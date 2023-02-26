«Монако» — «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Ницца», который состоится 26 февраля 2023 года
«Монако»
«Монако» все-таки проиграл ответный матч в Лиге Европы и покинул турнир, однако теперь может полностью сконцентрироваться на Лиге 1, ведь там все не так плохо. Команда занимает второе место в турнирной таблице с 50 очками и отстает на два балла от ближайшего соперника. В случае победы в этой игре клуб из княжества Монако сможет сократить расстояние от прямых конкурентов, ведь в этом туре они играют между собой.
23 февраля «Монако» проиграл в Лиге Европы по пенальти «Байеру» (2:4), а 19 числа в чемпионате обыграл на выезде «Брест» (2:1).
«Ницца»
«Ницца» имеет внушительную серию без поражений и пытается подобраться к группе лидеров Лиги 1, однако впереди еще много работы. Коллектив занимает девятое место с 38 баллами и отстает от пятого места на шесть пунктов. Матч с «Монако» на выезде будет очень непростым, но сказать, что гости обречены на провал ни в коем случае нельзя. Игра будет интересной и зрители, пришедшие на стадион, не останутся равнодушными.
18 февраля «Ницца» сыграла вничью с «Реймсом» (0:0), а 10 числа на своем поле крупно обыграла «Аяччо» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монако» – 2.08
- Ничья – 3.45
- Победит «Ницца» – 3.65
Статистика
- Оба коллектива проиграли лишь по два матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять домашних матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»
- «Ницца» проиграла четыре последних матча «Монако» из пяти
- «Ницца» не проигрывает уже семь поединков подряд
Прогноз
Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Коллектив играет на своем поле и постарается добыть важную победу, которая приблизит его к лидерству в чемпионате Франции.