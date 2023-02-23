1/16 Лиги Европы не обойдётся без сюрпризов. Борьба в некоторых матчах развернётся нешуточная

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сегодня, 12:56

Кажется, мы можем потерять несколько топ-клубов.

Скромный «Нант» вполне способен «щелкнуть» по носу «старую синьору», схожая ситуация и у «Мидтьюлланда»

После наложения санкций на «Ювентус», команда чуть было не потеряла уверенность в себе. И если в Серии А дела еще могут быть налажены, то в Лиге Европы картина не самая лучшая. В первом матче оппоненты сыграли 1:1 в Турине, что позволяет французскому коллективу диктовать свои условия на собственном поле.

Ничейный результат в Италии сам по себе стал огромной неожиданностью для любого любителя футбола. «Нант» нанес лишь 1 удар в створ, воплотив его в гол. В ответной встрече на стороне французского клуба родные стены, где они выступают вполне неплохо – «Нант» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома.

Скорее всего, «старая синьора» возьмет свое и выйдет в 1/8 Лиги Европы, но абсолютно исключать развития событий, при котором итальянцы не смогут разбить автобус соперников тоже не стоит.

Аналогичным образом развернулись события между португальским «Спортингом» и датским «Мидтьюлландом», которые сыграли 1:1 в Лиссабоне. На протяжении всей встречи хозяева были опаснее, но смогли реализовать один из своих моментов лишь на 94-й минуте. Теперь у датского коллектива есть козырь в рукаве в виде домашних стен и шанс сделать одну из сенсаций 1/16 финала турнира.

«Монако» должен взять свое и пройти «Байер» после гостевой победы

В первом матче, который состоялся в Леверкузене, было обилие голов. И недаром – обе команды в этом сезоне любят не только забивать, но и пропускать. Однако дела в своих чемпионатах у клубов идут совершенно по-разному. «Монако» может подобраться к лидирующему ПСЖ , если парижане продолжат терять очки, в то время как немецкий коллектив сталкивается с серьезными проблемами и, скорее всего, останется без еврокубков на следующий сезон.

«Байер» смотрелся лучше «Монако» и имел больше шансов для взятия ворот. Монегаскам удалось забить на первых минутах, шокировав «Байер», но в какой-то момент они упустили преимущество, и немцы вырвались вперед. Сделав несколько замен «Монако» вернулся в игру и сравнял счет, а уже под занавес встречи добил соперника.

В матче, который состоится в Монако так же стоит ожидать обилие голов и игру двух примерно равных оппонентов. Подопечные Хаби Алонсо вряд ли едут в Княжество с мыслями о том, что все потеряно, но форма команд на протяжении всего сезона все же на стороне хозяев поля, которые должны в итоге пробиться в 1/8.

«Рома» Моуриньо была опаснее в Зальцбурге, но рискует пролететь мимо 1/8 финала

Первый матч противостояния завершился победой австрийского «Ред Булла» на домашней арене. Единственный гол встречи был забит ближе к финальному свистку – на 88-й минуте. На протяжении всей игры инициатива переходила от одной команды к другой, но моменты были опаснее у римлян – они набрали 1,76 по xG, в то время как у австрийцев показатель был равен 0,83.

В ответном матче в пользу «Ромы» будут говорить родные болельщики – на «Олимпико» команда побеждает в 4 последних играх и, учитывая то, что в первой игре клуб имел более опасные моменты и пропустил совершенно необязательный гол, можно ожидать, что сегодня они будут действовать более остро и чаще идти в атаку, так как им необходимо побеждать с разницей в два мяча, чтобы пройти в следующую стадию Лиги Европы в основное время.

«Севилья» не оставила шансов ПСВ , но и «Аяксу» придется несладко

Подопечные Хорхе Сампаоли отправляются в Нидерланды в приподнятом настроении – команда одолела своего соперника без какого-либо сопротивления и намерена выйти в 1/8 Лиги Европы.

Упор андалусийцев на еврокубок можно понять, ведь в национальном чемпионате дела у клуба складываются не лучшим образом. Практически на протяжении всего сезона «Севилья» находилась в нижней части таблицы и только сейчас начала выправлять положение. Однако шансы на попадание в топ-6 Испании уже отсутствуют – до идущего на 6 месте «Райо Вальекано» 7 строк и 9 очков.

У ПСВ дела в чемпионате тоже складываются не лучшим образом. Голландцы находятся в борьбе за верхние строчки таблицы чемпионата и, возможно, предпочли бы разгрузить календарь, чтобы расставить приоритеты и постараться занять место в топ-2 для попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Конкуренцию в лигочемпионской зоне команде из Эйнховена составляет «Аякс», который в первой встрече 1/16 Лиги Европы сыграл нулевую ничью с «Унионом». Оба коллектива гонятся за лидерами своих чемпионатов и пытаются не ударить в грязь лицом в ЛЕ . Перед матчем в Берлине клубы набрали неплохой ход: беспроигрышная серия «Униона» составляет 8 игр, в то время, как «Аяска» – 11.

«Шахтёр» имеет хорошие шансы на выход в 1/8 финала

Мало кто мог предположить, что к ответной встрече «Ренн» будет подходить в качестве аутсайдера. На прошлой неделе «Шахтёр» смог одержать победу в матче в Варшаве и теперь имеет хорошую возможность пробиться дальше по турнирной сетке.

«Ренн», как и многие другие представители 1/16 финала Лиги Европы, находится в пылу борьбы за попадание в еврокубковую зону на следующий сезон, в то время, как у «Шахтёра» отсутствует игровой тонус, чемпионат еще не был возобновлен после зимней пазы.

Кроме того, «Ренн» не проигрывает в 13 из 14 последних встреч, а в матче против «Шахтёра» будет стараться идти в атаку, оголяя зоны за спинами защитников, чем и смогут воспользоваться «горняки».

За матчем на «Олд Траффорд» весь мир будет наблюдать с особым интересом

Первый матч, состоявшийся на «Камп Ноу» собрал большую аудиторию, чем это было сделано в любом из поединков Лиги чемпионов, что уже вызывает некоторое удивление. С другой стороны, оппоненты пребывают в невероятно хорошей форме: «Барселона» не проигрывает в 16 последних матчах, а «Манчестер Юнайтед» в 8.

«Барселона» лишилась некоторых своих лидеров перед встречей в Манчестере. Дембеле и Педри травмированы, Гави пропустит игру из-за перебора желтых карточек. В то же время у «Юнайтед» нет новых существенных потерь – за манкунианцев разве что не может выйти Кристиан Эриксен, давно получивший травму.

Скорее всего, во втором матче команды продолжат играть в той же манере, тянув одеяло на себя. «Манчестер Юнайтед» будет делать ставку на набравшего шикарную форму Маркуса Рэшфорда, а «Барселона» будет пытаться чаще контролировать мяч, ожидая ошибок соперников.