«Краснодар» — головоломка для Федотова. ЦСКА считают фаворитом кубковой игры

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сегодня, 19:22

Возможно, прогнозисты спешат с оценками.

Полезно узнать о ЦСКА

- Мороз – фактор, который повлияет на кубковые поединки в Москве. Обещают до -13 градусов. Измерения проведут в метре над газоном за час до поединка. Если будет не ниже -15, то у команд нет права просить о переносе матча. Будут играть, хотя на границе с адекватной для футбола температурой. Минус десять тоже холодно, газон будет тяжелым. А вот настрой чаще боевой, ведь эти соперники часто размениваются голами даже без помощи Фалькао.

- Ключевой вопрос: сможет ли сыграть Дивеев? Скорее всего, нет. Без Игоря оборона «армейцев» привыкла, ведь защитник пропустил часть сезона из-за травмы. Но с ним класса больше. Зайнутдинов тоже в лазарете. Виллиан готов, но Набабкин не второй Игнашевич. Разве что по возрасту их можно сравнивать, Сергей тоже играл долго. А вот Щенников в роли центрального защитника – так себе удовольствие для нервной системы Федотова.

- Если у «Краснодара» есть перестановки, начиная с тренерской позиции, то «армейцы» на морозном домашнем поле в первом из двух матчей плей-офф могут использовать много старых связей. В атаке читается основное трио. Только в опорной зоне возможны разные сочетания, зависит от функциональной готовности после нагрузок на сборах. Можем увидеть Мендеса, Кучаева, Облякова, Зделара и Мухина. Подходит любой дуэт, сформированный из этой пятерки.

- На план «А» у Федотова достаточно людей, «3-4-3» обкатали, Чалова поддержит Карраскаль. Обляков и Медина претендуют на роль третьего в атаке. Есть молодые люди, которые получили практику на сборах. Кто-то рвется в основу, другие выйдут на замену. Но насколько ЦСКА готов к тому, что «Краснодар» не испугается стартовой тактики москвичей? Гайич и Мойзес получат нагрузки в обороне. Опорная зона осенью не радовала Акинфеева. У ЦСКА не все гладко.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Виллиан, Набабкин, Щенников – Гайич, Мендес, Кучаев (Зделар), Мойзес – Карраскаль, Чалов, Обляков (Медина).

Полезно узнать о «Краснодаре»

- Ивич пришел, но пока нет понимания, какой будет его команда. На сборах видели разные матчи. Проиграли с разницей в четыре мяча «Спартаку», обыграли с таким же счетом «Ростов». Новый тренер менял тактику в нюансах. Не возвращался к «4-2-3-1», хотя и его предшественник Сторожук тоже работал по испанской классике – «4-3-3». Правда, можем увидеть и «4-1-4-1» по ситуации.

- Для «горожан» важно, чтобы против ЦСКА идеальный матч выдал Сафонов. Даже если Петров, Волков (Рамирес), Кайо и Алонсо сыграют не очень убедительно, достаточно крутой работы голкипера, чтобы у «Краснодара» оставались шансы на проход ЦСКА . Ивич в Израиле ставил не только на атаку, но учил свою команду работать терпеливо. «Горожанам» такая черта нужна.

- Хуниор Алонсо является игроком «Краснодара» с января прошлого года, но перебрался лишь сейчас. Теперь парагваец в основе «горожан». Ждем встречи с Обляковым, Карраскалем и Чаловым, чтобы сделать первые выводы. Также можем увидеть в центре поля бразильца Кади. Невысокий хавбек результативно играл за «Карабах», убедил скаутов и дополнит Кевина и Сперцяна в центре поля. Есть и третий новый человек в основе – нигериец Кобнан, он будет конкурентом для Олусегуна.

- Поскольку Сафонов, Кайо, Алонсо, Сперцян, Кевин и Кордоба могут играть с мыслями о приглашении в известные лиги, то в Кубке России им нужно показывать максимум. Особенно с учетом, что сегодня «Краснодару» исполняется 15 лет. В четверг надо поздравлять клуб Галицкого с днем рождения. Есть сомнения, что «горожане» готовы функционально, но нет сомнений, что новый тренер не хочет начинать свой путь с вылета от ЦСКА , где тоже проблем хватает.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов, Петров, Алонсо, Кайо, Волков (Рамирес) – Кади, Кевин, Сперцян – Ионов, Кордоба, Кобнан (Олусегун).

О противостоянии

- Поражение в плей-офф из двух матчей на этой стадии отправит в нижнюю часть сетки. Прямого вылета не будет. Выгодно ли отправиться в мир иной? Нет, ведь в Путь РПЛ не попал «Зенит», в нижней части сетки есть фаворит, который легко помешает ЦСКА или «Краснодару» пройти в большой финал в «Лужниках». Также в финал нижней сетки попадет проигравшей в финале верхней. Не исключено, что кубок поделят соперники, которые раньше уже виделись.

- Видим команду, которая не менялась зимой в надежде, что Федотов доработает тактику, не получив новичков. И коллектив, который внедряет в основу новых людей. Ивич получил парочку трансферов, но не получил команду, у которой настроен футбол в защите. ЦСКА , невзирая на серьезные кадровые проблемы в обороне, неплохо прошел первую часть сезона, и не только благодаря сэйвам Акинфеева. Впрочем, в таблице РПЛ между командами 4 пункта, они соседи.

- У «горожан» были комплексы, связанные с клубами из Москвы, а теперь общая статистика подравнялась. В Кубке сыграли с ЦСКА два поединка. В первом случае «Краснодар» прошел в финал, обыграв «армейцев» в гостях. Во втором снова встретились на престижной стадии, «армейцы» взяли реванша. В чемпионате статистика в пользу москвичей – 9 побед, 8 мировых и 6 побед «горожан». Но в 14 из 23 матчей ЦСКА не побежал. Не забыли успех Федотова – 4:1 в сентябре, но «Краснодар» для того поменял тренера, чтобы не видеть таких матчей.