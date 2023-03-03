Хищники на охоте. Осимхен – в центре внимания

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сегодня, 09:01

Топ-клубы присматриваются к бомбардиру «Наполи».

До летнего трансферного окна еще далеко, но разогрев уже начался. И можно предполагать, какая сага окажется в центре внимания предстоящим летом. С большой долей вероятности все слухи будут вертеться вокруг бомбардира из «Наполи» Виктора Осимхена, который поражает своей формой и может считаться одним из лучших форвардов мира прямо сейчас, как это модно называть.

24-летний нигериец забивает почти в каждом матче. В Серии А он провел 20 игр и забил 19 мячей. В Лиге чемпионов у него два мяча при четырех выходах на поле. В недавнем матче с «Сассуоло» (2:0) Осимхен забил свой сотый мяч в карьере и отметился любопытным достижением. Он достиг этой планки всего за 197 матчей, тогда как Лионелю Месси потребовалось 210 игр, а Криштиану Роналду – 301.

Остаться в Неаполе

Неудивительно, что с такой статистикой Осимхен попал в поле зрения ведущих европейских клубов. Правда, есть загвоздка. В этом сезоне «Наполи» тоже можно отнести к числу таковых. А уж групповой турнир Лиги чемпионов неаполитанцы пролетели на одном дыхании, удивив всю Европу. С не меньшим превосходством они сейчас лидируют в чемпионате Италии, где идут к первому титулу с 1990 года. Отрыв в 18 очков от второго места после 24 туров. О таком можно только мечтать.

Поэтому богатые претенденты на нигерийца даже не пытались приобрести его в зимнее трансферное окно. Все прекрасно знают эксцентричного президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, с которым тяжело вести дела. А уж теперь, когда на его стороне столько факторов, увести из-под носа этого дельца Осимхена было бы невозможно.

Контракт нападающего с «Наполи» действует еще два года, поэтому Де Лаурентис и летом будет чувствовать себя уверенно во время переговоров и сможет диктовать свои условия. Он не скрывает, что с ним тяжело. Так Де Лаурентис ответил на вопрос о будущем Осимхена и Хвичи Кварацхелии:

«Я очень хорош в составлении контрактов. Удержать их будет нетрудно. Но никогда не говори „никогда“, поскольку существуют предложения, которые нельзя отклонить. Так что ничего нельзя сказать заранее. Но мы будем еще долго видеть, как эти игроки сияют».

Многое будет зависеть от самого Осимхена, который попал в струю, что называется. Но сможет ли неаполитанская команда сохранить свой нынешний уровень игры и в следующем сезоне? Пока от сезона к сезону «Наполи» не отличался стабильностью. Но и в нынешнем положении клуб сто лет уже не был, так что ситуация новая.

Де Лаурентис хитро не называет стоимость Осимхена, понимая, что к лету любая названая им сумма может возрасти. Сейчас он будет присматриваться к тем обсуждениям, что уже идут в СМИ и экспертном сообществе, а также к живому и реальному интересу со стороны конкретных клубов. Те пока к неаполитанскому боссу не спешат, закидывая удочки через масс-медиа. Пока последней называлась сумма в 100 миллионов евро якобы со стороны «Наполи». Но это скорее символическое обозначение того, что к шести нулям покупателю придется добавить еще три знака впереди.

Выгодно ли будет самому Осимхену оставаться в «Наполи»? Ответить на этот вопрос сложно. В этом сезоне у него все получается, а связка нигерийца с Кварацхелией обретает какую-то магическую силу. Ей только не хватает пиара на уровне связок Винисиуса и Бензема в прошлом сезоне или Кейна и Сона. В «Наполи» у Осимхена созданы все условия, он суперзвезда, которую обожает весь фанатский корпус. А неаполитанцы умеют любить от души. Чего стоит только запущенная в Неаполе продажа тортов в честь Осимхена с посыпкой, олицетворяющей его прическу. Да и с финансовой точки зрения «Наполи» наверняка не только займется отражением атак конкурентов, но и после удачного выступления в сезоне попробует обновить контракт с Осимхеном с соответствующим повышением зарплаты. В общем, слухи слухами, но покинуть «Наполи» Осимхену будет непросто. И захотеть покинуть – тоже. Но есть клубы, у которых всегда могут найтись аргументы.

Английский след

В первую очередь речь идет об Англии. Из Премьер-Лиги четкий интерес к Осимхену проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Обоим клубам не хватает настоящего центрфорварда, бомбардира. Лондонцам при всей их нездоровой активности на рынке так и не удается найти забивного нападающего, и Тодд Боэли вряд ли успокоится после невероятных трат в нынешнем сезоне. Эксперты уже видят в Осимхене «нового Дрогба» для «Челси».

При этом лондонцы рассчитывают убедить не столько Де Лаурентиса, сколько самого игрока. Заброшена удочка об удвоении зарплаты Осимхена до 9 миллионов евро в год. Правда, самих неаполитанцев «Челси» якобы не обидит с предложением в 120-130 миллионов евро. Только прежде лондонцам необходимо расчистить состав и продать всех лишних футболистов. Их накопилось слишком много, и в нынешнем хаосе «синих» вряд ли захочет копаться Осимхен.

О продажах перед покупкой Осимхена думают и в МЮ . Там прорвало Рэшфорда, но это скорее приятный бонус для тен Хага и компании, поскольку Маркуса лучше использовать не в качестве наконечника копья. «Юнайтед» продолжает поиск такой фигуры. В центре внимания долгое время был Харри Кейн, и «Манчестер» вроде бы готовит атаку на «Тоттенхэм» летом, однако с Дэниэлом Леви договариваться едва ли проще, чем с Де Лаурентисом, поэтому МЮ нужен мощный запасной вариант. И таким станет Осимхен. Английские СМИ охотно подхватили эту версию и тиражирую ее, называя Виктора чуть ли не главной целью «Юнайтед».

Самого форварда уже спросили об интересе из Англии. Он ответил вполне предсказуемо:

Думаю, об этом мечтает каждый футболист. Кто знает, что однажды случится. Но прямо сейчас это даже в голову мне не приходит. Это отвлекло бы меня от прекрасного сезона. Я мыслями только в Неаполе.

Другие варианты

Но «Манчестер Юнайтед» и «Челси» далеко не единственные топ-клубы, которым нужен такой наконечник, такой бомбардир. «Реал» продолжает попытки приобрести топового форварда в рамках своего планового обновления. В центре поля оно понемногу идет, а впереди все еще держится на Бензема, который не вечен и уже в этом сезоне не так ярок, как в прошлом. С Мбаппе у мадридцев не срослось, так Осимхен может стать альтернативой.