Лион» – 1.65

Статистика

«Анже» выиграл один матч из последних десяти в основное время

«Лион» одержал шесть побед в последних десяти поединках

«Анже» проиграл четыре из пяти последних матчей «Лиону»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. «Анже» слишком слабый и даже на фоне нестабильного «Лиона», практически не имеет шансов набрать очки. Прогнозируем победу гостей в этом противостоянии.