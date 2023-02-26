«Монако» — «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Ницца», который состоится 26 февраля 2023 года

«Монако»

«Монако» все-таки проиграл ответный матч в Лиге Европы и покинул турнир, однако теперь может полностью сконцентрироваться на Лиге 1, ведь там все не так плохо. Команда занимает второе место в турнирной таблице с 50 очками и отстает на два балла от ближайшего соперника. В случае победы в этой игре клуб из княжества Монако сможет сократить расстояние от прямых конкурентов, ведь в этом туре они играют между собой.

23 февраля «Монако» проиграл в Лиге Европы по пенальти «Байеру» (2:4), а 19 числа в чемпионате обыграл на выезде «Брест» (2:1).

«Ницца»

«Ницца» имеет внушительную серию без поражений и пытается подобраться к группе лидеров Лиги 1, однако впереди еще много работы. Коллектив занимает девятое место с 38 баллами и отстает от пятого места на шесть пунктов. Матч с «Монако» на выезде будет очень непростым, но сказать, что гости обречены на провал ни в коем случае нельзя. Игра будет интересной и зрители, пришедшие на стадион, не останутся равнодушными.

18 февраля «Ницца» сыграла вничью с «Реймсом» (0:0), а 10 числа на своем поле крупно обыграла «Аяччо» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 2.08

Ничья – 3.45

Победит «Ницца» – 3.65

Статистика

Оба коллектива проиграли лишь по два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять домашних матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»

«Ницца» проиграла четыре последних матча «Монако» из пяти

«Ницца» не проигрывает уже семь поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Коллектив играет на своем поле и постарается добыть важную победу, которая приблизит его к лидерству в чемпионате Франции.