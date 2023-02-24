Очередное лондонское дерби – в 25-м туре АПЛ. «Шпоры» принимают «Челси», «Фулхэм» в погоне за топ-5

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сегодня, 19:20

А «Ливерпулю» надо реабилитироваться за провал в ЛЧ .

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» пропустят матчи 25-го тура Английской Премьер-Лиги – так как командам предстоит 26 февраля разыграть Кубок Лиги, их встречи в чемпионате перенесены на другие даты. Но в остальном изменений в календаре АПЛ на эти выходные не предвидится.

«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»

- «Дачники» в потрясающей форме и не дают командам из зоны еврокубков права на ошибку. Без поражений в последних 3 турах они все ближе подбираются к 5-й строчке – отставание от «Ньюкасла» составляет лишь 3 балла и может быть нагнано уже по итогам предстоящего тура.

- Перед «волками» задачи гораздо проще – оторваться от зоны вылета. Разрыв также в 3 очка, только вот 0:1 от «Борнмута» в прошедшие выходные вселяет больше опасений, чем надежд.

«Вест Хэм» — «Ноттингем»

- «Молотобойцы» не могут преодолеть наметившийся спад – с возобновления чемпионата подопечные Дэвида Мойеса смогли обыграть лишь «Эвертон» в конце января, после чего дважды сыграли вничью и уступили «Тоттенхэму». Положение «Вест Хэма» не такое бедственное потому, что для выхода из зоны вылета команде не хватает 1 балла и осечки конкурента.

- «Ноттингему» не повезло попасть на МЮ в полуфинале Кубка Лиги – манкунианцы без труда расправились с соперником. Зато сейчас «лесники» могут сконцентрироваться на АПЛ . За счет 5-матчевой серии без поражений они далеко от борьбы за выживание, тем более в поединке с «Ман Сити» сенсационно получилось спасти ничью.

«Лестер» — «Арсенал»

- На фоне феноменальной осени отрезок «канониров» с конца января по середину февраля смотрится ужасающе – два поражения от «Сити» (одно из них – в Кубке), еще одно – от «Эвертона», ничья с «Брентфордом» и упущенное 1-е место. Позже лондонцы успели воспользоваться осечкой «горожан» с «Ноттингемом» и вернули себе лидерство, но тревожный звоночек уже прозвучал – «небесно-голубые» сохраняют шансы обогнать «Арсенал» в борьбе за чемпионство.

- Приостановить набравший ход «Лестер» удалось лишь недавно – «Юнайтед» в домашних стенах одержали уверенную победу. У «лис» нет внутренних резервов, чтобы прорваться в еврокубки за оставшееся время. Зато возможность сенсационно переиграть «Арсенал» есть – недавно так поступил полумертвый «Эвертон».

«Лидс» — «Саутгемптон»

- Сначала из зоны вылета выбрался «Лестер», затем по этому пути последовали «Ноттингем», «Вулверхэмптон» и «Эвертон». «Лидс» и «Саутгемптон» — команды, которые занимают по итогам 24 туров 19-е и 20-е места соответственно. Предстоящая встреча – бой за 6 очков и право последовать по пути вышеперечисленных команд.

- При этом «Лидс» пробил самое дно совсем недавно. Клуб отказался от главного тренера Джесси Марша, а сменивший его Хавьер Гарсия нигде не добивался больших успехов.

- «Саутгемптон» идет на последнем месте с 17-го тура, да и показатели команды не сильно лучше, чем у противника: у тех с декабря 4 ничьих и 4 очка, а в активе «святых» — 2 победы и 6 очков. Правда, последняя – над «Челси», что вселяет уверенность.

«Эвертон» — «Астон Вилла»

- Благодаря победе над «Лидсом» «ириски» выбрались на 16-ю строчку в АПЛ , но напряжение в команде остается – отрыв от «Вест Хэма» из зоны вылета составляет лишь 1 балл.

- «Астон Вилла» Унаи Эмери не смогла отобрать очки у бывшего клуба испанца – «Арсенал» дважды возвращал равенство на табло, после чего автогол Мартинеса и мяч Мартинелли принесли «канонирам» победу. Общая статистика «Виллы» чуть лучше – до трех поражений кряду была 4-матчевая серия с набранными очками в чемпионате.

«Борнмут» — «Манчестер Сити»

- Напряженный график «горожан» дает о себе знать – после победы над «Арсеналом» «Сити» потерял очки с «Ноттингемом» и упустил победу над «Лейпцигом» в ЛЧ . «Небесно-голубые» провели 3 матча за 7 дней – и до конца февраля такой темп сохранится.

- Поэтому у «Борнмута» и появляется минимальный шанс – из кубковых турниров команда вылетела и с того момента набрала очки в трех из четырех встреч. Времени на отдых у «вишен» было больше.

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

- 4 ничьи за 5 последних игр – какой-никакой, но показатель, «Пэлас» не собирается отдавать привычное для себя 12-е место. Правда, на этот раз соперник у «орлов» грозный и крайне мотивированный.

- Сложно представить, что результаты «Ливерпуля» могут быть еще хуже – во вторник мерсисайдцы крупно уступили принципиальному сопернику, мадридскому «Реалу» в 1/8 финала ЛЧ . Вели 2:0 уже к 14-й минуте, но по итогам 1-го тайма упустили преимущество, а во втором пропустили еще 3 мяча. Шансы на камбэк крайне малы, шансы на последний доступный трофей ускользают, а душу греют лишь 2 победы в предыдущих турах чемпионата. Хотя даже так, по последним данным, боссы «красных» продолжают верить в Юргена Клоппа и готовы выделить деньги на летние трансферы.

«Тоттенхэм» — «Челси»

- Матч тура по вывеске, но не по сути. «Аристократы» играют из рук вон плохо, а последняя победа датируется серединой января. В предыдущем туре лондонцы уступили клубу с последнего места в АПЛ (0:1 от «Саутгемптона») и рискуют выпасть из топ-10.