Хвича и Осимхен снова сделали результат для «Наполи». Шансов у «Айнтрахта» осталось мало

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сегодня, 14:09

Ответный матч вряд ли принесет серьезные проблемы неаполитанцам.

«Айнтрахт» хорошо подготовился, но этого хватило лишь на полчаса

Первоначальный план немецкого клуба имел серьезное право на существование. Команда из Франкфурта вышла по формации 5-4-1 и действовала в среднем блоке, действуя при этом слаженно и быстро. Особое внимание немцы уделили центру поля и опекали полузащитников «Наполи» с наибольшим старанием.

Неаполитанцы, в свою очередь, не наглели и не давили, опасаясь молниеносных контратак «Айнтрахта», в которых они так хороши. С первых минут «Наполи» завладел мячом – до перерыва процент владения был равен 70%. Причиной тому послужил отказ немцев от высокого прессинга и свободное распоряжение мячом центральных защитников гостей. Давление на игроков с мячом начиналось в тот момент, когда они пересекали среднюю часть поля, что значительно затрудняло создание пространства и сковывало действия в финальной трети для «Наполи».

Оборонительная пятерка «Айнтрахта» хорошо контролировала всю ширину поля. Гости в ответ на это пытались выманивать футболистов хозяев частой сменой позиций, но в первые полчаса это успеха не приносило, к тому же был риск создания свободной зоны для контратаки хозяев. В очередной раз неплохо себя показывал лидер немцев Рэндал Коло, создававший наибольшее напряжение среди футболистов оборонительной линии «Наполи».

Выжидательная позиция подопечных Спаллетти принесла свои плоды. Это отметил и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо после встречи:

Они хорошо начали, но потом мы прибавили и стали больше владеть мячом. Знали, что это было очень важно, и сумели поймать нужный ритм.

Хозяева начали терять концентрацию в последние 15 минут первого тайма. Неаполитанцы дождались погрешностей в обороне «Айнтрахта» и начали ими пользоваться. Сначала возник спорный момент с попаданием мяча в руку игрока хозяев, а спустя несколько минут у «Наполи» все же появилась возможность пробить одиннадцатиметровый.

Голкиперу Кевину Траппу удалось отбить пенальти от Хвичи, но подуставшая оборона «Айнтрахта» уже начала сбоить и позволять «Наполи» слишком многого. После одного из своих выпадов на половину поля гостей хозяева сами пропустили ответную атаку и Осимхен забил свой 20-й гол в текущем сезоне. Результативную передачу на нигерийца отдал Лосано. Еще через несколько минут у этой связки снова появилась возможность взятия ворот, но боковым арбитром был зафиксирован офсайд, и болельщики «Айнтрахта» смогли выдохнуть на некоторое время.

Ведущие роли в матче были отведены лидерам нападения команд

Вскоре после начала второго тайма хозяева остались вдесятером. Лучший игрок «Айнтрахта» в этом сезоне Рэндал Коло, стремясь вернуть потерянный мяч, наступил на голеностоп игроку «Наполи» и заработал довольно спорную красную карточку. Решение арбитра вызвало некоторые споры, поскольку намерения сыграть в ногу защитнику у француза не было.

Потеря Коло стала очень серьезной для немцев и в оставшееся время их задача состояла в том, чтобы пропустить наименьшее возможное количество голов. Но на сцену вышел Кварацхелия. Он стал автором голевой передачи, ловко отдав пас пяткой на набегавшего Ди Лоренцо.

Ассист в матче с «Айнтрахтом» стал для Хвичи четвертым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, и теперь он делит лидерство в списке лучших ассистентов вместе с Лео Месси и Диогу Жотой. При этом Кварацхелия стал первым игроком в истории своей команды, набравшим четыре результативные передачи за сезон ЛЧ . Грузин находится в невероятной форме и отличается полезными действиями у чужих ворот уже шесть матчей подряд.

Лучшим игроком встречи по версии УЕФА стал мексиканский вингер «Наполи» Ирвинг Лосано, который также отметился голевой передачей, попадал в каркас ворот перед эпизодом с назначенным пенальти и был самым ярким игроком на поле.

«Айнтрахт» не желает мириться с поражением, но в Неаполе придется туго

Потеряв в первом матче Коло, немецкий коллектив практически лишился шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер не теряет надежд на гостевую встречу:

Мы просто должны меньше ошибаться. Но на гостевой матч мы не поедем как туристы. Если забьем первыми и поведем в счете, то они, возможно, занервничают, и при таком развитии событий у нас появится шанс.

Европа уже знакома с тем, как команда из Франкфурта способна отправляться на выезд. В прошлый раз от них неплохо пострадала «Барселона» Хави, когда немецкие болельщики заполонили «Камп Ноу» и создали в Каталонии домашнюю для своих игроков атмосферу.

С «Наполи» это вряд ли получится провернуть, да и сами итальянцы находятся сейчас на совсем ином уровне относительно той «Барселоны» – итальянцы выиграли 8 из 9 последних встреч, забив за этот промежуток 23 мяча и пропустив лишь 4 гола. Единственная потеря очков состоялась в домашней встрече против «Кремонезе», когда гости смогли свести результат к ничьей и забить 2 мяча.

В текущем сезоне «Наполи» потерпел лишь 2 поражения. Одно из них в первом матче после мундиаля против «Интера» – миланский клуб одолел лидера чемпионата с минимальным счетом 1:0. А второе в групповом этапе Лиги чемпионов на выезде в Ливерпуль – «красные» забили 2 безответных мяча подопечным Спаллетти. Задача для «Айнтрахта» будет непомерно сложной. В особенности при отсутствии Рэндала Коло.