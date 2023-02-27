«Спортинг» — «Эшторил» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677482985

сегодня, 10:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на чемпионат Португалии «Спортинг» — «Эшторил», который состоится 27 февраля 2023 года

«Спортинг»

Команда набрала 12 очков в пяти последних турах чемпионата и показывает интересный футбол. Тем не менее, «Спортинг» идет только на четвертом месте с 41 очком и отстает от лидера уже на 18 баллов, при этом сыграв на одну игру меньше, что в данной ситуации не играет большой роли. Домашний матч с «Эшторилом» не должен стать для хозяев проблемой, однако следует исключить недооценку соперника.

23 февраля «Спортинг» разгромил на выезде «Мидтьюлланд» в Лиге Европы (4:0), а 20 числа в чемпионате одолела «Шавиш» (3:2).

«Эшторил»

«Эшторил» очень слабо выступает в последнее время в чемпионате и уступил в большинстве последних матчей. Коллектив расположился около зоны вылета и набрал 22 баллов, но при этом отрыв от ближайшего соперника составляет шесть пунктов. Тренерскому штабу стоит сделать работу над ошибками и улучшить результаты, иначе клубу может в перспективе грозить понижение в классе.

18 февраля «Эшторил» проиграл на своем поле «Пасуш де Ферейра» (1:3), а 13 числа команда уступила на выезде «Риу Аве» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 1.2

Ничья – 6.3

Победит «Эшторил» – 15

Статистика

«Эшторил» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спортинг» уступил лишь в двух поединках из десяти за последнее время

«Эшторил» проиграл три последних поединка «Спортингу»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Спортинга» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Хозяева на своем поле выступают очень мощно и вряд ли оставят даже маленькие шансы сопернику из нижней части турнирной таблицы.