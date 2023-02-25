После триллера с «Ливерпулем» Анчелотти предстоит испытание «Атлетико». У «Реала» напряжённый этап

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сегодня, 11:57

Одержат победу в мадридском дерби.

Полезно узнать о «Реале»

- Удивительно, но в какой-то момент даже появились слухи, что боссы «сливочных» задумались о смене главного тренера. Январь для подопечных Карло Анчелотти сложился не лучшим образом – коллектив вылетел из розыгрыша Суперкубка Испании, уступив «Барселоне», а в чемпионате проиграл «Вильярреалу» и сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». По этой причине мадридцы отпустили лидирующую в Ла Лиге «Барсу» на 8 очков. Отмечалось, что руководство не верит в успех клуба при итальянском менеджере и неудовлетворено качеством футбола «Реала».

- Хотя вряд ли такие инсайды близки к действительности. Отрезок выдался неудачный – но даже так «сливочные» сохраняют шансы на победу в национальном первенстве (каталонцы не так стабильны, чтобы без ошибок пройти оставшуюся дистанцию), к тому же эталонно вступили в плей-офф ЛЧ , отыгравшись с 0:2 в матче против «Ливерпуля» (в результате добыли крупную победу 5:2). У испанского гранда остается порох в пороховницах – нужно просто своевременно проводить смену поколений.

- В то же время те несколько осечек все же позволили «сине-гранатовым» добыть внушительное преимущество в чемпионате. Да и у каталонцев, в отличие от «Реала», более разгруженный календарь с тех пор, как они вылетели из Лиги Европы (проиграли МЮ ).

- До апреля у «сливочных» будет сразу несколько напряженных отрезков – сейчас, после поединка с «Ливерпулем». Придется играть против «Атллетико», через 5 дней мадридцы встретятся с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании. Во второй половине марта – ответный матч против мерсисайдцев, за которым последует еще одна встреча с «блауграной», а в начале апреля мадридцы сойдутся с «Барсой» в Кубке.

- К счастью команды, в лазарете не так много игроков. Правда, если Давида Алабу еще есть возможность заменить, то сменщика для Ферлана Менди у «сливочных» нет.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Камавинга, Рюдигер, Милитао, Карвахаль – Вальверде, Тчуамени, Себальос – Винисиус, Родриго, Асенсио

Полезно узнать об «Атлетико»

- Не так часто можно увидеть «матрасников» за пределами первой тройки – они финишировали в топ-3 на протяжении целых 10 сезонов подряд. По итогам 22 туров текущего чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне идут на 4-м месте – отрыв от «Бетиса» составляет 4 балла, а отставание от Сосьедада – 2 очка.

- У столичной команды все посыпалось, когда наступил решающий этап в борьбе за евровесну – за 5 встреч перед ЧМ -2022 коллектив дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Пауза испанскому гранду пошла на пользу, мадридцы с конца декабря проиграли только «Барсе» и «Реалу».

- С арендой Жоау Фелиша «Атлетико» избавился от необходимости искусственно создавать конкуренцию между ним и Гризманном. На острие атаки у клуба немало исполнителей, но на португальского нападающего боссы потратили крупную сумму – если бы он продолжал сидеть на скамейке, вряд ли бы траты на него можно было назвать рациональными. Заполучив вместо Жоау Мемфиса Депая давление при выборе игроков спало. Голландец и за «Барсу» в этом сезоне играл крайне редко (в том числе из-за травмы), так что его стали спокойно выпускать на замену, а в старте продолжают выходить Гризманн и Мората.

- Слухи о потенциальной смене тренера поутихли. После провала «матрасников» в еврокубках крайне часто появлялись инсайды о переговорах с бывшим тренером сборной Испании Луисом Энрике. Новую команду менеджер себе еще не нашел, но, по всей видимости, это будет не «Атлетико» — руководство больше предпочитает стабильность, которую вот уже на протяжении 11 лет дает Диего Симеоне.

- Дерби пропустит полузащитник Родриго Де Пауль – вероятно, с первых минут придется выпускать неопытного Пабло Баррииоса (7 матчей в Ла Лиге за основу «Атлетико»).

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак – Рейнилдо, Эрмосо, Хименес, Молина – Карраско, Барриос, Коке, Льоренте – Корреа, Гризманн

Полезно узнать о противостоянии

- В последних пяти встречах «Реал» трижды одерживал победу над «Атлетико» — две в чемпионате и одну в национальном Кубке. «Матрасники» ответили одной победой и ничьей в марте 2021-го.

- Самая результативная игра между командами прошла в августе 2018 года – тогда они разыграли Суперкубок Европы. Подопечные Диего Симеоне на первой же минуте прошили Кейлора Наваса, но к 63-й минуте уступали в счете 1:2. Крупную победу «матрасникам» принесли голы Диего Косты, Сауля и Коке.

- За последние 20 матчей «сливочные» имеют уверенное преимущество по выигранным встречам – на их счету 10 побед. 4 раза сильнее оказывался «Атлетико» — и еще в 6 матчах соперникам не удавалось определить победителя.

- Последняя разгромная победа «Атлетико» в дерби датируется февралем 2015 года – в домашних стенах «матрасники» отгрузили «сливочным» 4 безответных мяча.

Прогноз Soccer.ru: редко мадридское дерби оказывается результативным – сказывается стилистика «Атлетико», их вязкость даже «Реал» не всегда может преодолеть. Хотя на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Диего Симеоне редко добиваются необходимого результата – в последний раз победу со стадиона «Реала» они увозили в феврале 2016 года. Сейчас разница в силе слишком велика, чтобы искать пространство для сенсации. Поставим на уверенную победу хозяев – им еще с «Барселоной» финалиста Кубка Испании определять, нужен позитивный импульс перед принципиальным матчем.