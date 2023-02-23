В МЮ ждали этого дня 15 лет. Тен Хагу важно пройти «Барселону»

1677135310

сегодня, 09:55

Вылет из Лиги Европы отбросит на шаг назад.

Хави встретил достойного оппонента

Тен Хаг поужинал с Фергюсоном. Красивый момент, связь тренерских поколений. Но есть практическая польза для Эрика от такой встречи. Именно сэр Алекс в 2008 году в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Барселону» благодаря голу Скоулза после выездной ничьей. Затем отправился в Москву и выиграл Кубок чемпионов. Затем было два проигранных финала и четвертьфиналы. Испанцы всегда побеждали.

Ничья на «Камп Ноу» прервала черную серию, но для прохода дальше в основное время МЮ нужна победа. И многое зависит от тен Хага. Хави переигрывал Анчелотти и «Реал», но мадридская команда действует не так, как «Юнайтед». Эрик пользуется классом Каземиро. Выстраивает игру в атаке, позаботился об обороне и настроил на правильную ноту Шоу и правых латералей. У Эрика получается, но судить будут по результатам. По Лиге Европы, трофеям — в воскресенье финал Кубка Лиги против «Ньюкасла», и месту в АПЛ . Путевку в ЛЧ «дьяволы» себе пока не гарантировали.

Англичане привыкли терпеть давление

«Красные дьяволы» не проигрывали на «Олд Траффорд» с сентября, когда уступили «Реалу Сосьедад» в матче, где им не хватило конкретики. Но это было с Роналду в атаке и не теми защитниками, что сейчас. Команда тен Хага обыгрывала «Арсенал», владея мячом лишь 39% времени дома. Обыгрывала «Манчестер Сити», владея мячом лишь 29% времени. Не каждый большой клуб умеет органично играть вторым номером.

Причем у МЮ прессинг агрессивнее, чем у того же «Реала». Команда Анчелотти не раскусила Хави, а у англичан другая природа. Впрочем, у тен Хага тоже бывают осечки. Теряли очки не только в Барселоне, но и против «Лидса» дома. Зато Эрик умеет делать выводы, в следующей игре с тем же соперником одержали победу. Бригада итальянского судьи Мариани в Барселоне не была на высоте, а вот МЮ с высоко поднятой головой встретил давление оппонента и гол Алонсо.

Рэшфорд и Фернандеш в полном порядке

Чтобы дальше прошла команда, которая уступает сопернику по многим параметрам, нужны лидеры в ударной форме. МЮ не тягается с «Барселоной» в готовности идти по сезону с минимумом ошибок в защите. Команда из Англии не лидирует в чемпионате, где есть «Реал» и «Атлетико». И даже в Лиге чемпионов осенью тен Хаг не играл, в отличие от Хави в сложной группе с «Баварией» и «Интером».

Но закономерный перевес «Барселоны» не отменит форму Фернандеша. Бруну отдал две голевые передачи в игре против «Лестера» на выходных. И Рэшфорд тоже красавец. Маркус забил в пятом матче подряд, на его счету 16 голов и 4 ассиста после чемпионата мира. Хотя ожидаем, что мяч будет у каталонцев, МЮ будет искать пасами португальца и англичанина. Важно, что они умеют играть самостоятельно, им не нужна идеальная работа всей линии атаки.

«Барселона» потеряла важных игроков

У Дембеле травма, но его можно заменить. А вот Педри, который попал в лазарет, и Гави, получивший дисквалификацию по сумме желтых карточек, Хави заменить не может. Рафинья и Левандовски могут выйти на поле вместе с Фати, но в центре поля без Педри и Гави другим полузащитникам не так весело. Количественно потерь у «Барселоны» немного, но у МЮ еще меньше. Из игроков оптимальной основы не будет Эриксена, но тот же Антони мог не заслужить выход в старте. В атаке также появился Вегхорст. Он нужен для тактической структуры игры тен Хага, особенно благодаря умению меняться местами с Рэшфордом, оттягиваться в середину поля. Забитцер дополнит усилия Каземиро в центре. Будут давить на Де Йонга, Кессье и третьего хавбека. Если «Барселона» не перекроет пути для контратак МЮ , то у тер Штегена начнутся проблемы.

МЮ нужнее новый финал еврокубков

Каталонцы не выигрывали европейские кубки с 2015 года. Но если не доиграются до дисквалификации из-за солидных выплат вице-президенту судейской комиссии, то будут чемпионами. Уже посчитали, что победа в Лиге Европы не компенсирует Лапорте потери от вылета из главного еврокубка. А вот «Манчестер Юнайтед» накануне продажи клуба нужно в победный финал знакомого турнира. У «Аякса» выиграли, а «Вильярреалу» уступили.

Могут назвать себя специалистами по Лиге Европы? Тен Хагу будет проще объяснить подопечным, почему им нужно расшибиться вечером в лепешку, но пройти дальше. «Барселона» тоже мотивированная, но видна разница с Ла Лигой. Хави ждал плей-офф Лиги чемпионов, для него вылет во второй еврокубок стал неприятным сюрпризом. Год назад не прошли «Айнтрахта», и чем МЮ хуже? Разве что именитостью. Каталонцы поняли, что с командой тен Хага шутки плохи, пускай это не лидеры АПЛ . Но «Челси», когда выиграл Лигу чемпионов, тоже не шел первым в чемпионате.